Bunlar daha şimdiden masada ters düşerlerse, yarın iktidara geldiklerinde kimbilir neler olur.
Hiçbir şey olmaz.
Bu sistemde hükümetler kolay yıkılmaz.
Güvenoyu olmadığı gibi, gensoru da yok... Kimden korkacaksın?
- Sen yeter ki iktidar ol.
Olabiliyor musun?
***
Zaten, masadakilerin de güvencesi budur: Beğenmedikleri hükümet sistemi, şimdi 6 yamalı bohça’nın yegâne teminatıdır.
Bütün mesele iktidar olmak.
- Olabiliyor musun?
Gerisi kolay.
***
Masadaki eş başkanların elebaşı olanı ve onun muavini, hep derdi ki:
- Bizi bugünkü sisteme getiren referandum, gayrimeşru idi.
Dolayısıyla:
- Yapılan ve yapılacak olan her seçim gayrımeşrudur.
Güzel söylüyorsun da, senin gibi bir demokrasi aşığının bu gayrımeşru ortamda ne işi vardır, seçime niye giriyorsun, bu ne ilkesizliktir?
***
Yoo öyle demeyin.
Kazanırlarsa bu sistemden iyisi mi olur? Zaten padişahlık bile geri gelse “eğer padişah bizden biriyse mesele yoktur.”
Anlaşıldı mı?
G
Anlaşılamayacak ne var?
Bakın, özetleyeyim:
6 eş başkan, yarın -hükümet olduklarında- yumruk yumruğa kavga bile etseler, yine de iktidardan düşmezler.
- Bütün mesele iktidar olmak.
Olabiliyor musun?
Gerisi kolay.
Peki, sen hâlâ parlamenter sistem diye mi sayıklıyorsun? Yahu, çocuk mu kandırıyorsun?
Püf noktası
Deniyor ki:
Bunlar daha şimdiden masada ters düşerlerse, yarın iktidara geldiklerinde kimbilir neler olur.
Hiçbir şey olmaz.
Bu sistemde hükümetler kolay yıkılmaz.
Güvenoyu olmadığı gibi, gensoru da yok... Kimden korkacaksın?
- Sen yeter ki iktidar ol.
Olabiliyor musun?
***
Zaten, masadakilerin de güvencesi budur: Beğenmedikleri hükümet sistemi, şimdi 6 yamalı bohça’nın yegâne teminatıdır.
Bütün mesele iktidar olmak.
- Olabiliyor musun?
Gerisi kolay.
***
Masadaki eş başkanların elebaşı olanı ve onun muavini, hep derdi ki:
- Bizi bugünkü sisteme getiren referandum, gayrimeşru idi.
Dolayısıyla:
- Yapılan ve yapılacak olan her seçim gayrımeşrudur.
Güzel söylüyorsun da, senin gibi bir demokrasi aşığının bu gayrımeşru ortamda ne işi vardır, seçime niye giriyorsun, bu ne ilkesizliktir?
***
Yoo öyle demeyin.
Kazanırlarsa bu sistemden iyisi mi olur? Zaten padişahlık bile geri gelse “eğer padişah bizden biriyse mesele yoktur.”
Anlaşıldı mı?
G
Anlaşılamayacak ne var?
Bakın, özetleyeyim:
6 eş başkan, yarın -hükümet olduklarında- yumruk yumruğa kavga bile etseler, yine de iktidardan düşmezler.
- Bütün mesele iktidar olmak.
Olabiliyor musun?
Gerisi kolay.
Peki, sen hâlâ parlamenter sistem diye mi sayıklıyorsun? Yahu, çocuk mu kandırıyorsun?