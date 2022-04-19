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Rauf Tamer

Rauf Tamer

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Püf noktası

19 Nisan 2022

Deniyor ki:

Bunlar daha şimdiden masada ters düşerlerse, yarın iktidara geldiklerinde kimbilir neler olur.

Hiçbir şey olmaz.

Bu sistemde hükümetler kolay yıkılmaz.

Güvenoyu olmadığı gibi, gensoru da yok... Kimden korkacaksın?

- Sen yeter ki iktidar ol.

Olabiliyor musun?

***

Zaten, masadakilerin de güvencesi budur: Beğenmedikleri hükümet sistemi, şimdi 6 yamalı bohça’nın yegâne teminatıdır.

Bütün mesele iktidar olmak.

- Olabiliyor musun?

Gerisi kolay.

***

Masadaki eş başkanların elebaşı olanı ve onun muavini, hep derdi ki:

- Bizi bugünkü sisteme getiren referandum, gayrimeşru idi.

Dolayısıyla:

- Yapılan ve yapılacak olan her seçim gayrımeşrudur.

Güzel söylüyorsun da, senin gibi bir demokrasi aşığının bu gayrımeşru ortamda ne işi vardır, seçime niye giriyorsun, bu ne ilkesizliktir?

***

Yoo öyle demeyin.

Kazanırlarsa bu sistemden iyisi mi olur? Zaten padişahlık bile geri gelse “eğer padişah bizden biriyse mesele yoktur.”

Anlaşıldı mı?

G

Anlaşılamayacak ne var?

Bakın, özetleyeyim:

6 eş başkan, yarın -hükümet olduklarında- yumruk yumruğa kavga bile etseler, yine de iktidardan düşmezler.

- Bütün mesele iktidar olmak.

Olabiliyor musun?

Gerisi kolay.

Peki, sen hâlâ parlamenter sistem diye mi sayıklıyorsun? Yahu, çocuk mu kandırıyorsun?

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