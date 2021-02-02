Püf noktası

Ama birisi çıksın, bana Parlamenter Sistem’e nasıl döneceğimizi bir anlatsın.
Hem de güçlendirilmiş olarak.
“Parlamenter Sistem” vay canına.
***
Dönersek fena mı olur?
Beni, Parlamenter Sistem Karşıtı sanmayın. Bana fark etmez... Demokratik düzende kalmak kaydıyla, hangi sistem olsa razıyım. İster Parlamenter Sistem, ister başkanlık, ister yarı başkanlık. Hiç fark etmez.
İstediğim sadece şudur:
- Birisi çıksın anlatsın.
Neydi ki dertleri?
- Mevki - makam mı?
- İkbâl ve istikbâl mi?
Yoksa rahatlık battı da kapris mi yaptılar?
Hayır.
***
İstifa sebeplerini iyi okursanız, partilerine en büyük iyiliği yaparak gittiklerini anlarsınız.
Sanırım CHP seçmeni işin farkında. Ama yönetim, bu istifalara galiba
Ne olur ne olmaz.
HDP’nin başına bir kaza gelirse, onun boşluğunu doldurmak için yeni müttefikler edinmeye çalışıyor.
Normaldir.
Öyle bir kaza olmasa da ittifakta HDP ile başbaşa kalmak istemiyor.
***
Peki... Hem HDP kalsın, hem öbürleri de gelsin.
Çok iyi olur.
En iyi alternatif.
İsterseniz Sosyalist Muhafazakâr da diyebilirsiniz.
Yeter ki muhafazakâr eklemeyi unutmayın.
***
Büyük gelişme görüyorum.
Yıllardır konsolide ettikleri kendi tabanlarıyla, artık yetinmiyorlar. Muhafazakâr kitlelere açılıyorlar.
Öyle ki, AK Parti Seçmeni’ne seslenirken ses tonları ne kadar munis ve müşfik.
Çünkü oradan oy bekliyorlar.
Nihayet anladılar.
Onun puanlarını feda edemiyorlar. Nasıl etsinler? Hesap ortada.
HDP de bunları parmağında oynatıyor.
Ne kadar oynatsa hakkıdır... Sen HDP’ye hem muhtaçsın hem de ilişkini gizliyorsun.
Ne kadar gizlersen gizle...
Bütün Türkiye biliyor.
***
Lafa gelince “Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır.”
Acaba öyle midir?
Yaygın bir endişe görüyoruz.
Bence bu uzak bir ihtimal ama mesele sadece ABD değil. Nereden gelirse gelsin, her kötü niyetli oyunu bozmak milli bütünlük sergileyerek olur.
***
İşte bu noktada irili ufaklı muhalefetlerin tavrı mühim.
Nitekim bize yıllardır yapılan bütün saldırılar, biraz da içeriden aldıkları avanstan cüret bulmuşlardır.
Bugün Bağımsız Türkiye’yi vurgulamak, kurucu parti
CHP’ye çok yakışır.
Ve o zaman, ABD dahil, bütün ülkeler şunu görür ve anlar:
Kime diyor?
Türk Hükümeti’ne mi, yoksa Türk Yargısı’na mı?
Eğer hükümete diyorsa yakışıksız bir şey istiyor. Yok, yargıya diyorsa daha da yakışıksız. Gönlüm şunu isterdi doğrusu.
Herkesten önce Demirtaş çıkıp desin ki:
- Siz kim oluyorsunuz?
***
Kaldı ki...
Avrupa Parlamentosu’nun hiçbir yerde, hiçbir konuda,
Başka bir 24 Ocak da
Gaffar Okkan cinayetinin işlendiği gün. (2001)
İkisini de rahmetle anıyorum.
***
Bir 24 Ocak daha var. (1980)
Ekonomide mühim bir kilometre taşı ve 24 Ocak Kararları diye anılan bir dizi paket.
Bugün bir izi kaldı mı bilemem ama Türk Basını’nda, ekonomi sayfalarının, uzman ekonomi muhabirlerinin ve ekonomi yazarlarının, velhasıl, bilgiye dayanan yeni bir gazetecilik türünün başladığı tarihtir 24 Ocak.
Hepsine selam olsun.
“Buna ne yazılır, ne söylenir” diye düşündüm, vallaha laf bulamadım. Kariyer sahibi koskoca bir akademisyene hakaret etmek istemediğim için de aczimi kabullendim ve vazgeçtim. Yazmıyorum... Başka şey konuşalım.
Doyum olmaz
Bir başka profesör de (Özgür Demirtaş) nereden icap ettiyse:
- Futbol karın doyurmaz dedi.
Dedi ama ne yapayım, müzik de karın doyurmaz, sinema, tiyatro, hele opera ve bale hiç doyurmaz. Daha da bir sürü şey.
Bunların hepsini tedavülden kaldıralım mı?
......
Gerçi profesöre ait sözlerin tamamını okumadım ama
- Sol’u yok farz etmeyin.
Cihaner, iyi ve değerli bir solcudur. Esasen sol’u kimsenin yok farz ettiği de yoktur.
Soru sadece şudur:
- Nerede bu solcular?
***
Sonar Başkanı ve güçlü bir yorumcu olan Hakan Bayrakçı’ya gidin sorun:
- Türkiye’deki solcular yüzde kaç?
Ama İlhan Cihaner, solcularla
İster 2021 Haziran, ister
2022 Haziran, ister 2023 Haziran.
Merak ettiğim şudur:
Millet İttifakı kazanırsa, o ittifak, koalisyona nasıl dönüşecek acaba?
...........
Öyle ya...
- Bakanlıklar nasıl paylaşılacak?
Çünkü müttefiklerin her biri
Koalisyon değil bu ittifak.
Yani seçim sonucundan kaynaklanmıyor, tersine seçim sonucunu belirliyor.
Öyleyse?
Örgütlerin kaynaşması, birbirini tanıması, hatta ortak çalışmaya yönelmesi için vakit lazım.
Vakit şimdi başlıyor işte.
***
Hiç ittifak düşünmeyen partileri tenzih ederim.
Ama ittifak yapacak olanların, hâlâ neyi beklediklerini anlamam.
Joe Biden, Amerikan Hazinesi’nin yönetimine, bir Türk Kadını’nı tayin ediyor.
Eh, İngiltere’yi zaten Osmanlı kökenli bir Başbakan yönetiyor.
Akdeniz’de Oruç Reis ve Barbaros rüzgarı esiyor.
Karadeniz’de Fatih ve Kanuni, bu fırtınaya rağmen destan yazıyor.
***
Dahası var.
Tıp Dünyası’nda Türk Doktorlar’ın yıldızı parlıyor.
Her dalda
Karla kaplı bir İstanbul göreceğiz herhalde.
Meteoroloji öyle söyledi.
Halbuki ben isterdim ki, hiç meteorolojiden duymuş olmayayım... Sabah kalkınca
“A, kar yağmış” diye şaşırayım.
Maşallah, artık bilim, bize bu kadarcık bir sürpriz zevki bile bırakmıyor. Güneşli günleri de zaten önceden söyleyip oyunbozanlık ediyor.
***
Haftanın 1 numaralı gündemi ise aşı.
Hani, var ya...
Bugün onları paylaşalım.
***
Trump’ın ayağı kaydı ya...
En yakınındakiler dahil, herkes birer tekme atmaya başladı.
Ah ah, Devr-i Sabık dersem, size bir şeyler çağrışım ettirmiş olur muyum acaba?
***
Siyasetin fıtratında olan bu linç heveskârlığı’nı anlıyorum ama ABD’li generallerin, Trump’ı teneke çalarak yolcu etmelerini hiç anlamıyorum. Yahu bu Trump, sizin eski Başkomutanınız değil mi? Ne biçim askersiniz siz?
***
Çünkü bu ‘sözde’ kelimesini hiç sevmem.
Ama yine de o meşhur kural’a uyarak “sözü kim söylemiş” ben önce dönüp ona bakarım.
Baktım.
Ve işte bu sebeple de konuya hiç girmedim.
Girmem de.
# Duvar yazısı
Cemal Gürsel’e bile “Sözde Cumhurbaşkanı” diyen olmadı.
Nüans
Sertleşerek kendi tabanını belki konsolide edebilirsin ama işte
o kadar. Çünkü rakip partiden tek çivi bile sökemezsin. Bilakis, rakibine iyi bir yapıştırıcı olursun.
*
Bu işin ustası, Kemal Kılıçdaroğlu’dur.
En büyük meziyeti, AK Parti tabanını kemikleştirmektir.
Çünkü kendisi, yüzde 25’lik seçmeniyle gayet mutlu.
Eh, AK Partililer de Kılıçdaroğlu’ndan gayet memnun.
Öyleyse, Mayıs 2010’dan beri süregelen bu
- Erdoğan, Güçlendirilmiş Başbakan olur.
Ve gündem
CHP liderine 1 milyon TL’lik bir tazminat davası daha.
- Vız gelir, vız.
Nasıl olsa parayı başkaları ödüyor.
Ne güzel şey.
- Ekmek elden su gölden.
Bu konforu bırakıp da ateşten gömleği giyerek, kim iktidar olmak ister?
Bazı bilim insanları, koronavirüsün bir biyolojik silah olduğunu söylediler ama bilimsel bir veri ortaya koyamadılar... Zaten bu öyle bir silahsa, bunun kâşifleri hiç açık verir mi? Karşı tedbiri de elbet almışlardır.
Onu geçelim.
***
Lâkin benim beynimi yıllardır bir başka şüphe kemiriyor.
Bu kadar çok kanser vakası olur mu? Türkiye’de her evde mutlaka bir kanserli hasta var.
Nedir bu?
Kanser bulaşıcı da değil... Öyleyse nedir bu yaygın kanser?
Nezleden daha yaygın.
Püf noktası
“Tek adam” / “Tek Adamcağız” gibi kavramlar yetmedi, Muharrem İnce, her konuşmasında, literatüre yeni yeni kavramlar sokuyor:
Mesela... Şimdi de:
Büyük Adam / Küçük Adam.
***
Muharrem İnce, “Adam” kelimesini çok seviyor.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde de, gece yarısı “adam kazandı” deyip havlu atmıştı.
Aslında kaybeden o değildi.
Adam 10 yıldır zaten “yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş”di ama öteki adam, yenilgiye hiç doymuyordu. Muharrem Bey hiç değilse yüzde 30’u aşmış, tünelin ucunu görmüştü.
Hem de yapayalnız, çölün ortasında kaldığı halde.
***
Şimdi anlamadığım bir nokta var.
Muharrem İnce, partiden kopmaya yakın şu günlerden birinde demişti ki:
- İlk seçimde alacağım oylar yine Millet İttifakı’nın içinde kalacak. (Yani no problem.)
Bunu bir daha düşünmesini tavsiye ederim.
........
Yetiştiği ocağa olan saygısından dolayı mı böyle konuşuyor, yoksa, anti Erdoğan duyguları ağır mı basıyor, bilemem ama elmalarla armutlar toplandığında - şimdi - elmalardan sadece biri olarak addedilmesi, verdiği şu büyük mücadeleyle bağdaşır mı?
Ayrıca kamuoyunda topladığı şu ilgiyle örtüşür mü?
***
Daha açık sorayım:
Oy potansiyelini götürüp kime hibe edecek Muharrem İnce?
- Kendi kazanırsa ne âlâ...
Ama kazanamazsa, yine Kılıçdaroğlu düzenine hizmet etmiş olmayacak mı?
Bunu iyi düşünmesi lazım.
Çareyi o biliyor.
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