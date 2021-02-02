Püf noktası

Yeni ABD Yönetimi’nin acaba Türkiye politikası nasıl olacak? Çok mu sert?

Yaygın bir endişe görüyoruz.

Bence bu uzak bir ihtimal ama mesele sadece ABD değil. Nereden gelirse gelsin, her kötü niyetli oyunu bozmak milli bütünlük sergileyerek olur.

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İşte bu noktada irili ufaklı muhalefetlerin tavrı mühim.

Nitekim bize yıllardır yapılan bütün saldırılar, biraz da içeriden aldıkları avanstan cüret bulmuşlardır.

Bugün Bağımsız Türkiye’yi vurgulamak, kurucu parti

CHP’ye çok yakışır.

Ve o zaman, ABD dahil, bütün ülkeler şunu görür ve anlar: