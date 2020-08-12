Hakan Bayrakçı’nın yaptırdığı son ankette, dikkatimi en çok çeken soru şu:
“Muhalefet partilerinin performansını nasıl buluyorsunuz?”
Başarılı mı, başarısız mı?
Cevap:
Başarılı bulan, yüzde 19.
Başarısız bulan, yüzde 62.
***
Anlamı nedir?
Gayet belli ki, seçmen,
gönül verdiği muhalif partilerin genel üslubunu beğenmiyor.
Nesini beğenmiyor olabilir?
Büyük ihtimaldir ki:
- Yüksek ses tonunu.
- Hakaret ve hatta
nefret içeren söylemini.
- Çizdikleri moral bozucu karanlık tabloyu.
.............
Başka faktörler de vardır
ama bence önde gelen sebep “Battık batıyoruz” tekerlemesi... Belki buna istemezükçülük de eklenebilir.
***
Farka dikkat...
Adam, partisinden vazgeçmiyor. Ama muhalefet biçimini beğenmiyor.
Her sabah kalkıp kaçaksaray, sosyete, çete, feriştahın gelsin, dava açmazsan namertsin,
malı götürüyorsun, sende vicdan yok, ahlâk yok gibi lafları duymaktan bıktı usandı vatandaş.
***
Ayrıca da her tarafa sataşma var:
- Sarayın yargıcı.
- Sarayın savcısı
- Sarayın yazarı.
- Sarayın sanatçısı, sporcusu.
Hemen ardından da aynı tekerleme:
- Mahvolduk, bittik, yarınlarımızı da kaybettik.
Vallaha yazarken bile
boğulacak gibi oluyorum.
.........
SONAR, güzel bir noktaya parmak basmış, bravo.
Sadece iktidarları değil muhalefetleri de röntgene sokmak lazım. İnşallah bir faydası olur.
Püf noktası
Hakan Bayrakçı’nın yaptırdığı son ankette, dikkatimi en çok çeken soru şu:
“Muhalefet partilerinin performansını nasıl buluyorsunuz?”
Başarılı mı, başarısız mı?
Cevap:
Başarılı bulan, yüzde 19.
Başarısız bulan, yüzde 62.
***
Anlamı nedir?
Gayet belli ki, seçmen,
gönül verdiği muhalif partilerin genel üslubunu beğenmiyor.
Nesini beğenmiyor olabilir?
Büyük ihtimaldir ki:
- Yüksek ses tonunu.
- Hakaret ve hatta
nefret içeren söylemini.
- Çizdikleri moral bozucu karanlık tabloyu.
.............
Başka faktörler de vardır
ama bence önde gelen sebep “Battık batıyoruz” tekerlemesi... Belki buna istemezükçülük de eklenebilir.
***
Farka dikkat...
Adam, partisinden vazgeçmiyor. Ama muhalefet biçimini beğenmiyor.
Her sabah kalkıp kaçaksaray, sosyete, çete, feriştahın gelsin, dava açmazsan namertsin,
malı götürüyorsun, sende vicdan yok, ahlâk yok gibi lafları duymaktan bıktı usandı vatandaş.
***
Ayrıca da her tarafa sataşma var:
- Sarayın yargıcı.
- Sarayın savcısı
- Sarayın yazarı.
- Sarayın sanatçısı, sporcusu.
Hemen ardından da aynı tekerleme:
- Mahvolduk, bittik, yarınlarımızı da kaybettik.
Vallaha yazarken bile
boğulacak gibi oluyorum.
.........
SONAR, güzel bir noktaya parmak basmış, bravo.
Sadece iktidarları değil muhalefetleri de röntgene sokmak lazım. İnşallah bir faydası olur.