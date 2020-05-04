23 Nisan’ı lâyıkıyla kutlayamadık. Hem de 100’üncü yılında.
Yarın öbür gün 19 Mayıs’ı da lâyıkıyla kutlayamayacağız.
Ardından Ramazan Bayramı geliyor. Aynı sebeple, o da ambargo altındadır. Vecibelerimizi yerine getiremeyeceğiz. Ne yapalım? Kurallara uyacağız.
Fakat 1 Mayıs ferman dinlemiyor.
İlle de yürümek.
İlle de Taksim Meydanı.
İlle de yasakları delmek, polisle çatışmak.
***
1 Mayıs’lar güzeldir, emek ve dayanışma kutsaldır.
Tamam da, 23 Nisan’lar,
19 Mayıs’lar daha mı önemsizdir?
Şuna cevap isterim:
Ulusal Egemenlik’in simgesi 23 Nisan olmasaydı, Atatürk Milli Mücadele’yi başlatmak üzüre 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkmasaydı, biz bugün hangi 1 Mayıs’ları kutlayabilirdik?
1 Mayıs, devlete ve cumhuriyete meydan okumak mıdır?
Bu mudur ayrıcalığı?
***
Şuna da cevap isterim:
Bu millet 1 Mayıs’a duyduğu saygı ve heyecanı, sanki 23 Nisan’a ve 19 Mayıs’a
hiç duymuyor mu ki korona yasaklarına uyup kuzu kuzu eve tıkılıyor?
Püf noktası
Korona belâsı yüzünden,
23 Nisan’ı lâyıkıyla kutlayamadık. Hem de 100’üncü yılında.
Yarın öbür gün 19 Mayıs’ı da lâyıkıyla kutlayamayacağız.
Ardından Ramazan Bayramı geliyor. Aynı sebeple, o da ambargo altındadır. Vecibelerimizi yerine getiremeyeceğiz. Ne yapalım? Kurallara uyacağız.
Fakat 1 Mayıs ferman dinlemiyor.
İlle de yürümek.
İlle de Taksim Meydanı.
İlle de yasakları delmek, polisle çatışmak.
***
1 Mayıs’lar güzeldir, emek ve dayanışma kutsaldır.
Tamam da, 23 Nisan’lar,
19 Mayıs’lar daha mı önemsizdir?
Şuna cevap isterim:
Ulusal Egemenlik’in simgesi 23 Nisan olmasaydı, Atatürk Milli Mücadele’yi başlatmak üzüre 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkmasaydı, biz bugün hangi 1 Mayıs’ları kutlayabilirdik?
1 Mayıs, devlete ve cumhuriyete meydan okumak mıdır?
Bu mudur ayrıcalığı?
***
Şuna da cevap isterim:
Bu millet 1 Mayıs’a duyduğu saygı ve heyecanı, sanki 23 Nisan’a ve 19 Mayıs’a
hiç duymuyor mu ki korona yasaklarına uyup kuzu kuzu eve tıkılıyor?