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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Püf noktası

4 Mayıs 2020

Korona belâsı yüzünden,

23Nisan’ı lâyıkıyla kutlayamadık. Hem de 100’üncü yılında.

Yarın öbür gün 19 Mayıs’ı da lâyıkıyla kutlayamayacağız.

Ardından RamazanBayramı geliyor. Aynı sebeple, o da ambargo altındadır. Vecibelerimizi yerine getiremeyeceğiz. Ne yapalım? Kurallara uyacağız.

Fakat 1 Mayıs ferman dinlemiyor.

İlle de yürümek.

İlle de Taksim Meydanı.

İlle de yasakları delmek, polisle çatışmak.

***

1 Mayıs’lar güzeldir, emek ve dayanışma kutsaldır.

Tamam da, 23 Nisan’lar,

19 Mayıs’lar daha mı önemsizdir?

Şuna cevap isterim:

Ulusal Egemenlik’in simgesi 23 Nisan olmasaydı, Atatürk Milli Mücadele’yi başlatmak üzüre 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkmasaydı, biz bugün hangi 1 Mayıs’ları kutlayabilirdik?

1 Mayıs, devlete ve cumhuriyete meydan okumak mıdır?

Bu mudur ayrıcalığı?

***

Şuna da cevap isterim:

Bu millet 1 Mayıs’a duyduğu saygı ve heyecanı, sanki 23 Nisan’a ve 19 Mayıs’a

hiç duymuyor mu ki korona yasaklarına uyup kuzu kuzu eve tıkılıyor?

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