Hiçbiri sözünün arkasında duramıyor:
6’lı masadan biri çıkıyor, Babacan’ı ve Davutoğlu’nu minder dışına iterek, adaylığına ambargo koyuyor.
Koyuyor ama zora gelince “onları kastetmedim” diyerek yan çiziyor. (Halbuki bal gibi onları kastetti.)
***
Yine 6’lı masadan biri çıkıyor, üçüncü ittifakı çağrıştıran laflar ediyor, hatta ışık tutuyor.
Tutuyor ama zora gelince “Onu demek istemedim” diyerek tekrar masaya sarılıyor. (Halbuki bal gibi onu demek istedi.)
***
Yine 6’lı masadan biri çıkıyor, İmamoğlu’nu Fatih Sultan’a benzeterek, iltifatların en büyüğünü yapıyor.
Yapıyor ama kısa bir süre sonra adamı yüzüstü bırakıyor.
***
Hep 6’lı masa dediler. Bizim de ağzımızı alıştırdılar.
Lakin HDP’li Mithat Sancar, dürüst davrandı ve işin doğrusunu söyledi. 7 parti olarak hareket ettiklerini açıkladı.
***
Kendi halimize bakmadan
Joe Biden’la dalga geçiyoruz... Niye? “havayla tokalaştı” diye.
Ayol, bizimkiler daha beter.
- Aynayla tokalaşıyorlar.
“Ayna ayna
Güzel ayna
Çok benziyorsun bana
Aşığım ben sana.”
Not:
Hişam’la Haşim’i hep karıştırmışımdır.
Ama Haşim Kılıç’tan sonra artık karıştırmam.
Mesela bu yazıda sona eklediğim şu not, bir hişam’dır.
Haşim ise son’a değil, baş’a gelecek olandır.
Pazar notları
Hiçbiri sözünün arkasında duramıyor:
6’lı masadan biri çıkıyor, Babacan’ı ve Davutoğlu’nu minder dışına iterek, adaylığına ambargo koyuyor.
Koyuyor ama zora gelince “onları kastetmedim” diyerek yan çiziyor. (Halbuki bal gibi onları kastetti.)
***
Yine 6’lı masadan biri çıkıyor, üçüncü ittifakı çağrıştıran laflar ediyor, hatta ışık tutuyor.
Tutuyor ama zora gelince “Onu demek istemedim” diyerek tekrar masaya sarılıyor. (Halbuki bal gibi onu demek istedi.)
***
Yine 6’lı masadan biri çıkıyor, İmamoğlu’nu Fatih Sultan’a benzeterek, iltifatların en büyüğünü yapıyor.
Yapıyor ama kısa bir süre sonra adamı yüzüstü bırakıyor.
***
Hep 6’lı masa dediler. Bizim de ağzımızı alıştırdılar.
Lakin HDP’li Mithat Sancar, dürüst davrandı ve işin doğrusunu söyledi. 7 parti olarak hareket ettiklerini açıkladı.
***
Kendi halimize bakmadan
Joe Biden’la dalga geçiyoruz... Niye? “havayla tokalaştı” diye.
Ayol, bizimkiler daha beter.
- Aynayla tokalaşıyorlar.
“Ayna ayna
Güzel ayna
Çok benziyorsun bana
Aşığım ben sana.”
Not:
Hişam’la Haşim’i hep karıştırmışımdır.
Ama Haşim Kılıç’tan sonra artık karıştırmam.
Mesela bu yazıda sona eklediğim şu not, bir hişam’dır.
Haşim ise son’a değil, baş’a gelecek olandır.