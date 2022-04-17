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Rauf Tamer

Rauf Tamer

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Pazar notları

17 Nisan 2022

Hiçbiri sözünün arkasında duramıyor:

6’lı masadan biri çıkıyor, Babacan’ı ve Davutoğlu’nu minder dışına iterek, adaylığına ambargo koyuyor.

Koyuyor ama zora gelince “onları kastetmedim” diyerek yan çiziyor. (Halbuki bal gibi onları kastetti.)

***

Yine 6’lı masadan biri çıkıyor, üçüncü ittifakı çağrıştıran laflar ediyor, hatta ışık tutuyor.

Tutuyor ama zora gelince “Onu demek istemedim” diyerek tekrar masaya sarılıyor. (Halbuki bal gibi onu demek istedi.)

***

Yine 6’lı masadan biri çıkıyor, İmamoğlu’nu Fatih Sultan’a benzeterek, iltifatların en büyüğünü yapıyor.

Yapıyor ama kısa bir süre sonra adamı yüzüstü bırakıyor.

***

Hep 6’lı masa dediler. Bizim de ağzımızı alıştırdılar.

Lakin HDP’li Mithat Sancar, dürüst davrandı ve işin doğrusunu söyledi. 7 parti olarak hareket ettiklerini açıkladı.

***

Kendi halimize bakmadan

Joe Biden’la dalga geçiyoruz... Niye? “havayla tokalaştı” diye.

Ayol, bizimkiler daha beter.

- Aynayla tokalaşıyorlar.

“Ayna ayna

Güzel ayna

Çok benziyorsun bana

Aşığım ben sana.”

Not:

Hişam’la Haşim’i hep karıştırmışımdır.

Ama Haşim Kılıç’tan sonra artık karıştırmam.

Mesela bu yazıda sona eklediğim şu not, bir hişam’dır.

Haşim ise son’a değil, baş’a gelecek olandır.

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