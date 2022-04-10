Rusya, Ukrayna’da hâlâ oluk oluk kan akıtıyor.
Acaba buna “soykırım” diyebilmek için, kaç kişi daha ölmeli? Kaç bin Ukraynalı?
***
Bunu Avrupalılara ve Amerikalılara sormalı...
Sormalı ki, soykırımın hangi rakamdan sonra başladığına ortak bir karar verilmeli.
Mesela:
- Amerika şimdiye kadar kaç milyon insan öldürmüştür?
Mesela:
- Avrupalılar, sadece Afrika’da kaç milyon insan öldürmüşlerdir?
***
Peki... Hesabı sorulmuş mudur?
Hayır.
Ruslara nasıl sorulacaktır?
Alacakları cevap belli değil midir?
Yani....
Avrupa’nın ve Amerika’nın, Ukrayna’daki katliamı kınarken yüzleri hiç kızarmayacak mıdır?
***
Kızarmaz.
Türklerin, Ermeni soykırımı masalını -hiçbir belgeye ve bulguya dayanmadan- parlamentolarında güya tescil ettiler ya, işte 24 Nisan geliyor, çıkıp utanmadan birer nutuk daha atsınlar bakalım...
Bunlar o derece pişkin insanlar.
Biraz yumuşadılarsa, mutlaka umdukları bir çıkar vardır.
Not:
Ben bunu nasıl atlamışım?
Partinin en kıymetlisi olan Özgür Özel’e sormuşlar:
- “CHP’ye oy veren herkese bedava traktör” diye ilan etmişsiniz, doğru mu bu?
Cevap:
- Çarpıcı olsun diye öyle yazdık.
.........
Tercüme edeyim:
- Çarpıcı olsun diye yalan söyledik.
Nasıl?
Boynuz kulağı geçti galiba.
Pazar notları
Katliam devam ediyor.
Rusya, Ukrayna’da hâlâ oluk oluk kan akıtıyor.
Acaba buna “soykırım” diyebilmek için, kaç kişi daha ölmeli? Kaç bin Ukraynalı?
***
Bunu Avrupalılara ve Amerikalılara sormalı...
Sormalı ki, soykırımın hangi rakamdan sonra başladığına ortak bir karar verilmeli.
Mesela:
- Amerika şimdiye kadar kaç milyon insan öldürmüştür?
Mesela:
- Avrupalılar, sadece Afrika’da kaç milyon insan öldürmüşlerdir?
***
Peki... Hesabı sorulmuş mudur?
Hayır.
Ruslara nasıl sorulacaktır?
Alacakları cevap belli değil midir?
Yani....
Avrupa’nın ve Amerika’nın, Ukrayna’daki katliamı kınarken yüzleri hiç kızarmayacak mıdır?
***
Kızarmaz.
Türklerin, Ermeni soykırımı masalını -hiçbir belgeye ve bulguya dayanmadan- parlamentolarında güya tescil ettiler ya, işte 24 Nisan geliyor, çıkıp utanmadan birer nutuk daha atsınlar bakalım...
Bunlar o derece pişkin insanlar.
Biraz yumuşadılarsa, mutlaka umdukları bir çıkar vardır.
Not:
Ben bunu nasıl atlamışım?
Partinin en kıymetlisi olan Özgür Özel’e sormuşlar:
- “CHP’ye oy veren herkese bedava traktör” diye ilan etmişsiniz, doğru mu bu?
Cevap:
- Çarpıcı olsun diye öyle yazdık.
.........
Tercüme edeyim:
- Çarpıcı olsun diye yalan söyledik.
Nasıl?
Boynuz kulağı geçti galiba.