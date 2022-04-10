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Rauf Tamer

Rauf Tamer

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Pazar notları

10 Nisan 2022

Katliam devam ediyor.

Rusya, Ukrayna’da hâlâ oluk oluk kan akıtıyor.

Acaba buna “soykırım” diyebilmek için, kaç kişi daha ölmeli? Kaç bin Ukraynalı?

***

Bunu Avrupalılara ve Amerikalılara sormalı...

Sormalı ki, soykırımın hangi rakamdan sonra başladığına ortak bir karar verilmeli.

Mesela:

- Amerika şimdiye kadar kaç milyon insan öldürmüştür?

Mesela:

- Avrupalılar, sadece Afrika’da kaç milyon insan öldürmüşlerdir?

***

Peki... Hesabı sorulmuş mudur?

Hayır.

Ruslara nasıl sorulacaktır?

Alacakları cevap belli değil midir?

Yani....

Avrupa’nın ve Amerika’nın, Ukrayna’daki katliamı kınarken yüzleri hiç kızarmayacak mıdır?

***

Kızarmaz.

Türklerin, Ermeni soykırımı masalını -hiçbir belgeye ve bulguya dayanmadan- parlamentolarında güya tescil ettiler ya, işte 24 Nisan geliyor, çıkıp utanmadan birer nutuk daha atsınlar bakalım...

Bunlar o derece pişkin insanlar.

Biraz yumuşadılarsa, mutlaka umdukları bir çıkar vardır.

Not:

Ben bunu nasıl atlamışım?

Partinin en kıymetlisi olan Özgür Özel’e sormuşlar:

- “CHP’ye oy veren herkese bedava traktör” diye ilan etmişsiniz, doğru mu bu?

Cevap:

- Çarpıcı olsun diye öyle yazdık.

.........

Tercüme edeyim:

- Çarpıcı olsun diye yalan söyledik.

Nasıl?

Boynuz kulağı geçti galiba.

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