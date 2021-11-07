Pazar notları

Nabza göre şerbet mi?
Siz hâlâ orada mısınız?
Mesela... İzmir’de verdiğiniz bir demecin sadece İzmir’de kalacağını mı zannediyorsunuz?
Mesela... Yozgat’ta esip gürleyince, Diyarbakır’dakiler, Mardin’dekiler nasıl olsa duymazlar mı sandınız?
...........
Sizin teknolojiden ve hızlı iletişimden de mi haberiniz yok?
Yahu Kandil’i yer ile yeksan edeceğinizi Kandildekiler bile o anda duydular. Ne olacak şimdi? HDP’li dostlara bunu nasıl izah edeceksiniz?
Yapmayın beyler.
Vazgeçtik çelişkiden...
Ama PKK’ya ayıp olmuyor mu?
HDP’ye ayıp olmuyor mu?
Bu ne biçim dostluk?
................
Bereket, Kandil zaten
- Yaparsan, golü yersin.
Tıpkı onun gibi, siyasetin de
en kritik anında yapacağın bir hata, sana pahalıya mal olur.
***
“Tezkereye hayır”
böyle bir hata...
PKK’ya evet’ten hiç farkı yok.
Kaldı ki, hatayı yapıp golü yediğin yetmiyormuş gibi, bir de çıkıp
Boşunadır.
36 saatlik bir tatil’den başka bu zirvelerin hiçbir faydası yok. Esasen 36 saatte, 46 saatte ne konuşulur, ne halledilir?
Kaldı ki yetenekleri, bilgi ve birikimleri kısıtlı liderler bunlar.
Bu yüzden dünyadaki hiçbir problemi çözemediler. Çözemiyorlar.
......
Öyle konular var ki 50 yıldır, 60 yıldır çözüm bekliyor. Şu anda Glasgow’daki İklim Zirvesi’ne katılan devlet adamlarına bakınız. Hepsini toplasan bir Churchil etmez, bir Roosevelt etmez.
Stalin bile etmezler.
***
F-16’lar için Joe Biden “elinden geleni” yapacakmış.
Yani yetkili organları ikna edecek...
Ne için?
Paramızla alacağımız uçakların satışı için.
***
Eksik olsun.
Yalvaracak mıyız “bize satın” diye?
Bunlar hep numaradır.
Siyasi Çözüm diyordunuz.
Buyurun işte.
Genel bir provadır.
Bundan böyle, -o cenahta- HDP’ye sorulmadan kuş uçamayacak.
*
Kabul etmeliyiz ki...
- Büyük başarıdır.
50+1 gibi yüksek bir orana, yüzde 10 oy’la hükmedebilmek, siyasette ender rastlanan bir durum...
Nasıl bir ittifaksa bu, her gün ittifak dışı yeni bir isim atılıyor ortaya.
***
Maşallah, isimlerin hiçbiri de itiraz etmiyor...
Mesleklerinde başarılı olabilirler ama cumhurbaşkanlığını taşıyabilecek kapasiteleri var mı?
“O mevki benim haddim değil” diyen çıkmıyor içlerinde...
Nasıl çıksın?
Profili düşük ya da sembolik diye diye koltuğu hafiflettiler.
***
Kapandı gitti sanmayın.
Aradan yıllar ve on yıllar da geçse, o tezkereye hayır diyenler, gıyaplarında daima sorgulanacak.
***
Çünkü...
O tezkereye hayır demek, “Terörle mücadeleye son verelim” demek.
O tezkereye hayır demek, “1984’ten beri kaybettiğimiz canlara saygısızlık” demek...
O tezkereye hayır demek, güneyimizde “Bir terör devleti kurulmasına razı olmak, hatta destek olmak” demek.
Dahası,
Aldıkça güçleniyor, kendini tazeliyor, giderek yükseliyor...
Tıpkı Atatürk gibi...
...........
Bütün tuzaklara rağmen, en kalleş kumpaslara rağmen, en şerefsiz hainlere rağmen... Sonsuza kadar yaşayacak.
Bağımsızlık onun karakteridir.
Tıpkı Atatürk gibi.
*
Ve onlar
Adam haklı
Ne tezkeresi yahu?
YPG bize mi saldıracak?
Başbakan
Millet İttifakı eğer seçimi kazanırsa, Cumhurbaşkanı Yardımcılarından biri, Başbakan gibi çalışacakmış.
Anlaşıldı.
(HDP veto etmezse)
Bu milletin egemenliği ve haklı gururu mevzu bahis ise artık olayın kime yarar/kime zarar getirdiğine bakılır mı?
Ama madem ille de yarar-zarar peşindeler, pekâlâ... Oraya da bakalım:
“Her olayda olduğu gibi” 10 büyükelçinin taarruzu yine Tayip Erdoğan’a yaramıştır.
***
“Her olayda olduğu gibi” dedim.
Evet, öyle.
Gezi Parkı’ndan tutun 7 Şubat davetine, 17-25 Aralık’tan tutun 15 Temmuz darbe girişimine kadar, her olay Tayyip Erdoğan’a yaramadı mı?
Taa 367 garabetiyle başlayan süreçte bile,
Kurt zaten kafaya koymuş... Kuzuyu ille yiyecek... Ne zamandır “Suyumu bulandırıyorsun” deyip duruyor.
Kavala, Demirtaş, F-35 falan hepsi bahane.
***
Başlarındaki kaptan belli.
ABD ön ayak olmasa, 9 ülke nereden ve nasıl bir araya gelip de bize muhtıra verecek?..
Yahu Finlandiya ne tanısın Kavala’yı? Yeni Zelanda neyi imzaladığının farkında mıdır?
Geçiniz.
ABD biliyor böyle bir muhtıraya Erdoğan’ın vereceği tepkiyi.
Saygısız on Büyükelçi’yi istenmeyen adam ilan etmek kolay... Neticede on ülke birer kişi fire verecek.
Ama on ülke, hiç utanmadan misilleme yapmaya kalkarsa, bizim on diplomatımız birden dışlanacak.
*
Tezkere vakti geldi.
İYİ Parti tezkereye oy verecek.
“Evet” diyecek.
Ama CHP’nin işi zor.
“Evet”
Bağırıp çağırmazdı ama bilgi yüklüydü, onu dinlerken bir şeyler öğrenirdiniz... Erdal İnönü nasıl da hayran hayran bakardı.
***
Şimdiki muhalefet, hep hakaret ağırlıklı konuştuğu ve hep belden aşağı vurduğu için, belki bir an dikkat çekiyor ama istihbarat ve bilgi eksikliği yüzünden hiç etkili olamıyor. Hele bir de yanlışları yüzüne çarpılınca, daha da hırçınlaşıyor.
Ne fayda?
***
Bugünkü ana muhalefet, gelmiş geçmiş muhalefetlerin içinde en eleştirilen muhalefettir.
Diyeceksiniz ki:
- Muhalefete muhalefet edilir mi?
On büyükelçinin Türkiye’ye saygısızlığı, gün geçtikçe daha da içime oturuyor.
Sadece hükümetin tepki göstermesi yeter mi?
Muhalefet niye konuşmuyor?
Konuşamaz.
“Bu ülkede yargı yok, adalet yok, demokrasi yok” diye her gün bağırırsanız, şimdi on ülkenin büyükelçisine söyleyecek lafınız tabii ki olmaz.
***
Osman Kavala’ya gelince...
Elçiler onun derhal serbest bırakılmasını istediler ya...
Yok be yahu?
Domatesin kilosu kaça, siz ondan haber verin.
***
Bir aday bulup çıkaramıyorlar diyorduk. Şimdi de aday bolluğu içindeler.
Fakat ne tuhaf...
Çok aday demek hiç aday demektir... Malûm, biz Türkler, birbirini seçmekten ziyade, ötekini seçtirmemek üzere mevzileniriz.
***
Biraz karışık bir tablo.
Öbürü, mütevazı... Bari olmayan bir başbakanlığa talip.
Daha öbürü, yani Brütüs’e benzeyeni, rövanş için yüzde 1.5 oy’la ringe çıkmaya talip.
En iyisi, ak sakallı olanıdır. Gücünü ve haddini biliyor. “Yangını söndürmek için su taşıyan karınca misali” hiç değilse tarafını belli etmeye çalışıyor.
Fakaat... En hoşlandığım Muharrem İnce’dir. Osman Bölükbaşı gibi çok doğru laflar ediyor. Alkışlar ona oylar başkasına giderse vah ki vah.
*
Gelelim şu meseleye.
Dinleyin beyefendi.
Dostunuzdur.
Efendim, 18 Ekim Muhtırası - diğer yazarları bilmem ama - beni de kapsamalı.
Şöyle ki:
Muhtırayla artık aklım başıma geldiğine göre, 18 Ekim’den önce yazdığım yazılar ve yediğim haltlar, aff-ı şahane’ye uğramalı.
.............
Ve şimdi de...
İmamoğlu’na dilekçemdir:
Beyefendi... Kimden niye çekiniyorsunuz da cumhurbaşkanlığı adaylık çalışmalarını gizli gizli yürütüyorsunuz? Muharrem İnce gibi çıkıp “Aday olacağım”niye demiyorsunuz? En mühimi de oy beklediğiniz seçmenleri,
İki blok’a da şirin gözükmeye çalışan dalkavuklar... Tarafsız rolü oynayan sahtekârlar.
Beri tarafta da, tabii gözünü budaktan esirgemeyen ucuz kahramanlar...
Ne yapsınlar? İkbâl ve istikbâl dilencileri.
Seçimin ertesi günü ise muhbirler, ihbarcılar ve haysiyet cellatları.
***
Öyle bir seçim bu... İnsanlar karakter imtihanı verecek.
Hiç şüpheniz olmasın ki, dürüst davrananlar sınıfta kalacak.
Fırıldaklar ise her zamanki gibi balkonda çubuğunu tüttürüp dalgasını geçecek.
Pazar notları
Kimin aklına gelir, yabancı büyükelçilere birer mektup yazıp, Kanal İstanbul’dan dert yanmak? Projenin engellenmesini istemek?
Kimin aklına gelir?
Gelir, gelir.
...........
Kanal İstanbul yanlıştır-doğrudur, o başka bir konu, ben karışmam, çünkü o konuda bilgi sahibi değilim... Ama yabancılar ne karışır?
Burası müstemleke mi?
...........
Bereket, 10 büyükelçi daha önce yargıya müdahale konusunda ağızlarının payını almışlardı. Herhalde akılları başlarına gelmiştir, zannederiz bir daha işimize karışmazlar.
***
Fakat, başka bir nokta daha var, dikkat...
Şimdi anlıyoruz ki, Kavala’nın tahliyesi için 10 büyükelçi, yine bizim İrlandalılar tarafından, yine böyle birer mektupla ya da şifai birer başvuruyla harekete geçirildiydi galiba.
Öf... Ben de çok şüpheci oldum ha...
Kısa kısa...
Yüzde 9 büyüme bekleniyor.
Ne yararı varmış diyorlar, öyle mi?
Yüzde 9 küçülme olsaydı, o zaman görürdük yararını zararını.
***
605 milyar metreküplük doğalgaz yatağı, başımıza dert açmış öyle mi?
Onu çıkarmak, işlemek, depolamak falan büyük işmiş.
Yahu yapmayın.
Allah’ın gücüne gider.
1 metreküpü bile berekettir.
***
O kadar kavga kıyamet...
Peki, Gezi Parkı’nda kesilen o ağaçlar sahi ne oldu? Akıbetini bilen var mı? Kimden öğreneceğiz? Sırrı Süreyya Önder de mi hiç merak etmiyor?