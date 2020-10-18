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Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Pazar notları

Rauf Tamer

Rauf Tamer

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Pazar notları

18 Ekim 2020

Avrupalı general, Ermenistan kamplarında... Amerikalı general, Suriye kamplarında...

Ne yapıyorlar?

- Antrenörlük.

Savaşçı yetiştiriyorlar.

Yâni, sivil halkı öldürecek olan katilleri eğitiyorlar.

Nedir bu?

- Katliam.

Soykırımın yavrusu.

***

Avrupalı diplomat Erivan’da... Amerikalı diplomat Güney Kıbrıs’ta ve Atina’da.

Ne yapıyorlar?

- Sözcülük.

Kamoyu oluşturuyorlar.

Yâni Türk Dünyası’nın altını oymak için kampanya yürütüyorlar.

Nedir bu?

- Siyasi dolandırıcılık.

Emperyalizmin yeni yöntemi.

***

Afganistan’a huzur,

Irak’a demokrasi getirdiler ya...

Maşallah, Suriye’nin, Libya’nın petrol bölgelerini, katil sürülerine bir güzel kiraladılar ya...

Şimdi sıra Doğu Akdeniz’de. Kafkaslar’da hatta - mümkünse - Balkanlar’da.

Nedir bu?

- Muasır Medeniyet.

Gasp ve işgalin kılıfı.

***

Kendilerini dünyanın patronu zannediyorlar ama nasıl bir patronluk ki, Macron adında bir Fransız, Ermenistan’ın emrinden dışarı çıkamıyor... Pompeo adında bir Amerikalı, Yunanistan’a kayıtsız şartsız teslim. Bu iki minnacık devlet, süper devletleri parmağında oynatıyor.

***

Yâni, emperyalist geçinen süperler, emperyalizmi de beceremeyip, yüzüne gözüne bulaştırıyor. Bunca zahmet, külfet ve masraf, dünyayı kaosa sürüklemekten başka hiçbir işe yaramıyor.

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2023’e kadar

Rauf TAMER

Rauf TAMER

17 Ekim 2020
Eğer bugün Karadeniz’den yeni bir doğalgaz haberi gelirse, özür dilemeliyiz, çevreye verdiğimiz rahatsızlık için.

Çevre dediğim, sanmayın ki komşu ülkeler...

Hayır, orada bir problem yok... Problem içerde.

Keşfedilen ve keşfedilecek olan her rezerv metreküp, içimizdeki İrlandalılar’a kara haber’dir.

Bu böyle giderse, 2023’e kadar, Türkiye vallaha köşeyi döner.

***

Diğer taraftan...

Siyasete bakınız:

HDP karıştı... Kandil’le bağları çözülmeye yüz tuttu. Dağdan kaçıp annelerine sarılan gençler, bu çözülmeyi hızlandırıyor.

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Ters köşe

Rauf TAMER

Rauf TAMER

16 Ekim 2020
Bir taraftan da...

- Bravo Ermenistan’a.

Koskoca devletler, ona yalakalık yapıyorlar. Hiçbiri çıkıp da

“İşgal ettiğin topraklardan çekil” diyemiyor.

Dedikleri sadece, mıy mıy mıy, ortaya bir laf:

- Ateşkes.

Bu ne demektir:

- Olduğunuz yerde kalın.

Oh, ne güzel.

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Sözün kısası

Rauf TAMER

Rauf TAMER

15 Ekim 2020
MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Kılıçdaroğlu’na sorduğu en güzel soru:

- Seçime gidip de ne yapacaksın?

Öyle ya:

- Aday değilsin ki.

İşte o kadar.

 

Püf noktası

Bahçeli, sert bir soru daha yöneltiyor:

- Ne vadettiler sana?

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Hazırlık’a dair

Rauf TAMER

Rauf TAMER

14 Ekim 2020
50-60-70 yıldır iktidardan uzak bir parti, belki devleti ve işleyiş biçimini unutmuştur bile...

Çok uzun bir süre bu.

*

Dünya ve Türkiye öyle değişti ki, daha 27 yıl evvel kaybettiğimiz Özal bile mezardan kalkıp gelse tanıyamaz.

*

Muhalefette süre uzayınca,

sırf memlekete değil, herhalde dünyaya da uzak kalıyor insan... Bugün tanıdığı tek bir yabancı devlet adamı, tek bir yabancı diplomat var mıdır acaba? Nereden tanısın? Sıfırdan başlamaya mecbur.

*

Hele o parti

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İki nokta

Rauf TAMER

Rauf TAMER

13 Ekim 2020
Ermenistan, velinimeti Rusya’yı hiçe sayarak...

Ayrıca da Lavrov gibi dünya yıldızı bir diplomata saygısızlık ederek...

Acaba bir şahsiyet mi sergilemek istedi? Yoksa Lavrov’la yapılan 10 saatlik o toplantı, sadece bir tiyatro muydu?

Bu bir...

*

Bir de şu var:

Hep sorarsınız ya “Erivan kime güvenerek yola çıktı” diye...

Akla ilk Rusya geliyor.

Lakin Rusya, bundan

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Kapak olsun

Rauf TAMER

Rauf TAMER

12 Ekim 2020
- Ermenistan, her şeyden önce kendi halkını kandırdı. Hezimete uğradığı halde zafer kazanıyor havasını yaydı.

- Halbuki ateşkes için adeta yalvarıyordu.

- Rusya’nın torpiliyle sonunda ateşkes’i sağladı ama daha birinci dakikada ihlal etti.

- İhlal ettiği gibi bir de Azerbaycan’ın ihlal ettiğini söyledi.

......

Türk tarafına atfen neler uydurduğuna girmiyorum.

İşgalcilik de şöyle dursun... Ama bu kadar çok yalanı on güne sığdırdığına göre 100 yıllık soykırım masalı, başta Fransa, Amerika, Kanada olmak üzere, şimdi dünyaya kapak olsun.

 

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Aynı taktik

Rauf TAMER

Rauf TAMER

11 Ekim 2020
- Masaya buyurunmuş.

- Cenevre'de buluşalımmış.

- Müzakereler başlasınmış.

Anlaşıldı.

"Komisyona havale" gibi bir şey.

Topları yine taca atacaklar.

İpe yine un serecekler.

O ara Ermenistan ateşkes’i sık sık ihlal edecek. (Etmeye başladı bile) Böyle böyle bir 30 yıl daha geçecek.

Kim öle kim kala.

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Şakayla karışık

Rauf TAMER

Rauf TAMER

10 Ekim 2020
Maraş açıldı deyince, arkadaş bir irkildi:

 - Ne zaman kapalıydı ki?

Anlattık ama pek kavrayamadı.

“Yahu ben orada miting bile yapmıştım” dedi “gerçi bize oy vermedi ama açıldığına memnun oldum.”

Haydaa...

*

Birisi lafa karıştı.

- Maraş’ın plajları çok güzeldir.

Arkadaş yine irkildi:

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Ne oluyoruz?

Rauf TAMER

Rauf TAMER

9 Ekim 2020
Hay ayağının uğurunu seveyim diyeceğim ama kime ve kimlere diyeceğimi bilemiyorum.

Son bir yıldır.

Belki bir buçuk yıldır...

Sel, yangın, hortum, toz bulutu, kasırga, deprem, heyelan, salgın hastalık... Velhasıl savaş rüzgarları dahil, başımıza gelmeyen kalmadı.

Barajlarımız bile kurudu.

......

Yaygın inanca göre, bu uğurlugiller sayesinde, bir gökten taş yağmadığı kalmıştı... Ceviz büyüklüğünde dolu yağar mı yahu? Aman ha.

İyi saatte olsunlar.

 

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Dünyanın gündemi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

8 Ekim 2020
 Türkiye olmasa, bu Avrupalılar ve Amerikalılar ne konuşacak acaba?

. Suriye’de, Libya’da iç savaş var ama baş konu Türkiye...

. Doğu Akdeniz’de petrolden ve doğalgazdan çok Türkiye’nin adı geçiyor.

. Ermenistan’la Azerbaycan çarpışıyor ama Karabağ’dan daha çok Türkiye gündemdedir.

. Joe Biden, daha seçilmeden Türk Siyaseti’ni dizayn etmeye çalışıyor.

. Macron, işi gücü bırakmış, sadece Türkiye’yle uğraşıyor.

*

Fransa’nın cadde ve sokaklarında Macron gibi binlerce Macron var.

Hangisini cumhurbaşkanı yapsalardı fark etmezdi.

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İlham Aliyev

Rauf TAMER

Rauf TAMER

7 Ekim 2020
Biz onu hep nasıl gördük?

Gayet halim selim, nazik, sempatik, babacan, barışçıl ve tonton bir adam olarak. Fakat sıra vatan savunmasına gelince, o Aliyev gitti, onun yerine coşkun, taşkın, kızgın, kükreyen bir aslan geldi.

Her iki Aliyev’i de ben çok sevdim.

Aynı sömürü 

Sadece ABD değil, Fransa seçimleri de yaklaşıyor.

Ermeni seçmenlerin en yoğun olduğu yer bunlar.

Öyleyse Ermenileri sömürmenin tam zamanıdır, değil mi? Merak etmeyin, az sonra soykırım masalı da pişirilip pişirilip tekrar getirilecek gündeme.

*

Bu ne demektir, bilir misiniz?

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Atış serbest

Rauf TAMER

Rauf TAMER

5 Ekim 2020
Ermenistan tarafı, Er Meydanı’nı çoktan bıraktı, sivilleri hedef almaya başladı.

Tipik YPG yöntemi bu.

Okullar bombalanıyor, evlere füze ve roket atılıyor, çoluk çocuk genç yaşlı demeden, insanlar ateş altına alınıyor..

Genel kanaat: Bir devlet bunu yapamaz... Yapmaz. Belli ki kiralık katillerin işi bu...

Suriye’den transfer.

Büyük ihtimal.

*

Utanmaz dünya, bu barbarlığı seyrediyor ve aynı çağrıyı tekrarlıyor:

- Ateşkes.

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Milli enerji

Rauf TAMER

Rauf TAMER

4 Ekim 2020
Mikrofonu yolda hangi Azerbaycanlı’ya uzatsalar, aynı söz:

- 30 yıldır bugünü bekliyorduk.

Yaralı asker bile... Doktor’a “Elini çabuk tut” diyor

“Acele cepheye dönmem lazım.”

Bu insanlar 30 yıl önce belki de doğmamışlardı bile... Ya da küçücük çocuktular... Fakat aynı noktaya odaklanmışlar: İşgal altındaki vatan topraklarına.

Yazar Sevil Nuriyeva bu tabloyu “30 yıldır birikmiş milli enerji” olarak tanımlıyor. Harika.

Evet ama eksik

Kuru kuruya bir ateşkes çağrısı var ama...

Ermenistan’a

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Dünya hali

Rauf TAMER

Rauf TAMER

3 Ekim 2020
Muasır Medeniyet’e bakın:

- Haydut Devletler Dönemi.

- Korsan Devletler.

- Taşeron Devletler.

Biraz palazlanmış olanları da kiralık katil kullanıyorlar.

Ve bunu Devlet Politikası haline getiriyorlar.

Gizleyerek falan değil.

Bilâkis, övünerek.

......

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Daha ne olmalı

Rauf TAMER

Rauf TAMER

2 Ekim 2020
Koronada günlük vaka sayısını gizliyorlarmış...

Vefat sayısını da gizliyorlarmış.

Daha ne olmalı ki?

Günde 1500 vaka yerine

5500 vaka mı olmalı? Günde 60 kişi öleceğine, 6 bin kişi mi ölmeli?

İddiadan ziyade temenniye benziyor bu...

Rakamlar ne kadar yüksek çıkarsa, o kadar mutlu olacaklar.

Ölçüye dikkat

Evden çalışmak.

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Mühim bir nokta

Rauf TAMER

Rauf TAMER

1 Ekim 2020
Türkiye, evet, Azerbaycan’ın yanındadır ama burada yaşayan Ermeni asıllı vatandaşlarımız bize emanettir.

Bunu söylemeye bile gerek yoksa da, tekrar kayda geçsin istedim.

En ufak bir endişeleri olmasın.

***

Esasen, Ermenistan’da yaşayan Ermeni Halkı’yla da bizim bir problemimiz yoktur. Biz sadece yıllardır dünyaya pompalanan bir soykırım yalanı’yla boğuşmaktayız.

***

Bu noktayı vurguladıktan sonra, şimdi dönelim

Azeri - Ermeni çatışmasına.

Biz

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Gözden kaçanlar

Rauf TAMER

Rauf TAMER

30 Eylül 2020
Ermenistan hem işgalci, hem yalancı... Her gün bir yalan uyduruyor.

Buna bakarak, şu meşhur soykırım iddialarının ciddiyet derecesini anlayabilirsiniz.

Bu bir.

***

İkincisi...

Biri saldırgan, öbürü mağdur.

Fakat utanmaz dünya, ikisini aynı kefeye koyup güya barış yolu arıyor.

Nasıl olur?

İşgal eden

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Dost eli

Rauf TAMER

Rauf TAMER

29 Eylül 2020
Gizlimiz kapaklımız yok. Azerbaycan’ın arkasında olduğumuzu dünyaya biz ilan ettik. 

Kimseden izin alacak değiliz. Ünal Çeviköz’e hesap verecek de değiliz. Her türlü imkanımızla Azerbaycan’ı desteklemek kardeş Türkiye’nin karakteridir.

***

Utanmadan soruyorlar:

- Türkler silah mı veriyor?

- Türkler asker mi yolluyor?

Size cevap bile vermeyiz. Yetmişiki buçuk devlet, gidip siz Suriye’de mevzilenmediniz mi? Onbinlerce TIR silah nereye ve niçin gidiyor diye hiç merak etmediniz mi?

Yahu siz Halep’te, Şam’da kimyasal silah bile kullanılırken sadece seyretmediniz mi?

Milyonlarca insan evinden yurdundan olurken siz neredeydiniz ve hâlâ neredesiniz?

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Ne anladınız?

Rauf TAMER

Rauf TAMER

28 Eylül 2020
Ankara, İstanbul dahil...

Belediye Başkanları, sadece Belediye Başkanlıklarını yapacaklar...

Bu bir tebliğdir:

Siyasetle uğraşmayacaklar.

Anlaşıldı mı?

Yani futbolcuysan futbol oynayacaksın, basketbol değil.

*

İstanbul’u İzmir’i falan bilmem ama Ankara’daki Başkanın, salt ve samimi Belediyecilik yapmak için geldiği aşikar. Sıcak siyasetle pek ilgilenmiyor. İşini yapıyor. Cumhurbaşkanlığı anketlerinde ismi geçiyorsa da bu bizim işgüzarlığımız. Onu geçiniz.

*

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Pazar kahvesi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

27 Eylül 2020
- Maske takacak idiysen, estetik için harcadığın bunca paraya yazık değil mi?

Bunu Trump söylüyor.

Rakibi Joe Biden’a söylüyor.

Bence yanlış yapıyor.

Siyasi rekabet başka, insanların saçıyla başıyla, kaşıyla yaşıyla uğraşmak başka

Ama Trump, biraz pervasızdır. Aklına geleni, ağzına geleni pat diye söylüyor.

***

Esasen Amerikan Siyaseti, külliyen patavatsız... Bir gazetecinin Trump’a sorduğu soruya bakın:

- Seçim sonrası,

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