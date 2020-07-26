İyi bir sosyal demokrat olan İlhan Cihaner, siyaset yapmak için nasıl bir adrese geldiğini dün Kurultay’da anlamıştır herhalde.
Konserde, düğünde, nişanda, çarşıda pazarda, kongrede ve de camide bu kalabalıkları görünce, futbol maçlarını seyircisiz oynadığımıza yanmaz mısınız?
***
ABD’nin Libya planı.
Rusya’nın Suriye planı.
Fransa’nın Akdeniz planı.
..........
Yeter yahu.
Hâlâ plan yapıyorlar.
Korona belâsı bu yüzden gelmedi mi başımıza?
***
Ayasofya, evet, tarihi bir mekândır, evrensel bir değerdir, dünya mirasıdır ama unutmayalım ki Fatih Sultan Mehmet enkaz devralmıştır.
500 yıldır onun bakımı, tadili, tamiri, temizliği, güvenliği kolay mı? Pırıl pırıl bir Ayasofya yarattık... Göz nurumuzun ve alın terimizin bedeli yoktur.
***
“Laiklik elden gidiyor.”
Yoo, bu defa ana muhalefet o tuzağa düşmedi.
Öyle akıllandı ki, hilafet bile gelse artık ağzını açmaz.
***
Yunanlar Türk Bayrağı’nı yaktılar.
Ne yapsın zavallılar?
Işığında aydınlanmak istemiş olabilirler.
Pazar notları
İyi bir sosyal demokrat olan İlhan Cihaner, siyaset yapmak için nasıl bir adrese geldiğini dün Kurultay’da anlamıştır herhalde.
Konserde, düğünde, nişanda, çarşıda pazarda, kongrede ve de camide bu kalabalıkları görünce, futbol maçlarını seyircisiz oynadığımıza yanmaz mısınız?
***
ABD’nin Libya planı.
Rusya’nın Suriye planı.
Fransa’nın Akdeniz planı.
..........
Yeter yahu.
Hâlâ plan yapıyorlar.
Korona belâsı bu yüzden gelmedi mi başımıza?
***
Ayasofya, evet, tarihi bir mekândır, evrensel bir değerdir, dünya mirasıdır ama unutmayalım ki Fatih Sultan Mehmet enkaz devralmıştır.
500 yıldır onun bakımı, tadili, tamiri, temizliği, güvenliği kolay mı? Pırıl pırıl bir Ayasofya yarattık... Göz nurumuzun ve alın terimizin bedeli yoktur.
***
“Laiklik elden gidiyor.”
Yoo, bu defa ana muhalefet o tuzağa düşmedi.
Öyle akıllandı ki, hilafet bile gelse artık ağzını açmaz.
***
Yunanlar Türk Bayrağı’nı yaktılar.
Ne yapsın zavallılar?
Işığında aydınlanmak istemiş olabilirler.