Kadına şiddet uygulayan bu kabadayıları, bu güçlü kuvvetli adamları, cezaevine koyup da neyle besleyeceğiz?
Türkiye’nin her tarafı şantiye... Gitsinler oralarda çalışsınlar. Hem üç beş kuruş kazansınlar, hem de hayatta bir işe yarasınlar.
..........
Fakat bir dakika...
Kadın dövmek, artık meslek haline geldi ve milletvekilliğine kadar yükseldi.
Ama bu kadarı yeter.
Bir santim daha yükselirse bakanlığa erişecek.
“Kısıtlama”
Bayram öyle bir takvime
denk geliyor ki, bu defa onu
9 günlük tatile çevirme lüksümüz yok. Ama zorlarsak... Yine de paşa gönlümüz bilir.
..........
Cumhurbaşkanı’nı, İçişleri Bakanı’nı kimi bulursak sorduğumuz ilk soru:
- Bayramda yeni kısıtlamalar var mı?
Yahu bir kerecik de “sormadan” kendi kendimizi kontrol edemeyecek miyiz?
İlle yasak mı gerekir?
Siyaset
Hani, derler ya...
Ormandaki ağaçlar, baltaya bakıp bakıp ağlarmış:
“Sapı bizdendir” diye.
Bitmedi.
Dahası var:
Ağaçların en aklı başında olanı, demiş ki öbür ağaçlara:
- Ağlamayın, sevinin, arkadaşınız hiç değilse
bir baltaya sap oldu.
..........
Nereden aklıma geldi?
Hay allah.
Siyasi yazı böyle olur mu?
Gemlik’e selam
Türkiye’nin otomobilini üretecek olan fabrikanın temeli dün atıldı.
Otomobilin güzelliği bir yana, fabrikanın Gemlik ve çevresine getireceği güzellikler de caba...
Çocukluğumun 5 yılını geçirdiğim o cennet diyara, Sevgili Gemlik’e buradan selamlarımı yolluyorum.
Pazar notları
Kadına şiddet uygulayan bu kabadayıları, bu güçlü kuvvetli adamları, cezaevine koyup da neyle besleyeceğiz?
Türkiye’nin her tarafı şantiye... Gitsinler oralarda çalışsınlar. Hem üç beş kuruş kazansınlar, hem de hayatta bir işe yarasınlar.
..........
Fakat bir dakika...
Kadın dövmek, artık meslek haline geldi ve milletvekilliğine kadar yükseldi.
Ama bu kadarı yeter.
Bir santim daha yükselirse bakanlığa erişecek.
“Kısıtlama”
Bayram öyle bir takvime
denk geliyor ki, bu defa onu
9 günlük tatile çevirme lüksümüz yok. Ama zorlarsak... Yine de paşa gönlümüz bilir.
..........
Cumhurbaşkanı’nı, İçişleri Bakanı’nı kimi bulursak sorduğumuz ilk soru:
- Bayramda yeni kısıtlamalar var mı?
Yahu bir kerecik de “sormadan” kendi kendimizi kontrol edemeyecek miyiz?
İlle yasak mı gerekir?
Siyaset
Hani, derler ya...
Ormandaki ağaçlar, baltaya bakıp bakıp ağlarmış:
“Sapı bizdendir” diye.
Bitmedi.
Dahası var:
Ağaçların en aklı başında olanı, demiş ki öbür ağaçlara:
- Ağlamayın, sevinin, arkadaşınız hiç değilse
bir baltaya sap oldu.
..........
Nereden aklıma geldi?
Hay allah.
Siyasi yazı böyle olur mu?
Gemlik’e selam
Türkiye’nin otomobilini üretecek olan fabrikanın temeli dün atıldı.
Otomobilin güzelliği bir yana, fabrikanın Gemlik ve çevresine getireceği güzellikler de caba...
Çocukluğumun 5 yılını geçirdiğim o cennet diyara, Sevgili Gemlik’e buradan selamlarımı yolluyorum.