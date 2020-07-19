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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Pazar notları

19 Temmuz 2020

Kadına şiddet uygulayan bu kabadayıları, bu güçlü kuvvetli adamları, cezaevine koyup da neyle besleyeceğiz?

Türkiye’nin her tarafı şantiye... Gitsinler oralarda çalışsınlar. Hem üç beş kuruş kazansınlar, hem de hayatta bir işe yarasınlar.

..........

Fakat bir dakika...

Kadın dövmek, artık meslek haline geldi ve milletvekilliğine kadar yükseldi.

Ama bu kadarı yeter.

Bir santim daha yükselirse bakanlığa erişecek.

“Kısıtlama”

Bayram öyle bir takvime

denk geliyor ki, bu defa onu

9 günlük tatile çevirme lüksümüz yok. Ama zorlarsak... Yine de paşa gönlümüz bilir.

..........

Cumhurbaşkanı’nı, İçişleri Bakanı’nı kimi bulursak sorduğumuz ilk soru:

- Bayramda yeni kısıtlamalar var mı?

Yahu bir kerecik de “sormadan” kendi kendimizi kontrol edemeyecek miyiz?

İlle yasak mı gerekir?

Siyaset

Hani, derler ya...

Ormandaki ağaçlar, baltaya bakıp bakıp ağlarmış:

“Sapı bizdendir” diye.

Bitmedi.

Dahası var:

Ağaçların en aklı başında olanı, demiş ki öbür ağaçlara:

- Ağlamayın, sevinin, arkadaşınız hiç değilse

bir baltaya sap oldu.

..........

Nereden aklıma geldi?

Hay allah.

Siyasi yazı böyle olur mu?

Gemlik’e selam

Türkiye’nin otomobilini üretecek olan fabrikanın temeli dün atıldı.

Otomobilin güzelliği bir yana, fabrikanın Gemlik ve çevresine getireceği güzellikler de caba...

Çocukluğumun 5 yılını geçirdiğim o cennet diyara, Sevgili Gemlik’e buradan selamlarımı yolluyorum.

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