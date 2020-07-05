Ne bitmez bir tartışma.
Bu millet Tek Parti - Çok Parti tartışmasını bile bu kadar uzatmadı.
***
Baro’nun yanı sıra gündemde Ayasofya meselesi var...
Diğer taraftan da aynı hararetle sosyal medya tartışılıyor, dikkat.
Tartışanlar?
Aynı takımlar.
Evetçiler, aynı evetçiler.
Hayırcılar, aynı hayırcılar.
Kutuplaşmanın feriştahı tam bu işte... Bütün gün hak hukuk adalet diye bağıranlar, bir bakıyorsunuz küfürbazlar’ın yanında yer alıyorlar.
Niye?
- E ifade özgürlüğü.
***
Attıkları tweet’lerin altına imzasını atamayan sahtekarlara ve korkaklara, hiçbir yaptırım fayda etmez. Onları boşverin. Asıl onların yanında yer alan, demokrat kılığına bürünmüş yarı aydınlar’a bakın siz.
Türkiye’nin en büyük problemi onlardır. Genlerine öyle bir virüs yerleşmiş ki, koronadan daha tehlikeli.
Bereket, bulaşıcı değil. 70 yıldır çoğalamıyorlar. Yüzde oranları hep aynı.
***
Bunlarla kutuplaşmayıp da ne yapacaksın? Gidip onlara iltihak mı edeceksin? Barış ve özgürlük sloganlarına mı aldanacaksın? Yalan, iftira, tehdit ve şantajlarına mı boyun eğeceksin?
Kutuplaşmaktan başka çare nedir?
Keşke mümkün olsa da, kutuptan öte, başka kutuplara kadar uzaklaşsak...
3 kutup, 5 kutup, 10 kutup daha...
Pazar notları
Tek Baro - Çok Baro.
Ne bitmez bir tartışma.
Bu millet Tek Parti - Çok Parti tartışmasını bile bu kadar uzatmadı.
***
Baro’nun yanı sıra gündemde Ayasofya meselesi var...
Diğer taraftan da aynı hararetle sosyal medya tartışılıyor, dikkat.
Tartışanlar?
Aynı takımlar.
Evetçiler, aynı evetçiler.
Hayırcılar, aynı hayırcılar.
Kutuplaşmanın feriştahı tam bu işte... Bütün gün hak hukuk adalet diye bağıranlar, bir bakıyorsunuz küfürbazlar’ın yanında yer alıyorlar.
Niye?
- E ifade özgürlüğü.
***
Attıkları tweet’lerin altına imzasını atamayan sahtekarlara ve korkaklara, hiçbir yaptırım fayda etmez. Onları boşverin. Asıl onların yanında yer alan, demokrat kılığına bürünmüş yarı aydınlar’a bakın siz.
Türkiye’nin en büyük problemi onlardır. Genlerine öyle bir virüs yerleşmiş ki, koronadan daha tehlikeli.
Bereket, bulaşıcı değil. 70 yıldır çoğalamıyorlar. Yüzde oranları hep aynı.
***
Bunlarla kutuplaşmayıp da ne yapacaksın? Gidip onlara iltihak mı edeceksin? Barış ve özgürlük sloganlarına mı aldanacaksın? Yalan, iftira, tehdit ve şantajlarına mı boyun eğeceksin?
Kutuplaşmaktan başka çare nedir?
Keşke mümkün olsa da, kutuptan öte, başka kutuplara kadar uzaklaşsak...
3 kutup, 5 kutup, 10 kutup daha...