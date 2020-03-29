Saymaya başlarsanız sonu gelmez.
Onun için vazgeçtim, sormuyorum. Özgürlüğümüzü kaybedince, değerini ancak anlıyoruz.
Sıkıyönetim dönemlerinde de böyle olmadık mı? “Demokrasi elden gitti” diye dövünüp durmadık mı?
Hem de kaç defa.
***
Bu korkunç virüs’e sebebiyet veren biz değiliz...
İnsanoğlu bu defa masumdur, belki de ilk defa mazurdur. Avrupalısı, Asyalısı, Amerikalısı, kim varsa, hepsi birden aynı tehlikeyle karşı karşıya.
Hem de eşit mesafede.
***
Zorluk şurada:
Bu virüse kurşun işlemez. Bomba atsan faydası yok.
S-400’ler F-35’ler boşunadır. Çünkü elle tutulmaz, gözle görülmez... Üniforması olmayan meçhul bir düşman...
İnsanoğlu bu düşmanı, ancak zekâsıyla ve aklıyla yenecek.
Sabırla ve basiretle.
***
Bu bakımdan...
- Tavsiyeleri dinleyin.
- Kurallara uyun.
- Hiç huysuzluk falan yapmadan yasaklara itaat edin... Etmeyenlere tepki gösterin. Birer fahri polis gibi, birer fahri sağlık memuru gibi davranın.
Eve kapandığınıza değsin bâri.
Sevgili okuyucular, bu ev hapsinin, bunca meşakkat ve feragat’ın karşılığını mutlaka almalısınız.
Yoksa özgürlüğünüzü niçin boşu boşuna feda ettin diye sorarlar insana.
Pazar notları
- En çok neyi özlediniz?
Saymaya başlarsanız sonu gelmez.
Onun için vazgeçtim, sormuyorum. Özgürlüğümüzü kaybedince, değerini ancak anlıyoruz.
Sıkıyönetim dönemlerinde de böyle olmadık mı? “Demokrasi elden gitti” diye dövünüp durmadık mı?
Hem de kaç defa.
***
Bu korkunç virüs’e sebebiyet veren biz değiliz...
İnsanoğlu bu defa masumdur, belki de ilk defa mazurdur. Avrupalısı, Asyalısı, Amerikalısı, kim varsa, hepsi birden aynı tehlikeyle karşı karşıya.
Hem de eşit mesafede.
***
Zorluk şurada:
Bu virüse kurşun işlemez. Bomba atsan faydası yok.
S-400’ler F-35’ler boşunadır. Çünkü elle tutulmaz, gözle görülmez... Üniforması olmayan meçhul bir düşman...
İnsanoğlu bu düşmanı, ancak zekâsıyla ve aklıyla yenecek.
Sabırla ve basiretle.
***
Bu bakımdan...
- Tavsiyeleri dinleyin.
- Kurallara uyun.
- Hiç huysuzluk falan yapmadan yasaklara itaat edin... Etmeyenlere tepki gösterin. Birer fahri polis gibi, birer fahri sağlık memuru gibi davranın.
Eve kapandığınıza değsin bâri.
Sevgili okuyucular, bu ev hapsinin, bunca meşakkat ve feragat’ın karşılığını mutlaka almalısınız.
Yoksa özgürlüğünüzü niçin boşu boşuna feda ettin diye sorarlar insana.