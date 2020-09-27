Pazar kahvesi

Akdeniz’de herhangi bir devletle mücadele ettiğimizi sanmayın.

Biz orada bir ahlâkla mücadele ediyoruz.

Keşke mücadelemiz, ete kemiğe bürünmüş ciddi bir devlet’le olsaydı. O zaman kolaydı.

Fakat heyhat.

Ahlâkla mücadele çok zordur... Hele arkasında bir ahlâksız daha varsa...

Peki ama nasıl?

Bunu soran çok oldu ama kimse cevap alamadı.

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