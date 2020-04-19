Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Pazar kahvesi
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Pazar kahvesi

19 Nisan 2020

Ne pazarı? Ne kahvesi?

Cumartesimiz pazarımız mı kaldı?

Haftanın yedi günü artık eşitlenmiştir: Evdeyiz... Ve misafir yok.

Disiplin, disiplin...

Az kaldı, dayanın.

***

İstanbul’a bakıyorum.

Bomboş...

Şu tenha haliyle bile güzel...

Nereden baksan güzel, nereye baksan güzel.

Lâkin, insanların cıvıl cıvıl olduğu o kalabalık İstanbul, daha mı güzeldi acaba?

Karar veremiyorum.

***

Uzaktan bir piyano sesi geliyor.

Çıplak ses.

Belli ki amatör bir öğrenci bu... MesutBey’in Nihavent Saz Semaisi’ni çalışıyor.

Yanlış yunluş çalıyor ama olsun, gayretli bir öğrenciye benziyor. Tebrik ederim.

Karşı yamaçtan bir de horoz sesi geldi az önce.

Hepsi o kadar.

Bunun dışında çıt yok.

İstanbul, kendisinden hiç beklenmeyecek kadar büyük bir disiplin sergiliyor.

Kuralları çiğneyenler elbet vardır ama 16 milyonluk bir şehirde olacak o kadar.

Genel karnemiz iyi.

***

Türk Ordusu, zor şartlara rağmen sınır ötesinde görev yapıyor.

İrfan Ordusu ve Sağlık Ordusu örnek bir beraberlik sergileyerek virüsle savaşıyor.

Kadınlar Ordusu muazzam... Her evde yönetime el koymuş durumda.

Ne güzel.

Türkiye sath-ı müdafaa yapıyor.

***

Kolay değil.

Karşımızdaki düşmanın üniforması yok. Elle tutulmuyor, gözle görülmüyor. Vurup kaçıyor, vurup kaçıyor.

Ama nereye kadar?

Biz öyle alçak ve kalleş düşmanlar gördük ki, öyleleriyle mücadeleyi çok iyi biliriz.

Güzel memleketim.

Pazar Kahvesi’ne hoş geldin.

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Kemeraltı haberi bu dönemde çok iyi geldiDeniz SİPAHİKemeraltı haberi bu dönemde çok iyi geldi19.04.2020
Kitap hediye günü bu yıl evlerde kutlanıyorDoğan HIZLANKitap hediye günü bu yıl evlerde kutlanıyor19.04.2020
Çocuklarım için endişeliyimBarbaros TapanÇocuklarım için endişeliyim19.04.2020
Ece balkonda, penceredeM.Kutlukhan Perker Ece balkonda, pencerede!19.04.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.