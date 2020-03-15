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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Pazar kahvesi

15 Mart 2020

Tek Adam mı?

Yoksa tek aday mı?

Size hangisi daha demokratik geliyor?

Tek Adam, seçimde rakiplerini yenerek gelen adamdır. Tek aday ise kendi kendine yarışan ve yeldeğirmenlerine hücum eden bir efsane kahraman!

*

Mehmet Barlas, yapmış yine yapacağını: Delegesiz Kurultay öneriyor.

Bence de uygundur.

Halksız Demokrasi olur da kurultay olmaz mı?

Keşke İstanbul Kongresi de seçimsiz olsaydı da bari yiğitlik örgütte kalsaydı.

*

Barlas’ın yazısı, başka çağrışımlar da getirdi bana:

İkide bir tek adam tek adam diye sataştıkları adam, aslında tek adam falan değil, tek başına bir adamdır. Bunu her seçimde gördük. Kaç cephede birden mücadele verdi... Hem de yerli/yabancı.

*

Baykal’dan sonraki ilk kurultaya tek aday olarak girip de tek adam olarak çıkmak, daha mı güzel bir şey? Konuşurken kelimelerinize dikkat edin. Şimdi tek adaylı şu il kongreleri, yakışık aldı mı, bir düşünün... Çocukluğumuzdaki o tek parti dönemini bize hatırlatacak uygulamalardan vazgeçin.

*

Özetlersek:

Delegesiz kurultay, elbet Barlas’ın zarif bir esprisidir ama dibinde, sayfalarca yazı yazsak bile anlatılamayacak kadar büyük bir anlam var. Kurucu Parti’ye armağan olsun.

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