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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Pazar kahvesi

9 Şubat 2020

Avrupa bunlara kaldı.

Kanun kaçaklarını parlamentoda ağırlayan, muasır medeniyet haydutlarına kaldı.

Hem de size başka liste yollayıp, kaçakları arka kapıdan içeri alan sahtekârlar güruhuna kaldı Avrupa.

Bizden utanmıyorlar diyelim, peki birbirlerinin yüzlerine nasıl bakıyorlar?

***

Kırmızı Bülten’in cılkı çıkmıştır.

Hiçbir devlet artık Kırmızı Bülten’e güvenmesin, rengi sararıp solmuştur. Esasen hastalık oradan başlayıp salgına dönüşmüştür.

***

Ahlak sıfırlanınca, teknoloji ne işe yarar?

- Yalan üzerine kurulmuş bir medya...

- Yalan üzerine kurulmuş bir diplomasi.

- Yalan üzerine kurulmuş bir demokrasi... Hatta tepe sersemine dönmüş bir hukuk sistemi... Hele “Uluslararası Hukuk” tam bir karikatür.

Bütün bu rezilliklere uygun bir Başkent bulmalıydılar kendilerine.

Onu da buldular.

Çok yakıştılar.

- Şekilde görüldüğü gibi.

***

“Avrupalı” denince artık beni bir gülmek alıyor, bir gülmek alıyor ki anlatamam.

En çok da Avrupa Parlamentosu güldürüyor beni... Münevver Cahiller Topluluğu... MCT.

Kudüs’ü haritada gösteremezler.

Onlara ne ki zaten?

İlgi alanlarına girmez.

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