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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Para cezaları

12 Eylül 2020

Koronayla mücadele için konmuş kuralları ihlal, milyarlarca lira ceza getirdi...

Ama vatandaşta şöyle bir kanaat var:

- Bu cezalar, kağıt üzerinde kalır.

Ya da:

- Affedilir.

Öyleyse?.. Vur patlasın çal oynasın.

***

Şimdi hükümet, bu cezaların asla kağıt üzerinde kalmayacağını, muhakkak tahsil edileceğini kesin bir dille duyurmalı ve bu tür söylentileri yalanlamalıdır.

***

Bilmiyorum, şimdiye kadar kesilmiş cezalardan tahsil edilmiş olanı var mıdır? Varsa miktarı nedir? Ödeme şekli nasıl olmuştur? Bundan sonrası nasıl olacaktır vs...

Bütün bunlara bir kere daha açıklık getirmek lazım.

Çünkü rehavet’in güvendiği en önemli unsur bu.

Vatandaş bilmeli ki:

- Bu cezadan kaçış yok.

Hem de sicile işlenerek.

 

Kahvaltı

Henüz Akşener’in kapısı çalınmadı.

Demirtaş ve eşi henüz kahvaltıya gelmedi.

Sadece lafı edildi.

Yani ortada bir kahvaltı falan yok ama kaç gündür bu konuşuluyor.

Bir de sahiden kahvaltı etseler, kimbilir kaç ay konuşulur.

 

Y’etki 

Macron’a ağzının payını en iyi kim verir?

Daha doğrusu, ağzının payını kim verse daha etkili olur?

- Bence Kılıçdaroğlu.

Çünkü muhalefet lideridir.

Onun koyacağı tavır ve göstereceği tepki çok anlamlıdır.

Ama yapar mı, bilmiyorum... Yapsaydı şimdiye kadar yapardı diyecektim, vazgeçtim, dilim varmadı.

Bâri şunu söyleyeyim:

Kemal Bey, tarafsız kalamaz. Macron’la Erdoğan arasında bir tercih yapmaya mecburdur.

***

Derken... Son dakikada, grup başkan vekillerinden Macron’a sert açıklamalar geldi. Ağızlarına sağlık ama keşke Kılıçdaroğlu konuşsaydı...

Bunun önemini anlatmaya gerek var mı?

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