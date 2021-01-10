Özetli-yorum

ABD, Kongre baskınından sonra düşündüğü sokağa çıkma yasağını- vaktiyle - koysaydı, koronadan 360 bin Amerikalı ölmezdi.

Hep sorarlar ya:

- Güvenlik mi, özgürlük mü?

Yahu insan öldükten sonra, güvenlik de işe yaramaz, özgürlük de.

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ABD’nin dünya kadar problemi var. Hepsini bir kenara bırakıp sadece Türkiye ile uğraşacağını hiç zannetmem.

Ama hâlâ uğraşacaksa da uğraşsın. Bu takıntı, bize ancak itibar getirir.

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Joe Biden diyor ki: