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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Özetlersek...

11 Ağustos 2020

Macron Modeli diyorlar.

Hiç alakası yok.

Macron, Fransa’da fazla tanınmayan biriydi. İkinci turda sırf sağcı aday kazanmasın diye Macron’a oy verdiler (yüzde 65). Rüyasında görse inanmazdı. Yani hazıra kondu. Beleş oylarla gökten zembille indi.

Muharrem İnce ise bütün Türkiye’de tanınıyor. Yeni ve meçhul biri değil. Neresi benziyor Macron’a?

*

Üzerinde iki türlü mahalle baskısı var:

1- Parti kur diyenler.

2- Sakın kurma diyenler.

Fakat enteresan bir insan... Mahalle baskılarına hiç aldırmayacak bir yapıya sahip... Kararı kendi verecek...

Vermiştir bile...

Yeter ki siz şunu unutmayın:

Parti kursa da kurmasa da Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacak... Yola çıkış sebebi bu.

Gerisi teferruat.

O onu dediydi, yok öbürü bunu dedi.

Geçiniz.

*

Kılıçdaroğlu, duruşunu hiç bozmuyor. Olup bitenleri fazla dert etmişe de benzemiyor.

Ama Millet İttifakı’nda çatı aday olmak için bekleyenler var ya, işte onların keyfi kaçmıştır sanırım. Çünkü Muharrem Bey, önce onların yolunu kesiyor.

Muharrem İnce Hareketi, kısaca budur.

Yoksa parti kurmak, ikinci planda.

Olsa da olur, olmasa da.

2018 seçiminde sanki arkasında parti mi vardı?

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