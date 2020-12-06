Yeni kısıtlamalara kimsenin gık diyecek hali yok. Çünkü biz bu kısıtlamalara davetiye çıkardık.

Az bile.

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Tabii, bütün faturayı ortadirek ve esnaf ödeyecek... Ve ödüyor.

Kimin yüzünden?

Tuzu kuru olanlar yüzünden diyemem. Zira tuzu kuru olan da pek kalmadı. Biz ciddiyetsiz insanların hışmına uğradık. Bütün mesele bu.

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Buna rağmen, bu asil millet, büyük bir basiret sergiliyor ve koronaya karşı direniyor. Savaşı kazanacaktır.

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