O’nsuz olmaz

Başkan Erdoğan ve eşine “geçmiş olsun” değil de “geçmemiş olsun” diyen kindar yoldaşları, belki yüzbinlerce insan kınamıştır.

Fakat yetmez.

Ana muhalefet de kınamalıydı.

- Niye kınamıyor?

Kınamıyor çünkü bu klavye şövalyelerini bu hale o getirdi... Tam 11 yıldır ektiği tohumlar, semeresini veriyor.

*

Mesele şudur:

Siz Cumhurbaşkanı’na Marmaris’te hazırlanan suikasta bile tiyatro derseniz, çömezleriniz de “geçmiş olsun” yerine “beter olsun” der.

Der ama bu bedduanın dönüp dolaşıp sonunda kimi bulacağı hiç belli olmaz.