O’nsuz olmaz

“Dost ülkeleri çoğaltalım, düşmanları azaltalım.”
İyi bir hedef bu.
Nitekim, yıllar sonra bölgemizdeki bütün devletlere bir barış taarruzuna geçtik.
Önce Rusya’yla başlayan iyi ilişkiler, sonunda İsrail ve Arap ülkelerine kadar geldi uzandı.
İyi gidiyor.
***
Yunanistan için ayrı bir paragraf açmak istiyorum.
Yüzsüz insan çok vardır ama
Madem bu kadar emin
ve ciddiler...
Madem yuvarlak masada mutabakata vardılar...
Madem taksimat işi de tamam.
Öyleyse Bakanlar Kurulu’nu da açıklasınlar... Yeni hükümetin üyelerini artık tanıyalım.
***
Öyle ya, ülkeyi 6 ayda düzlüğe çıkaracak olan zevat, muhakkak ki liyakat sahibi, değerli insanlardan oluşuyordur.
Millet, şimdiden tanısın bu kadroyu ki, büyük bir moralle gitsin sandığa.
Biri Erbakan’ın milli görüşünü temsilen Temel Bey... Diğeri ise Başbakan Tansu Çiller’in bakanı Akşener...
Babacan ve Davutoğlu da
28 Şubat’tan fikren darbe yemişlerdir aslında.
Eh, DP Lideri ise zaten 27 Mayıs’ın aziz hatırasını temsil ediyor.
Geriye kim kalıyor?
- Sadece CHP lideri.
Sicilinde hiç darbe izi yok.
Gerçi 12 Eylül CHP’ye de çarpmıştı ama o CHP, Ecevit’in CHP’siydi... O Ecevit ki şimdi DSP’de yaşıyor.
Dün yine demiş ki 28 Şubat mesajı için:
- Temel Bey’e kapak olsun.
Ardından da asıl darbeyi indirmiş:
- “Kontenjandan üç milletvekilliği” uğruna ne zillete katlanıyor.
*
Temel Bey katlanıyor çünkü “Bu 6-8 partiyi bir araya getiren şey vatan sevgisi”dir.
Bunu da Büyük Şef söylüyor.
Hangi vatan?
Büyük şef kendi partisinde bile kuramadığı otoriteyi, Millet İttifakı’nda kuruverdi. Ortaklarına ne derse kuzu kuzu kabul ettiriyor.
Öğrendim ki 28 Şubat tarihi de onun fikri ve önerisiymiş.
Yoksa kimin aklına gelir?
Temel Bey talep edecek değil ya...
Ama kim bilir?
Tadı damağında kaldıysa.
***
Üzerinde niye bu kadar duruyorum?
Haydi bre...
Başta Temel Bey olmak üzere 28 Şubat Mutabakatı her birine kutlu olsun.
***
Daha sonraki toplantılarını da bari 12 Mart’ta yapsalar.
Bir sonrakini de 27 Mayıs’ta.
Ondan sonrakini de
15 Temmuz’da... Yahut 12 Eylül’de.
Hepsi, her birine mübarek olsun.
- İyi Parti mi, HDP mi?
İkisinden biri.
İttifakın patronu, acaba hangisini tercih edecekti? Cumartesi günü 6 ortak toplandı. Yarıresmi de olsa ortaya bir omurga çıktı.
İçlerinde HDP yok.
Kamuoyuna verdikleri esas mesaj buydu:
- Görün işte... İttifak HDP’siz.
Lakin, şöyle bir soru var:
- Koalisyon da HDP’siz mi acaba?
Neyse... Onunla yüz göz olduk.
.........
Ardından hayat pahalılığı ve fahiş fiyatlar tavan yaptı.
Eh, ona da bağışıklık kesbettik.
.........
Fakat elektrik faturaları, hepsinden baskın çıktı. Şimdi hükümetin en mühim rakibi elektrik faturalarıdır. Düşünün: çarşı pazar ikinci planda kaldı.
Eyvah
Kılıçdaroğlu, elektrik faturalarını ödemeyecekmiş, eyvah...
Madem Kılıçdaroğlu “adaylıkta bu derece ısrarlıdır” öyleyse İmamoğlu da 100 bin imzayı toplayıp katılır bu yarışa...
Sonuç?
- En azından Kılıçdaroğlu’nun oylarını böler.
Yapar mı yapar.
Pire için yorgan yakar.
Bu bir ihtimal.
***
Bir diğer ihtimal var.
7 Şubat hamlesinden tutun, Gezi olaylarına, 17-25 Aralık tezgahından tutun, 15 Temmuz girişimine kadar, her kumpası denediler.
Ama tutmadı.
Şimdi birden bire akıllarına “Cumhurbaşkanlığı adayı olamaz” diye bir fikir düştü.
*
Fikir değil, mızıkçılık.
Mızıkçılık bile değil, bir yutturmaca.
Tabii, yerseniz.
Yıllardır başvurdukları her yol fiyaskoyla bitince, “Bari buna sarılalım” dediler ve son bir gayretle yollara döküldüler:
“Neyi buldun?” dediler.
“Buldum... İttifaka bir çatı adayı buldum.”
Eşkal veriyorum, dikkat:
Devleti tanıyan... Dürüst... Nefsine hakim... Gayet adil
ve tarafsız bir zat.
Öyle ki, Atatürk bile görse “İşte benim cumhurbaşkanım” diye övüneceği bir aday.
Kim olabilir?
-
Fakat yetmez.
Ana muhalefet de kınamalıydı.
- Niye kınamıyor?
Kınamıyor çünkü bu klavye şövalyelerini bu hale o getirdi... Tam 11 yıldır ektiği tohumlar, semeresini veriyor.
*
Mesele şudur:
Siz Cumhurbaşkanı’na Marmaris’te hazırlanan suikasta bile tiyatro derseniz, çömezleriniz de “geçmiş olsun” yerine “beter olsun” der.
Der ama bu bedduanın dönüp dolaşıp sonunda kimi bulacağı hiç belli olmaz.
Bizde böyle tarihler hiç eksik olmaz.
12 ayın her birinde, demokrasiye vurulan bir darbe mutlaka vardır.
*
Ocak ayından başlayalım.
24 Ocak neyi hatırlatıyor? Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan gibi demokrasi şehitlerimizi.
İkisini de saygıyla anıyorum.
......
Şubata gelelim.
COVID-19’a yakalanan Erdoğan çifti’ne “geçmiş olsun mesajı” gönderen liderlerin (bazılarının) samimiyetine inanıyor musunuz?
Gerçi adet yerini bulsun diye “rutin bir davranıştır” ama yine de birilerinin sağlık temennileri sırıtıyor.
Misal:
Kılıçdaroğlu’nun bile samimiyetine inanırım ama Ali Babacan’ınkine asla...
Keşke o hiç mesaj yayınlamasaydı.
*
Bayramlaşmalar da böyle değil mi?
Her bayramda görürüz.
- 800 bin oy fark atarak seçilen İmamoğlu’nun bugün aday olsa, İstanbul’dan ne kadar oy alacağını...
Çok merak ediyorum.
*
Buna mukabil...
Cumhurbaşkanımızı seçerken, Amerika’nın Türk Milleti üzerinde kaç gram etkisi olabileceğini...
Hiç merak etmiyorum.
# Hayırdır
Elçiler kimyamı bozdu.
Bu kaçıncı?
Akdeniz zaten ceset dolu...
Elbiselerini, paralarını alarak çırılçıplak, yalınayak Edirne’ye sürdükleri mültecilerin de haddi hesabı yok.
*
Bize insanlık dersi veren uygar Avrupa, bütün bu olup bitenleri sadece seyretmektedir.
Uygarmış.
Ne uygarı?
Cinayetlere ortaktır.
2016 ABD seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddiasıyla kıyamet kopmuştu.
İşin peşine düşen ABD, şimdi Türkiye’deki seçimlere müdahale ederek rezil bir durum’a düşer mi,
zannetmem ama Türkiye’ye atadığı her diplomat, seçime değilse bile siyasete müdahil oluyor.
*
Yeni atanan elçi, Ankara Belediye Başkanı’nı ziyaretten önce, koşa koşa İstanbul’a gelip Belediye Başkanı İmamoğlu’yla buluşuyor.
İmamoğlu kim?
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adaylığında ismi en önde gelen biri...
Eh, Joe Biden’ın Türk Siyaseti’ndeki tavrı da bilindiğine göre, elçi bey, ABD adına neredeyse ihsas-ı rey’de bulunmuştur.
Ama ayrıntı yok.
Ortaya bir laf atıp kenara çekiliyor.
Yahu şunun içini doldursana...
Hayır.
“Siyasi cinayetler olabilir” dedi ve yine çekildi.
Bildiği bir şey mi var?
Yoo, hayır.
Sadece tahmin.
- Bu nasıl insan?
- Bu nasıl bir ruh ve vicdan?
Maskeler Türkiye’de üretildiği için, Yunan Parlamentosu’nda kıyamet kopuyor.. Milletvekillerinin bu maskeleri takmalarına şiddetle itiraz ediliyor.
***
Bu nasıl düşman diyeceğim ama düşman bile olamaz.
- Bu nasıl bir mahlûk?
- Bu nasıl bir kafa?
Edirne peynirinden tutun, baklavamıza kadar, sahiplenmedikleri nesne yoktur ama maskeler gururlarına pek dokundu.
O’nsuz olmaz
Kılıçdaroğlu’ndan ayrı düşme ihtimalimiz var.
Bir yazar olarak buna şimdiden üzülüyorum.
..............
Bize iyi malzeme veriyordu.
Biz de çalakalem yazıyorduk. Bazen ölçüyü kaçırdığımız da oluyordu... Beyefendilik yapıyor, sitem dahi etmiyordu.
Etmedikçe biz daha da azıtıyor, çizmeyi iyice aşıyorduk.
Böylesini bir daha nereden bulacağız?
***
Peki neden ayrı düşeceğiz? Nereden çıktı bu ihtimal?
Anlatayım:
Çatı adaylığı galiba kesinleşiyor. Yolu açık olsun.
..............
Lakin.
1) Seçimi kazanır da Cumhurbaşkanı seçilirse... Şüphesiz artık CHP Genel Başkanlığı’na veda edecek... Sadece cumhurbaşkanı sıfatını taşıyacak... Bendeniz, Türkiye Cumhurbaşkanı için asla kalem oynatamam... Oynatmam.
Aldığım terbiye budur.
..............
2) Seçilemezse...
CHP Genel Başkanlığı’na yine veda etmiş olacak... Oraya dönmesi artık zordur. Yani evdeki bulguru da kaybedecek... Üstelik milletvekili yolu da kapanacak... Bendeniz, bu kadar üzüntü geçirmiş bir insan için kalem oynatamam... Oynatmam. Aldığım terbiye budur.
***
Özetlersek...
Her iki ihtimalde de
Kemal Kılıçdaroğlu’nu kaybetmiş olacağım.
Seçimi kazansa da olacağım, kaybetse de olacağım... Asıl bana yazık... Kemal Bey gibi demokrat bir siyasetçiyi bir daha nereden bulacağım? Yeri gelmişken, onu incittiğim yazılar için bari özür dileyeyim.
***
Netice:
Bu tehlikenin çaresi yok mu?
Var.
Mevcudu muhafaza etmek, bence en iyi çaredir.
Yani... Kılıçdaroğlu, eğer çatı adayı olmaktan feragat ederse, oh, mesele kalmaz.
(Önce ben mutlu olurum...)
Kemal Bey’siz bir siyasetin tadı tuzu mu var? Zaten o da mutlu olmaz... CHP Genel Başkanlığı gibi keyifli bir makam, dünyada yoktur...
..............
Haddim olmasa da tavsiyem:
- Geri dön Kemal Bey.
İttifaka antrenörlük yapmaya yine devam et... Ama bir adım daha ileri gitme.