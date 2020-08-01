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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Öne çıkanlar

1 Ağustos 2020

Bayramda millet sanki sabahtan akşama kadar yemek yiyormuş gibi...

Çok bilmişlerden bin türlü nasihat dinliyoruz:

- Şunu ye, bunu yeme.

İki lokma bir şey yiyeceğiz, onu da burnumuzdan getirmeyin. Her bayram böyle yapıyorsunuz...

***

Bir de fantezi meraklıları türedi.

Çikolatalı baklava...

Yok bilmem havuçlu baklava, yok zeytinli baklava.

Yahu bunu yapmayın.

Bâri baklavayı rahat bırakın. Kimyasıyla oynamayın.

***

Reklamlarda gördünüz.

- 15 adet lahmacun.

Bülent Ersoy, sipariş verirken bile hicazkâr seslere basıyor.

Allah vergisi bu işte.

***

- Kimliğini göster.

- Göstermiyorum.

Gösterirdin, göstermezdin derken Hatay Baro Başkanı’nı apar topar gözaltına almışlar. O da şikayetçi olmuş... İş mahkemeye düşmüş.

Şimdiii, o Baro Başkanı’na bir avukat lazım... Fakat bizimkilerden bir avukat mı, yoksa ötekilerden mi? Henüz bilinmiyor.

***

Koronoya alıştık artık.

Arkadaş bile olduk.

Ne biz ondan korkuyoruz, ne de o bizim kusurumuza bakıyor. Mesafeyi, maskeyi falan bir kenara bıraktık, günlük vakaların binden yukarı çıkmayacağına dair de ondan söz aldık. Yuvarlanıp gidiyoruz işte.

***

Kurultay’ın yankıları devam ediyor. Etsin ama ben hâlâ şuna şaşıyorum. İlhan Cihaner’in adaylığı için söz verip de imza vermeyen delegeler, sahiden sosyal demokrat mı?

***

Ve futbol...

Karagümrük’ün Süper Lig’e yükselmesine sevindim. Semt ruhu ve mahalle terbiyesi açısından, İstanbul’a yeni bir vitamindir.

Başarılar dilerim.

 

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