Bayramda millet sanki sabahtan akşama kadar yemek yiyormuş gibi...
Çok bilmişlerden bin türlü nasihat dinliyoruz:
- Şunu ye, bunu yeme.
İki lokma bir şey yiyeceğiz, onu da burnumuzdan getirmeyin. Her bayram böyle yapıyorsunuz...
***
Bir de fantezi meraklıları türedi.
Çikolatalı baklava...
Yok bilmem havuçlu baklava, yok zeytinli baklava.
Yahu bunu yapmayın.
Bâri baklavayı rahat bırakın. Kimyasıyla oynamayın.
***
Reklamlarda gördünüz.
- 15 adet lahmacun.
Bülent Ersoy, sipariş verirken bile hicazkâr seslere basıyor.
Allah vergisi bu işte.
***
- Kimliğini göster.
- Göstermiyorum.
Gösterirdin, göstermezdin derken Hatay Baro Başkanı’nı apar topar gözaltına almışlar. O da şikayetçi olmuş... İş mahkemeye düşmüş.
Şimdiii, o Baro Başkanı’na bir avukat lazım... Fakat bizimkilerden bir avukat mı, yoksa ötekilerden mi? Henüz bilinmiyor.
***
Koronoya alıştık artık.
Arkadaş bile olduk.
Ne biz ondan korkuyoruz, ne de o bizim kusurumuza bakıyor. Mesafeyi, maskeyi falan bir kenara bıraktık, günlük vakaların binden yukarı çıkmayacağına dair de ondan söz aldık. Yuvarlanıp gidiyoruz işte.
***
Kurultay’ın yankıları devam ediyor. Etsin ama ben hâlâ şuna şaşıyorum. İlhan Cihaner’in adaylığı için söz verip de imza vermeyen delegeler, sahiden sosyal demokrat mı?
***
Ve futbol...
Karagümrük’ün Süper Lig’e yükselmesine sevindim. Semt ruhu ve mahalle terbiyesi açısından, İstanbul’a yeni bir vitamindir.
Başarılar dilerim.
Öne çıkanlar
Bayramda millet sanki sabahtan akşama kadar yemek yiyormuş gibi...
Çok bilmişlerden bin türlü nasihat dinliyoruz:
- Şunu ye, bunu yeme.
İki lokma bir şey yiyeceğiz, onu da burnumuzdan getirmeyin. Her bayram böyle yapıyorsunuz...
***
Bir de fantezi meraklıları türedi.
Çikolatalı baklava...
Yok bilmem havuçlu baklava, yok zeytinli baklava.
Yahu bunu yapmayın.
Bâri baklavayı rahat bırakın. Kimyasıyla oynamayın.
***
Reklamlarda gördünüz.
- 15 adet lahmacun.
Bülent Ersoy, sipariş verirken bile hicazkâr seslere basıyor.
Allah vergisi bu işte.
***
- Kimliğini göster.
- Göstermiyorum.
Gösterirdin, göstermezdin derken Hatay Baro Başkanı’nı apar topar gözaltına almışlar. O da şikayetçi olmuş... İş mahkemeye düşmüş.
Şimdiii, o Baro Başkanı’na bir avukat lazım... Fakat bizimkilerden bir avukat mı, yoksa ötekilerden mi? Henüz bilinmiyor.
***
Koronoya alıştık artık.
Arkadaş bile olduk.
Ne biz ondan korkuyoruz, ne de o bizim kusurumuza bakıyor. Mesafeyi, maskeyi falan bir kenara bıraktık, günlük vakaların binden yukarı çıkmayacağına dair de ondan söz aldık. Yuvarlanıp gidiyoruz işte.
***
Kurultay’ın yankıları devam ediyor. Etsin ama ben hâlâ şuna şaşıyorum. İlhan Cihaner’in adaylığı için söz verip de imza vermeyen delegeler, sahiden sosyal demokrat mı?
***
Ve futbol...
Karagümrük’ün Süper Lig’e yükselmesine sevindim. Semt ruhu ve mahalle terbiyesi açısından, İstanbul’a yeni bir vitamindir.
Başarılar dilerim.