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Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Olmazsa olmaz

Rauf Tamer

Rauf Tamer

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Olmazsa olmaz

29 Ocak 2021

Ana muhalefete artık Sosyal Muhafazakâr diyebilir miyiz?

İsterseniz Sosyalist Muhafazakâr da diyebilirsiniz.

Yeter ki muhafazakâr eklemeyi unutmayın.

***

Büyük gelişme görüyorum.

Yıllardır konsolide ettikleri kendi tabanlarıyla, artık yetinmiyorlar. Muhafazakâr kitlelere açılıyorlar.

Öyle ki, AK Parti Seçmeni’ne seslenirken ses tonları ne kadar munis ve müşfik.

Çünkü oradan oy bekliyorlar.

Nihayet anladılar.

***

AK Parti’den en az 5 puan koparıp alamazlarsa, Millet İttifakı’nın bütün gayretleri

heba olup gidecek... Yazık...

Düşünün, 5 puan oradan sil,

5 puan öbürüne yaz... 10 puan eder.

Başka çare yok.

İlle de AK Parti’den en az

5 puan koparman lazım.

Mümkün mü?

***

Evet mümkün.

5 değil, 35 puan bile mümkün:

Türkiye, Kılıçdaroğlu’nun anlattığı gibi bir Türkiye ise,

AK Parti, barajı bile aşamaz.

Fakat tuhaftır.

Her ankette 1’inci parti.

Hem de 2’nciye fark atarak.

Benim de aklım bunu almıyor işte.

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Çok romantik

Rauf TAMER

Rauf TAMER

27 Ocak 2021
HDP’siz yapamıyorlar.

Onun puanlarını feda edemiyorlar. Nasıl etsinler? Hesap ortada.

HDP de bunları parmağında oynatıyor.

Ne kadar oynatsa hakkıdır... Sen HDP’ye hem muhtaçsın hem de ilişkini gizliyorsun.

Ne kadar gizlersen gizle...

Bütün Türkiye biliyor.

***

Lafa gelince “Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır.”

Acaba öyle midir?

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Dik duruş

Rauf TAMER

Rauf TAMER

26 Ocak 2021
Yeni ABD Yönetimi’nin acaba Türkiye politikası nasıl olacak? Çok mu sert?

Yaygın bir endişe görüyoruz.

Bence bu uzak bir ihtimal ama mesele sadece ABD değil. Nereden gelirse gelsin, her kötü niyetli oyunu bozmak milli bütünlük sergileyerek olur.

***

İşte bu noktada irili ufaklı muhalefetlerin tavrı mühim.

Nitekim bize yıllardır yapılan bütün saldırılar, biraz da içeriden aldıkları avanstan cüret bulmuşlardır.

Bugün Bağımsız Türkiye’yi vurgulamak, kurucu parti

CHP’ye çok yakışır.

Ve o zaman, ABD dahil, bütün ülkeler şunu görür ve anlar:

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Akılsız dost

Rauf TAMER

Rauf TAMER

25 Ocak 2021
Avrupa Parlamentosu: - Demirtaş’ı bırakın diyor ya...

Kime diyor?

Türk Hükümeti’ne mi, yoksa Türk Yargısı’na mı?

Eğer hükümete diyorsa yakışıksız bir şey istiyor. Yok, yargıya diyorsa daha da yakışıksız. Gönlüm şunu isterdi doğrusu.

Herkesten önce Demirtaş çıkıp desin ki:

- Siz kim oluyorsunuz?

***

Kaldı ki...

Avrupa Parlamentosu’nun hiçbir yerde, hiçbir konuda,

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24 Ocak

Rauf TAMER

Rauf TAMER

24 Ocak 2021
Uğur Mumcu cinayetinin işlendiği gündür 24 Ocak. (1993)

Başka bir 24 Ocak da

Gaffar Okkan cinayetinin işlendiği gün. (2001)

İkisini de rahmetle anıyorum.

***

Bir 24 Ocak daha var. (1980)

Ekonomide mühim bir kilometre taşı ve 24 Ocak Kararları diye anılan bir dizi paket.

Bugün bir izi kaldı mı bilemem ama Türk Basını’nda, ekonomi sayfalarının, uzman ekonomi muhabirlerinin ve ekonomi yazarlarının, velhasıl, bilgiye dayanan yeni bir gazetecilik türünün başladığı tarihtir 24 Ocak.

Hepsine selam olsun.

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Buna ad bulamadım

Rauf TAMER

Rauf TAMER

23 Ocak 2021
Beş yüz gündür evlatlarının yolunu bekleyen gözü yaşlı annelerle, bir de alay ediyor milletin vekili Erol Katırcıoğlu... Önlerinden geçerken zafer işareti yapıp (neyin zaferiyse) HDP İl Binası’na giriyor.

“Buna ne yazılır, ne söylenir” diye düşündüm, vallaha laf bulamadım. Kariyer sahibi koskoca bir akademisyene hakaret etmek istemediğim için de aczimi kabullendim ve vazgeçtim. Yazmıyorum... Başka şey konuşalım. 

Doyum olmaz 

Bir başka profesör de (Özgür Demirtaş) nereden icap ettiyse:

- Futbol karın doyurmaz dedi.

Dedi ama ne yapayım, müzik de karın doyurmaz, sinema, tiyatro, hele opera ve bale hiç doyurmaz. Daha da bir sürü şey.

Bunların hepsini tedavülden kaldıralım mı?

......

Gerçi profesöre ait sözlerin tamamını okumadım ama

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Mesele basit

Rauf TAMER

Rauf TAMER

21 Ocak 2021
“Artık sağ-sol diye bir şey yok” denince, İlhan Cihaner itiraz ediverdi:

- Sol’u yok farz etmeyin.

Cihaner, iyi ve değerli bir solcudur. Esasen sol’u kimsenin yok farz ettiği de yoktur.

Soru sadece şudur:

- Nerede bu solcular?

***

Sonar Başkanı ve güçlü bir yorumcu olan Hakan Bayrakçı’ya gidin sorun:

- Türkiye’deki solcular yüzde kaç?

Ama İlhan Cihaner, solcularla 

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Ya sonra?..

Rauf TAMER

Rauf TAMER

20 Ocak 2021
Bir seçim lafıdır gidiyor.

İster 2021 Haziran, ister

2022 Haziran, ister 2023 Haziran.

Merak ettiğim şudur:

Millet İttifakı kazanırsa, o ittifak, koalisyona nasıl dönüşecek acaba?

...........

Öyle ya...

- Bakanlıklar nasıl paylaşılacak?

Çünkü müttefiklerin her biri

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Seyir defteri

Rauf TAMER

Rauf TAMER

19 Ocak 2021
İttifak yapacak olanlar ya da başka bir ittifaka kayacak olanlar, son dakikaya kadar beklerlerse yanlış yaparlar.

Koalisyon değil bu ittifak.

Yani seçim sonucundan kaynaklanmıyor, tersine seçim sonucunu belirliyor.

Öyleyse?

Örgütlerin kaynaşması, birbirini tanıması, hatta ortak çalışmaya yönelmesi için vakit lazım.

Vakit şimdi başlıyor işte.

***

Hiç ittifak düşünmeyen partileri tenzih ederim.

Ama ittifak yapacak olanların, hâlâ neyi beklediklerini anlamam.

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‘Güzel şeyler’

Rauf TAMER

Rauf TAMER

18 Ocak 2021
Merkel’in yerine Türk lâkaplı biri geliyor.

Joe Biden, Amerikan Hazinesi’nin yönetimine, bir Türk Kadını’nı tayin ediyor.

Eh, İngiltere’yi zaten Osmanlı kökenli bir Başbakan yönetiyor.

Akdeniz’de Oruç Reis ve Barbaros rüzgarı esiyor.

Karadeniz’de Fatih ve Kanuni, bu fırtınaya rağmen destan yazıyor.

***

Dahası var.

Tıp Dünyası’nda Türk Doktorlar’ın yıldızı parlıyor.

Her dalda

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Pazar kahvesi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

17 Ocak 2021
Bu sabah kalkınca...

Karla kaplı bir İstanbul göreceğiz herhalde.

Meteoroloji öyle söyledi.

Halbuki ben isterdim ki, hiç meteorolojiden duymuş olmayayım... Sabah kalkınca

“A, kar yağmış” diye şaşırayım.

Maşallah, artık bilim, bize bu kadarcık bir sürpriz zevki bile bırakmıyor. Güneşli günleri de zaten önceden söyleyip oyunbozanlık ediyor.

***

Haftanın 1 numaralı gündemi ise aşı.

Hani, var ya...

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20 Ocak’a doğru

Rauf TAMER

Rauf TAMER

16 Ocak 2021
Devir - Teslim Töreni yaklaşırken, Amerika’ya dair birikmiş notlarım var.

Bugün onları paylaşalım.

***

Trump’ın ayağı kaydı ya...

En yakınındakiler dahil, herkes birer tekme atmaya başladı.

Ah ah, Devr-i Sabık dersem, size bir şeyler çağrışım ettirmiş olur muyum acaba?

***

Siyasetin fıtratında olan bu linç heveskârlığı’nı anlıyorum ama ABD’li generallerin, Trump’ı teneke çalarak yolcu etmelerini hiç anlamıyorum. Yahu bu Trump, sizin eski Başkomutanınız değil mi? Ne biçim askersiniz siz?

***

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Sözün kısası

Rauf TAMER

Rauf TAMER

15 Ocak 2021
Konuya hiç girmedim.

Çünkü bu ‘sözde’ kelimesini hiç sevmem.

Ama yine de o meşhur kural’a uyarak “sözü kim söylemiş” ben önce dönüp ona bakarım.

Baktım.

Ve işte bu sebeple de konuya hiç girmedim.

Girmem de.

# Duvar yazısı

Cemal Gürsel’e bile “Sözde Cumhurbaşkanı” diyen olmadı.

Nüans

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Kayıt dışı

Rauf TAMER

Rauf TAMER

14 Ocak 2021
Siyaset böyle bir şey...

Sertleşerek kendi tabanını belki konsolide edebilirsin ama işte

o kadar. Çünkü rakip partiden tek çivi bile sökemezsin. Bilakis, rakibine iyi bir yapıştırıcı olursun.

*

Bu işin ustası, Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

En büyük meziyeti, AK Parti tabanını kemikleştirmektir.

Çünkü kendisi, yüzde 25’lik seçmeniyle gayet mutlu.

Eh, AK Partililer de Kılıçdaroğlu’ndan gayet memnun.

Öyleyse, Mayıs 2010’dan beri süregelen bu

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Kolay soru

Rauf TAMER

Rauf TAMER

13 Ocak 2021
- Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçilirse ne olur?

- Erdoğan, Güçlendirilmiş Başbakan olur. 

Ve gündem 

CHP liderine 1 milyon TL’lik bir tazminat davası daha.

- Vız gelir, vız.

Nasıl olsa parayı başkaları ödüyor.

Ne güzel şey.

- Ekmek elden su gölden.

Bu konforu bırakıp da ateşten gömleği giyerek, kim iktidar olmak ister?

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Şüpheye dair

Rauf TAMER

Rauf TAMER

12 Ocak 2021
Adı üstünde: Şüphe...

Bazı bilim insanları, koronavirüsün bir biyolojik silah olduğunu söylediler ama bilimsel bir veri ortaya koyamadılar... Zaten bu öyle bir silahsa, bunun kâşifleri hiç açık verir mi? Karşı tedbiri de elbet almışlardır.

Onu geçelim.

***

Lâkin benim beynimi yıllardır bir başka şüphe kemiriyor.

Bu kadar çok kanser vakası olur mu? Türkiye’de her evde mutlaka bir kanserli hasta var.

Nedir bu?

Kanser bulaşıcı da değil... Öyleyse nedir bu yaygın kanser?

Nezleden daha yaygın.

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“Geri dönüş”

Rauf TAMER

Rauf TAMER

11 Ocak 2021
“Katil Polis/ Katil Devlet”

Taa 70’li yıllardan aşina olduğumuz bu sloganlar, tekrar hortladı.

Kimsenin umrunda değil.

Değil ama ne zaman ki katil sermaye diye de bağırmaya başlayacaklar, siz o zaman seyreyleyin feryadı.

***

Maşallah...

Düzen değişikliği lafı da geri geldi... O da 70’li yıllardan kalma bir ezber.

Düzene çekidüzen deseler, eh, inanacağım ama düzen değişikliği tapu’nun delinmesine kadar varan, kötü anılar taşıyor.

Gerçi düzeni değiştiremediler, hatta

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Özetli-yorum

Rauf TAMER

Rauf TAMER

10 Ocak 2021
Yeni kurulan partiler, ittifaklarda yer almayıp, tartıya - önce -tek başlarına çıkacaklar galiba.

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, sanırım böyle bir yolu tercih ediyorlar.

Muharrem İnce deseniz, millet ittifakının yine içinde sayılır ama tek başına, yani kimseyle angajmana girmeden yürüyecek.

Mustafa Sarıgül, bağımsızlığını zaten ilan etti. İkinci turu bekleyecek.

***

Öztürk Yılmaz? Gerçi muhalif cephede görünüyor ama sırf antierdoğancılık yapmak için parti kurmuş değil...

Fatih Erbakan? Zaten babasının oğlu... Batı Kulüpçüler’le bir araya gelmez.

...........

Yeniler böyle...

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6 Ocak’tan kalan

Rauf TAMER

Rauf TAMER

9 Ocak 2021
ABD, Kongre baskınından sonra düşündüğü sokağa çıkma yasağını- vaktiyle - koysaydı, koronadan 360 bin Amerikalı ölmezdi.

Hep sorarlar ya:

- Güvenlik mi, özgürlük mü?

Yahu insan öldükten sonra, güvenlik de işe yaramaz, özgürlük de.

***

ABD’nin dünya kadar problemi var. Hepsini bir kenara bırakıp sadece Türkiye ile uğraşacağını hiç zannetmem.

Ama hâlâ uğraşacaksa da uğraşsın. Bu takıntı, bize ancak itibar getirir.

***

Joe Biden diyor ki:

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Demek ki neymiş?

Rauf TAMER

Rauf TAMER

8 Ocak 2021
Amerika’dan demokrasi dileniyorduk.

Yine hakkımız bâki ama şimdilik ona ödünç verebiliriz.

*

Önce şunu sorayım: Dünyanın her tarafında istihbarat ağı kurmuş olan şu Amerika, Kongre Binası’nın baskına uğrayacağına dair küçücük

bir istihbarat alamadı mı? Vah...

*

Amerikan Polisi de aciz davrandı. Çünkü böyle olaylara karşı tecrübesiz.

Değerli ortağımız bir alo deseydi, evelallah oraya da yetişirdik.

*

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