Bizim yuvarlak masa üyeleri, yarın seçim olacakmış gibi
harıl harıl çalışıyorlar, bravo.
Şunu merak ediyorum.
Yarın sahiden iktidar olsalar, Rusya - Ukrayna savaşı karşısında nasıl bir tavır alırlar acaba?
***
Biraz açalım.
- Kimi tanırlar?
- Kimle konuşurlar?
- Avrupa Yakası’nda tanıdıkları var mı?
- Rusya’da Ukrayna’da kimi arayacaklarını bilirler mi?
- Yıllardır uzak kaldıkları devlet işlerine ve özellikle diplomasiye hemen adım uydururlar mı?
- Joe Biden’dan başka kime aşinadırlar?.. vs.
***
Bereket içlerinde Ali Babacan gibi, ta 8 - 9 yıl önce AB ilişkileri için Erdoğan tarafından görevlendirilmiş bir uzman var.
Üstün yeteneklerini dünyadan gizlemeyi bilen...
Büyük hasletlerini, kimseye belli etmeyen...
Fakat her nedense Türkiye’de kadri kıymeti bilinmeyen...
Deha sahibi bir uzman bu.
***
Bitmedi... Yüzde 1 oy potansiyeli olmasına rağmen, yuvarlak masanın vazgeçilmez yıldızı Babacan...
Bravo Kemal Bey’e ki, tek seçici olarak, o kalabalıkta Babacan’ı keşfedip buldu.
O da ayrı bir hünerdir.
İmamoğlu’nu da keşfeden
o değil mi?
Not:
İçlerinde önemli isimlerin de
bulunduğu 13 futbol hakemi sezon sonuna kadar maç yönetemeyecek...
Eh, 2 metreden boş kaleye
gol atmayı beceremeyen
yıldız (!) futbolcular, bundan sonraki mağlubiyetlerde bakalım hangi bahaneye sığınacaklar?
Olmayana ergi
Savaş devam ededursun.
Bizim yuvarlak masa üyeleri, yarın seçim olacakmış gibi
harıl harıl çalışıyorlar, bravo.
Şunu merak ediyorum.
Yarın sahiden iktidar olsalar, Rusya - Ukrayna savaşı karşısında nasıl bir tavır alırlar acaba?
***
Biraz açalım.
- Kimi tanırlar?
- Kimle konuşurlar?
- Avrupa Yakası’nda tanıdıkları var mı?
- Rusya’da Ukrayna’da kimi arayacaklarını bilirler mi?
- Yıllardır uzak kaldıkları devlet işlerine ve özellikle diplomasiye hemen adım uydururlar mı?
- Joe Biden’dan başka kime aşinadırlar?.. vs.
***
Bereket içlerinde Ali Babacan gibi, ta 8 - 9 yıl önce AB ilişkileri için Erdoğan tarafından görevlendirilmiş bir uzman var.
Üstün yeteneklerini dünyadan gizlemeyi bilen...
Büyük hasletlerini, kimseye belli etmeyen...
Fakat her nedense Türkiye’de kadri kıymeti bilinmeyen...
Deha sahibi bir uzman bu.
***
Bitmedi... Yüzde 1 oy potansiyeli olmasına rağmen, yuvarlak masanın vazgeçilmez yıldızı Babacan...
Bravo Kemal Bey’e ki, tek seçici olarak, o kalabalıkta Babacan’ı keşfedip buldu.
O da ayrı bir hünerdir.
İmamoğlu’nu da keşfeden
o değil mi?
Not:
İçlerinde önemli isimlerin de
bulunduğu 13 futbol hakemi sezon sonuna kadar maç yönetemeyecek...
Eh, 2 metreden boş kaleye
gol atmayı beceremeyen
yıldız (!) futbolcular, bundan sonraki mağlubiyetlerde bakalım hangi bahaneye sığınacaklar?