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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Olmayana ergi

7 Şubat 2020

Elazığ’da tek Kızılay çadırı bile yokmuş...

Ya da varmış da bizim arkadaş görememiş. Çok üzüldüm.

İnşallah şaka yapmıştır.

Dedim ki:

-Etrafına iyi bak.

Her taraf çadır dolu.

*

Bazen insanın gözünden kaçıyor işte.

Mesela... Bütün devletler Doğu Akdenizdeymiş, orada sadece Türkiye yokmuş...

Ya da varmış da bizim arkadaş görememiş... Çok üzüldüm.

İnşallah şaka yapmıştır.

Dedim ki:

-Etrafa iyi bak.

Akdeniz ay yıldızlı

bayrakla dolu.

*

Bakmak var, bir de görmek var.

Dinlemek var, bir de anlamak var.

İnsanlık hali...

Mesela... Birleşmiş Milletlerde Türkiye Cumhurbaşkanı 1 saat konuşmuş, Kudüs meselesine tek kelimeyle bile değinmemiş...

Ya da değinmiş de bizim arkadaş farkına varmamış...

Çok üzüldüm.

Dedim ki:

-Bir daha dinle, bak.

Konuşmanın büyük bölümü Kudüs’e ait.

*

Halbuki arkadaş dikkatlidir... Kolay kolay yaş tahtaya basmaz... Emin olmadan konuşmaz.

Siyasi konulara çok hakimdir.

Öyle ki... Yeni sistemde cumhurbaşkanı başka partiden, başbakan başka partiden olursa, doğacak kaosu peşinen o hatırlatmıştır. Daha ne olsun? O uyarmasaydı, Başbakanlık feshedilmeyecekti: “Bunu niye millete söylemiyorlar?”

Haydi bakalım, cevap verin... Kızılay çadırlarına takılıp kalmayın.

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