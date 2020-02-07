Elazığ’da tek Kızılay çadırı bile yokmuş...
Ya da varmış da bizim arkadaş görememiş. Çok üzüldüm.
İnşallah şaka yapmıştır.
Dedim ki:
-Etrafına iyi bak.
Her taraf çadır dolu.
*
Bazen insanın gözünden kaçıyor işte.
Mesela... Bütün devletler Doğu Akdenizdeymiş, orada sadece Türkiye yokmuş...
Ya da varmış da bizim arkadaş görememiş... Çok üzüldüm.
İnşallah şaka yapmıştır.
Dedim ki:
-Etrafa iyi bak.
Akdeniz ay yıldızlı
bayrakla dolu.
*
Bakmak var, bir de görmek var.
Dinlemek var, bir de anlamak var.
İnsanlık hali...
Mesela... Birleşmiş Milletlerde Türkiye Cumhurbaşkanı 1 saat konuşmuş, Kudüs meselesine tek kelimeyle bile değinmemiş...
Ya da değinmiş de bizim arkadaş farkına varmamış...
Çok üzüldüm.
Dedim ki:
-Bir daha dinle, bak.
Konuşmanın büyük bölümü Kudüs’e ait.
*
Halbuki arkadaş dikkatlidir... Kolay kolay yaş tahtaya basmaz... Emin olmadan konuşmaz.
Siyasi konulara çok hakimdir.
Öyle ki... Yeni sistemde cumhurbaşkanı başka partiden, başbakan başka partiden olursa, doğacak kaosu peşinen o hatırlatmıştır. Daha ne olsun? O uyarmasaydı, Başbakanlık feshedilmeyecekti: “Bunu niye millete söylemiyorlar?”
Haydi bakalım, cevap verin... Kızılay çadırlarına takılıp kalmayın.
Olmayana ergi
Elazığ’da tek Kızılay çadırı bile yokmuş...
Ya da varmış da bizim arkadaş görememiş. Çok üzüldüm.
İnşallah şaka yapmıştır.
Dedim ki:
-Etrafına iyi bak.
Her taraf çadır dolu.
*
Bazen insanın gözünden kaçıyor işte.
Mesela... Bütün devletler Doğu Akdenizdeymiş, orada sadece Türkiye yokmuş...
Ya da varmış da bizim arkadaş görememiş... Çok üzüldüm.
İnşallah şaka yapmıştır.
Dedim ki:
-Etrafa iyi bak.
Akdeniz ay yıldızlı
bayrakla dolu.
*
Bakmak var, bir de görmek var.
Dinlemek var, bir de anlamak var.
İnsanlık hali...
Mesela... Birleşmiş Milletlerde Türkiye Cumhurbaşkanı 1 saat konuşmuş, Kudüs meselesine tek kelimeyle bile değinmemiş...
Ya da değinmiş de bizim arkadaş farkına varmamış...
Çok üzüldüm.
Dedim ki:
-Bir daha dinle, bak.
Konuşmanın büyük bölümü Kudüs’e ait.
*
Halbuki arkadaş dikkatlidir... Kolay kolay yaş tahtaya basmaz... Emin olmadan konuşmaz.
Siyasi konulara çok hakimdir.
Öyle ki... Yeni sistemde cumhurbaşkanı başka partiden, başbakan başka partiden olursa, doğacak kaosu peşinen o hatırlatmıştır. Daha ne olsun? O uyarmasaydı, Başbakanlık feshedilmeyecekti: “Bunu niye millete söylemiyorlar?”
Haydi bakalım, cevap verin... Kızılay çadırlarına takılıp kalmayın.