Rus Spor Kulüpleri, uluslararası müsabakalardan men edildi. Rus Milli Marşı ve Rus Bayrağı yasaklandı.
Rus yazarlara,
Rus müzisyenlere elveda.
Rus Balesi’nin Avrupa
turnesi iptal.
Rus Mutfağı’na ve başta votka olmak üzere Rus içkilerine boykot.
Daha da bir sürü şey.
Saymakla bitmez.
Amerika ve Avrupa, ölçüyü kaçırdı.
***
Öyle kaçırdı ki, Rus Devleti’nden öte,
Rus Halkı’na ambargo uyguluyor.
Rus insanı’na...
Kimbilir... Rus yolcuya belki vize bile vermeyecekler, belki otellere bile almayacaklar, belki hastanelere bile kabul etmeyecekler.
- Normal mi bu?
Putin’e duyulan öfke,
Rus Halkı’ndan çıkarılır mı?
Domates, biber, patlıcana varana kadar yaptırım olur mu yahu?
***
Olursa, Rus petrolünü,
Rus doğalgazını da boykot etsinler bari.
Yoo... Orada durup
kara kara düşünüyorlar...
Yasak koydukları Rus kulüplerinde, unutmayın ki Fransız, Alman, Yunan, İspanyol sporcular da ekmek yiyorlar. Hollandalı, Portekizli antrenörler de ter döküyorlar.
Bu adaletsiz kararın düzeltilmesi için batı ülkelerini kim uyaracak?
Türkiye’den başkası var mı?
***
İşin daha büyük boyutlara vardığını unutmayın.
Ruslar, Ukrayna topraklarına hukuksuz bir şekilde çökmeye kalkıştı diye, batılılar da Rusların bankalarına, paralarına, mallarına, mülklerine çökemez.
Bir hukuksuzluğa, başka bir hukuksuzlukla cevap verilemez.
Ciddi devletle haydut devlet arasında bir fark olmalı.
Ölçü kaçtı
Rus Spor Kulüpleri, uluslararası müsabakalardan men edildi. Rus Milli Marşı ve Rus Bayrağı yasaklandı.
Rus yazarlara,
Rus müzisyenlere elveda.
Rus Balesi’nin Avrupa
turnesi iptal.
Rus Mutfağı’na ve başta votka olmak üzere Rus içkilerine boykot.
Daha da bir sürü şey.
Saymakla bitmez.
Amerika ve Avrupa, ölçüyü kaçırdı.
***
Öyle kaçırdı ki, Rus Devleti’nden öte,
Rus Halkı’na ambargo uyguluyor.
Rus insanı’na...
Kimbilir... Rus yolcuya belki vize bile vermeyecekler, belki otellere bile almayacaklar, belki hastanelere bile kabul etmeyecekler.
- Normal mi bu?
Putin’e duyulan öfke,
Rus Halkı’ndan çıkarılır mı?
Domates, biber, patlıcana varana kadar yaptırım olur mu yahu?
***
Olursa, Rus petrolünü,
Rus doğalgazını da boykot etsinler bari.
Yoo... Orada durup
kara kara düşünüyorlar...
Yasak koydukları Rus kulüplerinde, unutmayın ki Fransız, Alman, Yunan, İspanyol sporcular da ekmek yiyorlar. Hollandalı, Portekizli antrenörler de ter döküyorlar.
Bu adaletsiz kararın düzeltilmesi için batı ülkelerini kim uyaracak?
Türkiye’den başkası var mı?
***
İşin daha büyük boyutlara vardığını unutmayın.
Ruslar, Ukrayna topraklarına hukuksuz bir şekilde çökmeye kalkıştı diye, batılılar da Rusların bankalarına, paralarına, mallarına, mülklerine çökemez.
Bir hukuksuzluğa, başka bir hukuksuzlukla cevap verilemez.
Ciddi devletle haydut devlet arasında bir fark olmalı.