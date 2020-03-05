İyi zulüm yapıyorlar diye Yunanistan’a AB’den 700 milyon Euro prim... Derhal prim.
Teşvik primi bu.
Daha fazla zulüm yapmaları için.
***
Bayan Ursula, sınıra bizzat gitti, manzarayı gözüyle gördü.
Kadın, çocuk, hasta, yaşlı, sakat... Hepsi birden biber gazı yiyordu, lastik botları delinip batırılıyordu. Plastik kurşunlar sonradan sahici kurşuna döndü. Mülteciler
can kaybı vermeye de başladı.
***
Dünya, bu manzarayı seyrediyor ve herhalde düşünüyordur: kabahat kimde diye.
E aşkolsun... Türkiye dururken kabahat kimde olur?
Avrupa masum, Amerika mazur, Esad mahsun, Putin ise olsa olsa mahçup’tur. Kabahatli Türkiye.
Yazın Yunanistan’a...
Bir prim daha.
***
Kılıçdaroğlu’na sorarsanız, üzülerek seyrettiğiniz bütün bu insan manzaraları “hep Türkiye’nin eseridir.”
Gerçi kimse Kılıçdaroğlu’na sormuyor ama Kılıçdaroğlu kendiliğinden dünyaya böyle ilan ediyor.
Düşünün gerisini.
Türkiye kaç cephede birden savaşıyor.
Ödül ve ödün
İyi zulüm yapıyorlar diye Yunanistan’a AB’den 700 milyon Euro prim... Derhal prim.
Teşvik primi bu.
Daha fazla zulüm yapmaları için.
***
Bayan Ursula, sınıra bizzat gitti, manzarayı gözüyle gördü.
Kadın, çocuk, hasta, yaşlı, sakat... Hepsi birden biber gazı yiyordu, lastik botları delinip batırılıyordu. Plastik kurşunlar sonradan sahici kurşuna döndü. Mülteciler
can kaybı vermeye de başladı.
***
Dünya, bu manzarayı seyrediyor ve herhalde düşünüyordur: kabahat kimde diye.
E aşkolsun... Türkiye dururken kabahat kimde olur?
Avrupa masum, Amerika mazur, Esad mahsun, Putin ise olsa olsa mahçup’tur. Kabahatli Türkiye.
Yazın Yunanistan’a...
Bir prim daha.
***
Kılıçdaroğlu’na sorarsanız, üzülerek seyrettiğiniz bütün bu insan manzaraları “hep Türkiye’nin eseridir.”
Gerçi kimse Kılıçdaroğlu’na sormuyor ama Kılıçdaroğlu kendiliğinden dünyaya böyle ilan ediyor.
Düşünün gerisini.
Türkiye kaç cephede birden savaşıyor.