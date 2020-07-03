Şimdi atıp tuttuklarına bakmayın... Sosyal Medya Yasa Tasarısı Meclis’e geldiğinde, yine küfür ve hakaret’in yanında yer alacaklar.
Bir düşünün.
-Suriye’de kimi tutuyorlar?
Eşkiyayı...
-Libya’da kimi tutuyorlar?
Korsanı...
Nedense bunlarda hep illegal kurumlara karşı bir hayranlık var.
Mübarek olsun.
Gong
Avukatlar adliyenin önünde toplandılar:
Hak hukuk adalet istiyorlar.
Avukatlar bile bunu istiyorsa ya biz ne yapalım?
Bari onlara iyi bir avukat bulalım.
Arayış
Cumhurbaşkanlığı için Erdoğan’ın karşısına hangi aday çıkacak dersiniz?
Abdullah Gül’ün ismi çok geçti ama şaşırtmaca verip Ali Babacan’ı ortaya sürebilirlermiş...miş.
İyi de beri tarafta bir İmamoğlu lobisi var. Onu ne yapacağız?
Daha durun.
Muharrem İnce var.
Adaylıktan vazgeçeceğe
hiç benzemiyor.
*
Bitmedi...
İlhan Kesici “en ağır toplardan biri” olarak kenarda bekliyor.
Meral Akşener’i de havlu attı sanmayın. Kolay pes etmez.
Daha Temel Reis var.
Karamollaoğlu.
Kambersiz düğün olur mu?
*
Bu isimlerin hepsini tanıyoruz.
Bir de hiç tanınmamış bir isim arıyorlarmış...mış.
Yani Macron Modeli.
Özetlersek:
-Şef çok, kızılderili yok.
Normaldir
Şimdi atıp tuttuklarına bakmayın... Sosyal Medya Yasa Tasarısı Meclis’e geldiğinde, yine küfür ve hakaret’in yanında yer alacaklar.
Bir düşünün.
-Suriye’de kimi tutuyorlar?
Eşkiyayı...
-Libya’da kimi tutuyorlar?
Korsanı...
Nedense bunlarda hep illegal kurumlara karşı bir hayranlık var.
Mübarek olsun.
Gong
Avukatlar adliyenin önünde toplandılar:
Hak hukuk adalet istiyorlar.
Avukatlar bile bunu istiyorsa ya biz ne yapalım?
Bari onlara iyi bir avukat bulalım.
Arayış
Cumhurbaşkanlığı için Erdoğan’ın karşısına hangi aday çıkacak dersiniz?
Abdullah Gül’ün ismi çok geçti ama şaşırtmaca verip Ali Babacan’ı ortaya sürebilirlermiş...miş.
İyi de beri tarafta bir İmamoğlu lobisi var. Onu ne yapacağız?
Daha durun.
Muharrem İnce var.
Adaylıktan vazgeçeceğe
hiç benzemiyor.
*
Bitmedi...
İlhan Kesici “en ağır toplardan biri” olarak kenarda bekliyor.
Meral Akşener’i de havlu attı sanmayın. Kolay pes etmez.
Daha Temel Reis var.
Karamollaoğlu.
Kambersiz düğün olur mu?
*
Bu isimlerin hepsini tanıyoruz.
Bir de hiç tanınmamış bir isim arıyorlarmış...mış.
Yani Macron Modeli.
Özetlersek:
-Şef çok, kızılderili yok.