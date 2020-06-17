Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Nokta atışlar
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Nokta atışlar

17 Haziran 2020

17 kişilik minibüsten 35 kişi çıkınca, Mandrake bile şaşakalır.

Sakın bu da bir tezgah olmasın... Öyle ya, hani bir ara -şakacıktan- “Belediye’yi kötülemek için” otobüsü tıklım tıklım doldurmuşlardı ya! Onun rövanşı mı acaba?

Fakat canını tehlikeye atan 35 fedaiyi nereden bulmuşlar?

*

Bir görüntü de Kadıköy’den geldi:

İki kişilik bank...

Ama dört kişi oturmuş.

Normal zamanda, yani salgın yoksa bile kimse yapmaz bunu... Öylesine acayip bir tablo...

İtiş kakış.

Adamlara bakıyorum, uygar görünüşlü, aklı başında insanlara benziyorlar.

Öyleyse nedir bu?

Kime inat?

*

Her şey bizim elimizde.

Vaka sayısını istersek 2 bin’in üstüne çıkarırız, istersek sıfıra bile indiririz.

Buradan futbolculara gelmek istiyorum.

Sevgili futbolcular!..

Gol sevinci, önlenemez bir refleks midir ki yine sarmaş dolaş oluyorsunuz? Başka bir kutlama şekli bulamaz mısınız?

......

Hep birlikte rehavete kapıldık.

Maç bitmedi daha.

Allah aşkına.

Bir son dakika golü yemeyelim.

*

Bir de siyasete kepçe atalım.

Tarafsız Bölge’de... CNN TÜRK.

Ömer Avşar, “biricik ve çok sayın genel başkan konusunda” Ahmet Hakan’ı -kibarca- uyarıyor:

-Adam yürüdü, adam söyledi, adam açıkladı... Hep adam adam adam.

Yani “bu iyi bir söylem değil” demeye getiriyor.

E ne deseydi Ahmet?

Muharrem İnce gibi “adam kazandı” mı deseydi?

Kazanamıyor ki...

“Yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş” yeter yahu.

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Varan 1: 21 Haziran Güneş tutulmasına giriş Felsefe çağı başlıyorAygül AydınVaran 1: 21 Haziran Güneş tutulmasına giriş! Felsefe çağı başlıyor!17.06.2020
Yasemin’i kendine bırakınSerhat TekinYasemin’i kendine bırakın17.06.2020
Hem iyi hem diri olan kazandıİlker YASİNHem iyi hem diri olan kazandı17.06.2020
Latif Demirci çiziyor...Latif DEMİRCİLatif Demirci çiziyor...17.06.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.