Neydi o akşam

İmamoğlu, Yavaş, Kılıçdaroğlu, Akşener, İnce, Gül, Sarıgül, Babacan...
Unuttuğum isim yoktur inşallah.
Bunlar kim?
Müstakbel Cumhurbaşkanları.
Yani 2 yıl sonraki cumhurbaşkanları.
***
Dünyadaki mevsim degişiklikleri kadar mühim bir olay bu...
- İki bakanlık istemişsiniz doğru mu?
Doğru der mi?
Bin dereden su getiriyor.
...............
Öbür adam da öyle:
- İki bakanlık verecekmişsiniz doğru mu?
Yeni duymuş gibi hayretle karşılıyor:
- Kim taahhüt etmiş?
Yüzde 30’un altına inmiş olsa dahi birinci parti kim olur?
Anketçiler bunu bilir.
- Başbakan kim olur?
Buyurun bakalım.
***
O sistemde birinci tur, ikinci tur diye bir ﬂey yok. İpi göğüsleyen, iktidara geliyor.
Aritmetik yetiyorsa tek başına iktidar...
Yetmiyorsa
Çıksa çıksa...
“Katil değil, seri katil” diye bir anlam çıkar ki, onun da patenti zaten başkasına aitti.
Yani bizim kız, sadece kopya çekmiş sayılır.
Hepsi bu.
***
Kılıçdaroğlu 142 bin lira daha tazminat ödüyor. Şimdiye kadar ödedikleriyle birlikte hepsi kaç etti bilmiyorum ama başkalarının parasıyla tazminat ödemek caiz midir bunu Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na soraca€ım.
***
“Elinin hamuruyla...”
Kolay değildir.
Zaman zaman kabuğundan çıkıp başka mahallelerde boy göstermesi, cesur arayışlar olarak nitelendirilebilir.
Kişiliğine not verecek olursak...
Çalışkan bir siyasetçi.
Elhak... Devlet terbiyesi almış, dürüst ve namuslu bir adam.
*
CHP’ye verdiği bir ivme yok mu?
Var.
En ağır lafı, bakalım kim söyleyecek ve kime söyleyecek diye merakla bekliyorduk.
Alkışlar...
Rekoru Akşener kırdı.
Bu kadarını Kılıçdaroğlu’ndan bile duymamıştık.
Ne hissettim?
Siyasetçilerin öyle lafları vardır ki, dinlerken, insanı ya kızdırır, ya güldürür, ya düşündürür... Mutlaka bir etki bırakır...
Bazen ümit ve moral verir, bazen yeni çağrışımlar getirir, ufukları açar, bazen de kâbus gibi çöker.
***
Bir tarafta onun getirdiği ekonomik sıkıntılar.
Öbür tarafta kalleş dünya.
Kaypak diplomasi ve savaş rüzgarları.
Hepsi...
Ama hepsi bir yana.
Çünkü hepsi vız gelir.
- Benim Atatürk’üm var.
- Laik Cumhuriyet’im var.
- Bir 17 gün daha kapanalım.
Beni linç ederler.
Onun için böyle bir şey diyemem.
Deme hakkım olduğu halde diyemem.
Ama zannederim kapanmak- açılmak - normalleşmek konusunda Türk toplumu, belli bir olgunluğa ve bilince ulaşmıştır. Kimsenin telkin ve tavsiyesine, kimsenin emir ve talimatına artık gerek yoktur.
Hatta bu konuda yazı yazmak bile artık gülünç olmuştur.
Hal böyleyken
İstanbul’un en işlek yolları bakım ve onarıma muhtaçtı ya...
Sonra?
Sonrası kolay.
Salgın var diye FORMULA-1’den tutun, bütün spor ve müzik etkinliklerine kadar ne varsa, hepsini sizden alıp başka
ülkelere veriyorlar...
*
Şu Şampiyonlar Ligi Finali, kaç kere gitti geldi... Sonunda kim kazandı? Bizde mi kaldı, Portekiz’de mi, resmi açıklamada bile o muallâk...
100’üncü yılda bir final maçı daha vereceklermiş, miş... Korona o vakte kadar sürmez ya... Bakalım onu nasıl geri alacaklar... Nasıl bir mazeret üretecekler.
*
Cinayetlere bakın. Hep namus belası.
Namustan geçilmiyor.
Günlük hayata bakın, konuşmaları dinleyin.
- Namuslu adam.
- Namusuna diyecek yok.
Milletvekili yemininde bile namus var.
*
Namusuna bu kadar düşkün bir toplumda, bu kadar çok
- “İsrail’in kendini savunma hakkı var” demek, istediği zaman istediği zulmü yapabilir demek... Herkes buna uygun
bir bahane uydurmalı demek...
............
- “İsrail ve Filistinli gruplar çatıştı” demek, İsrail, sebepsiz yere Filistinli sivil halka saldırdı demek.
............
- “Kudüs’te sebebi bilinmeyen bir patlama oldu” demek, İsrail askerleri
Mescid-i Aksa’ya saldırdı demek...
............
Bayram ise, dayanışma ahlakımızı pekiştiren, bize nezaketi, nezahatı, iffeti, izzeti, tabii o arada da görev, sorumluluk ve disiplin gibi kavramları aşılayan, uçsuz bucaksız
bir kaynaktır.
Yoksa bayram nedir?
Sadece ziyaret midir, sadece el öpmek midir?
Hayır.
Bütün hatlarımızla birlikte kendimize dönmek, düşünmek ve düşündürmektir.
Bu duygular
içinde bütün okuyucularımın Ramazan Bayramı’nı kutluyorum.
Bilgili, birikimli, liyakat sahibi / laik, çağdaş, demokrat / yalan nedir bilmeyen, namuslu dürüst biri.
Eşkal tamam.
Tamam da, ya kaybederse?
Bütün bu vasıfların on para etmediğini mi içtihata bağlamış olacağız?
Bu ne zahmet?
..................
Bir şey söyleyeyim mi?
Allah her adaya
Ölçü nedir?
Nasıl bir aday?
Aranılan ilk vasıf, sağdan oy alabilecek biri’ydi.
Düşünün, Ekmeleddin Bey kimin aklına gelirdi?..
O bile geldi.
Ama yetmedi.
***
Daha sonra AK Parti’den de oy alabilecek “bir hasım” üzerinde duruldu.
Çok bile.
Niye 20’nin altında değil?
Yahu “bittik, battık, mahvolduk” diye günde
24 saat boşuna mı bağırdık?
Biz seni yüzde 10’un altında ararken, sen hâlâ 20’lerde mi geziyorsun?
Sen torpilli misin?
# Bunlar da var
Hem koyu muhalif...
Bir ülkeyi kimin yöneteceğini elbet sandık tayin eder. Ama nasıl yöneteceğini kurallar söyler. Yasalar söyler. Bazen teamüller bile söyler... Zaten hepsine birden sistem diyoruz. Ama sistem orada dururken, üstüne bir başka sistem yamamak, çok ülkenin
başına çok dertler açmıştır.
***
Bizde CHP sağa kaymıyor. Karıştırmayın. Başka bir yolu seçmiştir. Sağcıları partiye dolduruyor.
O da bir yol.
Sağa kaymak, zahmetli iş. Türlü handikapları var. Halbuki parti içinde sağ bir platform oluşturmak, yabancı futbolcu transferi gibidir. Baktın ki faydası yok, biletini keser yollarsın.
Yeni bir rüzgar
Batı’nın palyaçosu Yunanistan’a kötü bir haberimiz var:
- İnsanlar elleri arkada yürüseler saygısızlık mı?
Hayır, değil. Lakin... Benim de aklıma şunu sormak geliyor:
- Belediye Başkanı türbede tek başına mı yürür? Sağında solunda, önünde arkasında, hiçbir refakatçi olmaz mı?
Ve devamla:
- Başkan’ın fotoğrafı sırf arkadan mı çekilir? Yani, sırf ellerinin arkada olduğunu göstermek için... Öyle mi?
Bir deli saçması da benden gelsin istedim. Başka sorum yok:
- Eller yukarı.
Kaynak
Neydi o akşam
2018 seçimlerinin akşamında kalmış bunlar.
Hâlâ, “o akşam ne oldu”nun peşindeler.
Mehmet Ali Çelebi bile, CHP’den istifa edip Memleket Partisi’ne katılışını, büyük ölçüde o gizemli akşama bağlamaktadır:
- Ne oldu o akşam?
Yahu yeter.
Ne olduysa oldu. Ama ne olmalıydı ki, sizi mutlu etsin?
***
Muharrem İnce, o akşamı iyi yönetememiş. Zaten de ortadan kaybolmuş.
Hay Allah... CHP Genel Merkezi, gelişmeleri takip etmemiş (ne gelişmeler olduysa) ve Muharrem İnce’yi yalnız bırakmış (kalabalığa ne lüzum var idiyse).
Zannedersiniz ki...
Bu ve bunun gibi sebepler yüzünden seçimi kaybetmiş.
***
Ne alakası var?
Oylar, gündüz vakti atılmış bitmiş.
Akşam sadece sayım var.
On kere saysan, rakam aynı çıkacak.
Efendim, tuhaf bir akşamdı, Muharrem İnce kayboldu. Yahu gidip YSK’nın kapısında yatsaydı ne olurdu? CHP Genel Merkezi, ağzıyla kuş tutsa ne fark ederdi?
- Adam bu yüzden mi kazandı?
Oylar yer mi değiştirecekti?
***
Mümkün mü unutmak diyebilirsiniz ama neydi o akşam demeyin. Çünkü... Hiçbir şey değildi o akşam... Düz bir akşamdı. Normal bir seçim akşamıydı.
- Adam kazandı.
Hepsi bu.
Futbol
“3 Türk, Fransızları şampiyon yaptı.”
Fransızları zaten Fransızlar şampiyon yapamaz.
Onları ya Cezayirliler şampiyon yapar, ya Faslılar, ya Tunuslular.
Bu seneki şampiyonluk da Türklerin armağanı olsun.