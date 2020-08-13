“Rüya gibi, hülya gibi...
Bir şeydi o akşam.”
Siz hâlâ o akşamda mısınız?
Geldi geçti, bırakın artık iki yıl öncesini.
Yok Muharrem İnce ortalardan kaybolmuş da yok acaba sarhoş muymuş falan.
Velev ki sarhoştu.
Yahu ayık olsaydı, sanki oylar değişecek miydi? Açılmayan sandık mı kalmıştı?
- Adam kazandı.
İnanmıyorsanız İsmail Küçükkaya’ya sorun.
*
Muharrem İnce, bugün konuşacak, içini epey dökecek.
Neler söyleyecek henüz bilmiyoruz. Bir değerlendirme gerekirse artık yarınki yazıda yaparız. Benim en merak ettiğim... Günlerdir ağzını açıp tek kelime söylemeyen CHP yönetiminin, Muharrem İnce konuştuktan sonra nasıl bir tavır alacağıdır.
Sert mi, yumuşak mı, bağışlayıcı mı yoksa teslimiyetçi mi?
Kelimelere takılmayın... Meseleyi tatlıya bağlamak da var, gemileri yakmak da var.
Siyaset bu.
Onu yarın konuşacağız.
*
Şimdilik bildiğimiz tek şey, Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrarlı oluşudur. Söylemese de bu böyledir.
Fakat şunu da gayet iyi biliyoruz ki: CHP, ona gel be arkadaş, bizim adayımız sensin demez, böyle bir angajmana girmez.
Bir ihtimal: Mesele ortada kalır. Zamana bırakılır. Yani, müşterek bir olgunluk sergilenir.
......
Diğer ihtimal:
-İpler iyice kopar.
Ama kopar da ne olur?
Dedik ya, siyasettir bu... 6 ay sonra, 1 yıl sonra ne olur bilinmez.
Neydi o akşam?
“Rüya gibi, hülya gibi...
Bir şeydi o akşam.”
Siz hâlâ o akşamda mısınız?
Geldi geçti, bırakın artık iki yıl öncesini.
Yok Muharrem İnce ortalardan kaybolmuş da yok acaba sarhoş muymuş falan.
Velev ki sarhoştu.
Yahu ayık olsaydı, sanki oylar değişecek miydi? Açılmayan sandık mı kalmıştı?
- Adam kazandı.
İnanmıyorsanız İsmail Küçükkaya’ya sorun.
*
Muharrem İnce, bugün konuşacak, içini epey dökecek.
Neler söyleyecek henüz bilmiyoruz. Bir değerlendirme gerekirse artık yarınki yazıda yaparız. Benim en merak ettiğim... Günlerdir ağzını açıp tek kelime söylemeyen CHP yönetiminin, Muharrem İnce konuştuktan sonra nasıl bir tavır alacağıdır.
Sert mi, yumuşak mı, bağışlayıcı mı yoksa teslimiyetçi mi?
Kelimelere takılmayın... Meseleyi tatlıya bağlamak da var, gemileri yakmak da var.
Siyaset bu.
Onu yarın konuşacağız.
*
Şimdilik bildiğimiz tek şey, Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrarlı oluşudur. Söylemese de bu böyledir.
Fakat şunu da gayet iyi biliyoruz ki: CHP, ona gel be arkadaş, bizim adayımız sensin demez, böyle bir angajmana girmez.
Bir ihtimal: Mesele ortada kalır. Zamana bırakılır. Yani, müşterek bir olgunluk sergilenir.
......
Diğer ihtimal:
-İpler iyice kopar.
Ama kopar da ne olur?
Dedik ya, siyasettir bu... 6 ay sonra, 1 yıl sonra ne olur bilinmez.