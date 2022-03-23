MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Nereden nereye
GeriRauf TAMER Nereden nereye
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rauf Tamer

Rauf Tamer

Yazarın tüm yazıları

Nereden nereye

23 Mart 2022

Yıllardır Amerika’nın gaddarlığına bakıp, kaypaklığına bakıp, güvenilmezliğine bakıp, insanlar tam Rusya sempatizanı olacakken, şu Ukrayna’nın işgali her şeyi berbat etti.

Yaygın kanaat:

- Yoktur birbirlerinden farkı... Al birini vur diğerine.

***

Yıllardır Amerikan Başkanları’nın yeteneksizliğine bakıp, basiretsizliğine bakıp, hele şu Joe Biden’ın hafifliğine bakıp, insanlar, tam Putin’ci kesilecekken, şu işgalci hali her şeyi berbat etti.

Yaygın kanaat:

- Yoktur birbirlerinden farkı... Al birini vur diğerine.

***

Hele Türkler?

Putin’i çok güvenilir buluyorlardı.

Az konuşan ama her sözünün bir ağırlığı olan, gülmeyen ama hiçbir zaman da kaşlarını çatmayan, insanları seven, hayvanları koruyan, çevreye ve doğaya daima duyarlı bir lider izlenimi bırakmıştı herkeste.

Ne yazık.

Ukrayna’ya saldırışı, bütün sempatimizi aldı götürdü.

Geri getirir inşallah.

***

Acaba diyorum, bir kriz mi geçiriyor?

Eğer öyleyse de pahalı bir kriz... Rus halkına nelere mal olacak kim bilir.

X
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları