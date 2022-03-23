Yıllardır Amerika’nın gaddarlığına bakıp, kaypaklığına bakıp, güvenilmezliğine bakıp, insanlar tam Rusya sempatizanı olacakken, şu Ukrayna’nın işgali her şeyi berbat etti.
Yaygın kanaat:
- Yoktur birbirlerinden farkı... Al birini vur diğerine.
***
Yıllardır Amerikan Başkanları’nın yeteneksizliğine bakıp, basiretsizliğine bakıp, hele şu Joe Biden’ın hafifliğine bakıp, insanlar, tam Putin’ci kesilecekken, şu işgalci hali her şeyi berbat etti.
Yaygın kanaat:
- Yoktur birbirlerinden farkı... Al birini vur diğerine.
***
Hele Türkler?
Putin’i çok güvenilir buluyorlardı.
Az konuşan ama her sözünün bir ağırlığı olan, gülmeyen ama hiçbir zaman da kaşlarını çatmayan, insanları seven, hayvanları koruyan, çevreye ve doğaya daima duyarlı bir lider izlenimi bırakmıştı herkeste.
Ne yazık.
Ukrayna’ya saldırışı, bütün sempatimizi aldı götürdü.
Geri getirir inşallah.
***
Acaba diyorum, bir kriz mi geçiriyor?
Eğer öyleyse de pahalı bir kriz... Rus halkına nelere mal olacak kim bilir.
Nereden nereye
Yıllardır Amerika’nın gaddarlığına bakıp, kaypaklığına bakıp, güvenilmezliğine bakıp, insanlar tam Rusya sempatizanı olacakken, şu Ukrayna’nın işgali her şeyi berbat etti.
Yaygın kanaat:
- Yoktur birbirlerinden farkı... Al birini vur diğerine.
***
Yıllardır Amerikan Başkanları’nın yeteneksizliğine bakıp, basiretsizliğine bakıp, hele şu Joe Biden’ın hafifliğine bakıp, insanlar, tam Putin’ci kesilecekken, şu işgalci hali her şeyi berbat etti.
Yaygın kanaat:
- Yoktur birbirlerinden farkı... Al birini vur diğerine.
***
Hele Türkler?
Putin’i çok güvenilir buluyorlardı.
Az konuşan ama her sözünün bir ağırlığı olan, gülmeyen ama hiçbir zaman da kaşlarını çatmayan, insanları seven, hayvanları koruyan, çevreye ve doğaya daima duyarlı bir lider izlenimi bırakmıştı herkeste.
Ne yazık.
Ukrayna’ya saldırışı, bütün sempatimizi aldı götürdü.
Geri getirir inşallah.
***
Acaba diyorum, bir kriz mi geçiriyor?
Eğer öyleyse de pahalı bir kriz... Rus halkına nelere mal olacak kim bilir.