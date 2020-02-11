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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Nerden nereye...

11 Şubat 2020

Büyük Kudüs Mitingi...

Yüzyılın Gasp Planı’nı tel’in için Saadet Partisi tarafından düzenlenen bir mitingdi bu.

Herhalde merhum Erbakan’ın da ruhu şâd’olmuştur.

Öyle ya...

1997’de 28 Şubat’a giden yol,

bir Kudüs Gecesi’yle başlamıştı. “Cumhuriyet’i koruma ve kollama görevini üstlenen güçler” diyeyim de gerisini siz hatırlayın artık.

***

Sincan... Tanklar...Ve ötesi.

Elbette...

Az kalsın laiklik elden gidiyordu... Bereket Silahsız Kuvvetler yetişti imdada...

Peki tanklar neydi?

İşin vitriniydi.

Asıl görev silahsız kuvvetlerindi.

Postmodern.

***

Uzatmayalım.

Esas konu şudur:

O günkü laikperestler, bugünkü Kudüs Mitingi’ni alkışlıyorlar... Bundan güzel haber olur mu?

O günkü sakallı mürteciler şimdi onlara gül yüzlüler gibi geliyor.

Nedir, ne oldu?

İrtica tehlikesi ortadan kalktı mı?

Yoksa karşımızda ‘daha büyük bir düşman’ mı var? Doğru söyleyin. Siz kolay kolay Kudüsçü olmazdınız...

Hidayete ermenizdeki

baş sebebi öğrenebilir miyiz?

Bravo Karamollaoğlu’na.

İyi iş başardı.

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