Ne sözlük ama

Onlar korunma - kollanma falan değil, mesleklerine dönmek istiyorlar.

Onlar destek falan değil, yüce bir aşkla bağlandıkları müziğe dönmek istiyorlar... Hayata, sevgiye, hakka, hukuka ve helal ekmeğin piştiği fırına dönmek istiyorlar.

Müzisyenler, ince ruhlu insanlardır, onlara bahşiş veya harçlık vermek kimin haddi?

Devlet, önce bunu bilmeli ve müzisyene öyle yaklaşmalıdır.

Hayal ve Gerçek

128 milyar dolar tartışması halkı hiç enterese etmedi...



Ama 10 bin dolar maaş denince “Kim bu adam, ne parası bu” diye herkes dikildi.

Niye?