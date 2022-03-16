Partiniz sizi aday gösterebilir, kimse karışamaz.
Ama ittifakın adayı olmak başkadır. 6 kişilik bir masanın iradesine bırakılamaz.
Bırakılırsa ne olur? Hiç.
Bir cezası elbet yok.
Ama ayıbı çok.
*
Bundan önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde, her parti kendi adayını çıkarttı.
Gayet normal.
Mesela, CHP’nin adayı Muharrem İnce’ydi...
İYİ Parti’ninki Meral Akşener’di...
Kimse karıştı mı?
Hayır.
Karışamadı.
Beğendiyse oy verdi, beğenmediyse oy vermedi.
İşte o kadar.
*
Ama İttifak’ın adayı olmak bambaşka bir şey.
Şimdi buna kim karar veriyor?
- 6 kişi.
6 da değil.
Daha az...
İçlerinden biri oylanıyor, diğer 5 kişi evet veya hayır diyor.
Ne bu?
Efendim 85 milyon nüfusu olan Türkiye’de Cumhurbaşkanı adayı tespit ediliyor öyle mi?
*
Bir dakika.
O 5 kişi kim? Bari onlar seçilmiş insanlar mı?
- Ne münasebet...
- Peki yetkiyi nereden alıyorlar?
- Kongrelerden, yani delegelerden.
Vallaha yazıyı burada kesiyorum.
Gerisini siz tamamlayın.
Ne irade ama...
Partiniz sizi aday gösterebilir, kimse karışamaz.
Ama ittifakın adayı olmak başkadır. 6 kişilik bir masanın iradesine bırakılamaz.
Bırakılırsa ne olur? Hiç.
Bir cezası elbet yok.
Ama ayıbı çok.
*
Bundan önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde, her parti kendi adayını çıkarttı.
Gayet normal.
Mesela, CHP’nin adayı Muharrem İnce’ydi...
İYİ Parti’ninki Meral Akşener’di...
Kimse karıştı mı?
Hayır.
Karışamadı.
Beğendiyse oy verdi, beğenmediyse oy vermedi.
İşte o kadar.
*
Ama İttifak’ın adayı olmak bambaşka bir şey.
Şimdi buna kim karar veriyor?
- 6 kişi.
6 da değil.
Daha az...
İçlerinden biri oylanıyor, diğer 5 kişi evet veya hayır diyor.
Ne bu?
Efendim 85 milyon nüfusu olan Türkiye’de Cumhurbaşkanı adayı tespit ediliyor öyle mi?
*
Bir dakika.
O 5 kişi kim? Bari onlar seçilmiş insanlar mı?
- Ne münasebet...
- Peki yetkiyi nereden alıyorlar?
- Kongrelerden, yani delegelerden.
Vallaha yazıyı burada kesiyorum.
Gerisini siz tamamlayın.