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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Ne ayakmış...

15 Şubat 2020

15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı, devlet başkanlığına kimi getireceklerdi?

Cevap vereyim.

Deli saçması bir cevap:

- Tayyip Erdoğan’ı getireceklerdi.

Madem siyasi ayak odur.

Başka aday olabilir mi?

Yüzde yüz Tayyip Erdoğan.

***

Demek ki iki tane

Tayyip Erdoğan var.

Biri darbeye muhatap olan, diğeri darbeye ortak olan...

Asıl deli saçması bu işte.

İki Erdoğan:

Biri devletin başı olan, diğeri devletin başına geçecek olan.

Yâni ödüllendirilecek olan.

15 Temmuz akşamı Marmaris’te pusuya düşürülmek istenen Erdoğan hangisi acaba?

***

Karışık bir yazı okuyorsunuz. Biliyorum. Ama karışıklık benden gelmiyor...

Siyasi ayak’ın bizatihi kendisi karışık.

İnsan, aynı anda hem katil, hem maktul olabilir mi?

Üstelik aynı anda yargıç...

Mümkün mü?

Düşünün...

Devletin başıyım ama darbecilerin de siyasi ayağıyım... Peki, darbe kime karşı?

Bana karşı.

Yahu ben ne biçim ayağım?

***

Asıl tiyatro bu işte.

Kendi boş kaleme penaltı atıyorum, sonra top’tan hızlı uçup, golü kurtarıyorum.

Yoo, daha fazla saçmalayamam.

Burada kesiyorum.

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