Ne anladınız?

Ağustos, nasıl zaferler ayı ise eylül de tersine, kötü izler taşıyor.

6-7 Eylül olayları, bir mahcubiyet olarak orada durmaktadır. (1955).

12 Eylül Darbesi ayrı bir yüzkarası (1980).

Daha durun. Yarın öbür gün 16-17 Eylül cinayetleri geliyor:

Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın idamı (1961).

Hüzün dolu başka günler de var ama hatırlatıp içinizi karartmak istemedim. Bu kadarı yeter.

*

Bereket 9 Eylül İzmir zaferiyle başlayan ve birçok şehrin kurtuluşuyla devam eden enfes bir seri de var. Bari içimizi o açıyor.

Bir dakika...