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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Nazar boncuğu

5 Mayıs 2020

Huylu huyundan vazgeçer mi?

Virüsle mücadeledeki birlik ve beraberliğimizi, 1 ay bile sürdüremediler.

Hemen virüs’ün yanına geçiverdiler.

***

15 Temmuz’da da böyle yapmadılar mı? Milli duruşa

3 hafta bile sadık kalamadılar. Yenikapı Ruhu’ndan rahatsız olup, yavaş yavaş darbecilerin yanında yerlerine aldılar.

- Hâlâ da oradalar.

***

Hiçbir siyasi görüşleri yok.

Sadece sığındıkları ve saklandıkları çatılar var.

Yani görevlidirler.

Bir kısmı böyle.

Öbür kısmı ise zaten ruh hastası.

Günlük hayatınızın her safhasında onlarla karşılaşıyorsunuzdur ama siz farkında değilsiniz... Halbuki dikkatli baksanız hemen teşhis edeceksiniz.

Edemiyorsunuz.

Haklısınız.

Çünkü yurduna ve milletine bu kadar düşman olabileceklerine ihtimal vermiyorsunuz.

Ah ah, bunların ağababaları da böyleydi. 100 yıl değilse bile

70 yıldır yapmadıkları rezillik kalmadı.

Nasıl bir damarsa...

***

Olsun... Bu damar bile Türkiye’nin rengidir.

Bereketli toprakların belki de nazar boncuğudur.

Ona bakarak Türkiye belki de sürekli motive oluyor.

Bırakın dokunmayın.

Böylece kalsın.

Tılsım bozulmasın.

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