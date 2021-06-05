Müzisyenler

- Yok, nisanda değil,
haziranda var... Yok yok, temmuzda.
- Hayır, sonbaharda seçim var.
- Hayır, öbür baharda.
..............
Ve hiçbirinde seçim yok.
Bilemediler.
Seçim olmadı.... Olmuyor.
20 - 25 yıl önce... On binlerce Türk’ten kan alınmış ve dışarıda - hâlâ - bilmediğimiz bir yerlere gönderilmişti.
............
Neyimizi inceledi yabancılar?
Asil Türk Kanı’nı mı?
Nesini?
- Yurtseverliğin menşeini mi? Güzel gönüllü insanların karakterindeki tılsımı mı? Yoksa, aldatılmaya hazır saf ve temiz tarafımızın ortak paydasını mı?
***
Bir de var ki, “Türk Irkı’nı zehirleyecek olan” kimyasal arayış içine girmiş de olabilirler.
Nerede arıyorsun?
Kimin için arıyorsun?
Sadece sevdiklerin için...
Halbuki nefret ettiklerin için de adalet aramalısın.
Ey Kılıçdaroğlu.
Sadece Osman Kavala’nın hakkını hukukunu aramakla kalma. En azından kendi partin içinde tasfiye edilen Atatürkçülerin de hakkını aramalıydın.
***
Esasen adalet sadece mahkeme koridorlarında, mahkeme salonlarında aranmaz.
Kapanıp vatan toprağını bir daha öptüm. Cennet bir ülkede yaşadığıma bir daha şükrettim.
- Yüzde 95 ha?
Aman, eksik olsun.
.............
Burası Türkiye Cumhuriyeti / Laik / Demokratik / Sosyal / Hukuk Devleti.
Bu vasıfların hangisinden vazgeçebilirsiniz?
Hiçbirinden.
Mecbur kaldınız diyelim.
Eh, fena sayılmaz.
7 yıl değil, 5 yıl da değil.
6 yıl...
Kim itiraz edebilir?
***
Lakin...
İkinci defa seçilemiyorsun.
Mesela... 40 yaşında cumhurbaşkanı olduysan, 46 yaﬂında süre bitiyor...
“Seçimle gelen, seçimle gitsin”
Yapma yahu.
Başka bir yolu yok mu bunun?
Sen bilirsin, haydi söyle. Seçimden başka bir yol söyle bana...
***
Hayatında bir kerecik olsun seçimle gelmemiş, dolayısıyla da seçimle gitmemiş adamlar, son günlerde bu lafa sarıldılar:
“Seçimle gelen seçimle gitsin.”
Birdenbire demokrat kesildiler.
Eğer evham değilse, diyebiliriz ki, dünya, kafayı Türkiye’ye takmış.
Hatta bir kısım Türkler bile kafayı Türkiye’ye takmış.
*
Öyle bir hava esiyor ki sanırsınız Türkiye, haritadan silinirse dünya birden bire huzura kavuşacak. Yani, karşımızda böylesine bir husumet cephesi var.
*
Bunu nasıl göğüsleriz?
Klişeleşmiş bir sözdür ama milli birlik tek çare.
Siyasi partiler dahil, medya dahil, bütün kurum ve kuruluşlar, kol kola girip sağlam dururlarsa bu badireyi elbet atlatabiliriz.
Listeyi cebinde taşıyan adama sormalı...
Kaç kişiydi bu bylockçu milletvekilleri?
- İsimlerini bilip de hâlâ söylemeyen varsa ayıp ediyor.
- Kontrollü darbenin ipuçlarını cebinde saklayıp da hâlâ açıklamayan varsa hem ayıp ediyor, hem suç işliyor.
- Hele darbeye direnip o gece sokağa dökülen insanların bile birer figüran olduğunu söyleyip de ortaya hâlâ bir bilgi, bulgu, belge koymayan varsa, ayıptan ve suçtan da öte bir günah işliyor.
***
Başımıza bir darbe belâsı geldiği yetmedi, bir de tiyatro olduğunu onlar ispatlayacağına, tiyatro olmadığını bizler ispatlama peşindeyiz hâlâ.
Hay Allah.
Hâlâ, “o akşam ne oldu”nun peşindeler.
Mehmet Ali Çelebi bile, CHP’den istifa edip Memleket Partisi’ne katılışını, büyük ölçüde o gizemli akşama bağlamaktadır:
- Ne oldu o akşam?
Yahu yeter.
Ne olduysa oldu. Ama ne olmalıydı ki, sizi mutlu etsin?
***
Muharrem İnce, o akşamı iyi yönetememiş. Zaten de ortadan kaybolmuş.
Hay Allah... CHP Genel Merkezi, gelişmeleri takip etmemiş (ne gelişmeler olduysa) ve
İmamoğlu, Yavaş, Kılıçdaroğlu, Akşener, İnce, Gül, Sarıgül, Babacan...
Unuttuğum isim yoktur inşallah.
Bunlar kim?
Müstakbel Cumhurbaşkanları.
Yani 2 yıl sonraki cumhurbaşkanları.
***
Dünyadaki mevsim degişiklikleri kadar mühim bir olay bu...
- İki bakanlık istemişsiniz doğru mu?
Doğru der mi?
Bin dereden su getiriyor.
...............
Öbür adam da öyle:
- İki bakanlık verecekmişsiniz doğru mu?
Yeni duymuş gibi hayretle karşılıyor:
- Kim taahhüt etmiş?
Yüzde 30’un altına inmiş olsa dahi birinci parti kim olur?
Anketçiler bunu bilir.
- Başbakan kim olur?
Buyurun bakalım.
***
O sistemde birinci tur, ikinci tur diye bir ﬂey yok. İpi göğüsleyen, iktidara geliyor.
Aritmetik yetiyorsa tek başına iktidar...
Yetmiyorsa
Çıksa çıksa...
“Katil değil, seri katil” diye bir anlam çıkar ki, onun da patenti zaten başkasına aitti.
Yani bizim kız, sadece kopya çekmiş sayılır.
Hepsi bu.
***
Kılıçdaroğlu 142 bin lira daha tazminat ödüyor. Şimdiye kadar ödedikleriyle birlikte hepsi kaç etti bilmiyorum ama başkalarının parasıyla tazminat ödemek caiz midir bunu Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na soraca€ım.
***
“Elinin hamuruyla...”
Kolay değildir.
Zaman zaman kabuğundan çıkıp başka mahallelerde boy göstermesi, cesur arayışlar olarak nitelendirilebilir.
Kişiliğine not verecek olursak...
Çalışkan bir siyasetçi.
Elhak... Devlet terbiyesi almış, dürüst ve namuslu bir adam.
*
CHP’ye verdiği bir ivme yok mu?
Var.
En ağır lafı, bakalım kim söyleyecek ve kime söyleyecek diye merakla bekliyorduk.
Alkışlar...
Rekoru Akşener kırdı.
Bu kadarını Kılıçdaroğlu’ndan bile duymamıştık.
Ne hissettim?
Siyasetçilerin öyle lafları vardır ki, dinlerken, insanı ya kızdırır, ya güldürür, ya düşündürür... Mutlaka bir etki bırakır...
Bazen ümit ve moral verir, bazen yeni çağrışımlar getirir, ufukları açar, bazen de kâbus gibi çöker.
***
Bir tarafta onun getirdiği ekonomik sıkıntılar.
Öbür tarafta kalleş dünya.
Kaypak diplomasi ve savaş rüzgarları.
Hepsi...
Ama hepsi bir yana.
Çünkü hepsi vız gelir.
- Benim Atatürk’üm var.
- Laik Cumhuriyet’im var.
- Bir 17 gün daha kapanalım.
Beni linç ederler.
Onun için böyle bir şey diyemem.
Deme hakkım olduğu halde diyemem.
Ama zannederim kapanmak- açılmak - normalleşmek konusunda Türk toplumu, belli bir olgunluğa ve bilince ulaşmıştır. Kimsenin telkin ve tavsiyesine, kimsenin emir ve talimatına artık gerek yoktur.
Hatta bu konuda yazı yazmak bile artık gülünç olmuştur.
Hal böyleyken
İstanbul’un en işlek yolları bakım ve onarıma muhtaçtı ya...
Doğruymuş meğer.
Hem de Propaganda Nazırı’yla birlikte yaşıyor.
Aday m’aday
Kılıçdaroğlu aday olmayı hiç istemiyordu. Ağır eleştirilere rağmen kaytarmasını bildi, 2014 ve 2018 seçimlerinden uzak durdu.
Şimdi birdenbire ne olduysa, ilk defa bir aday olma arzusu taşıyor. Hem de heyecanlı bir biçimde.
Hayrola?
Ne değişti?
Onu heveslendiren yeni bir durum mu var?
Müzisyenler
Onlar korunma - kollanma falan değil, mesleklerine dönmek istiyorlar.
Onlar destek falan değil, yüce bir aşkla bağlandıkları müziğe dönmek istiyorlar... Hayata, sevgiye, hakka, hukuka ve helal ekmeğin piştiği fırına dönmek istiyorlar.
Müzisyenler, ince ruhlu insanlardır, onlara bahşiş veya harçlık vermek kimin haddi?
Devlet, önce bunu bilmeli ve müzisyene öyle yaklaşmalıdır.
Hayal ve Gerçek
128 milyar dolar tartışması halkı hiç enterese etmedi...
Ama 10 bin dolar maaş denince “Kim bu adam, ne parası bu” diye herkes dikildi.
Niye?
E çünkü, vatandaş imkansıza değil, bâri mümkün olana çene yoruyor.
Ne girişimi
Dikkat ederseniz 15 Temmuz’a hâlâ darbe girişimi diyoruz.
Olmaz...
Öncesine ve sonrasına bakıyorum da girişim kelimesi çok masum kalıyor.
.........
Eğer 15 Temmuz başarıya ulaşsaydı ara rejim falan değil, kalıcı bir işgal ve istila hareketi baﬂlayacaktı.
- Rejim değiﬂecekti.
- Belki Bayrak değişecekti.
- Belki Milli Marş, belki Başkent değişecekti.
Böyle bir plan ve projeyi “darbe girişimi” diyerek geçiştiremeyiz. Çünkü üzerinde hâlâ çalışanlar var.
Bu da var
Siyasette hep kötü şeyler mi olur?
İyi bir şey de oldu.
Sağ-sol kavramları gitti, onların yerine liyakat geldi. Moğultayvari kadrolaşmalarla zannederim bir daha karﬂılaşmayacağız... Bizimkiler’le Ötekiler’in koalisyonu, Cumhuriyet’in teminatı olarak bize yeni ufuklar açacaktır.