Mümkünse...

Çatı aday ya Kılıçdaroğlu.
Ya da Kılıçdaroğlu.
............
Aksi halde ne olur?
Her koyun kendi bacağından asılır. Nokta.
Yeni dünya
Bir
Beklemesine elbet bekler de, ne var ki, İttifak’ın diğer partilerini de beraberinde sürükleyip batırır.
***
Koray Aydın boşuna mı şunu diyor:
- Seçilemeyecek birinin adaylığını kabul edemeyiz.
Özgür Özel boşuna mı şunu diyor:
- Öyle bir aday çıkaracağız ki, Atatürk bile onaylardı.
Hatta HDP, boşuna mı şunu diyor:
- Çatı adayı için bizim onayımız alınmalı.
Özetleyeyim:
Millet İttifakı’nda gerçek adayın kim olduğunu öğrense, Atatürk bile çok beğenir ve dermiş ki:
- İşte benim cumhurbaşkanım.
Yani o derece mükemmel bir aday.
Bunu kim söylüyor?
Özgür Özel... Bravo.
***
Özgür Bey, çok dikkatli bir siyasetçidir. Söylediği her lafın nerelere kadar uzanacağını iyi bilir.
Ne terör, ne bölücülük.
Hepsi vız gelir.
Bizi çökertecek olan tek tehlike: Milli, manevi ve ahlâki değerlerde çöküntü.
Allah korusun.
Ama korkuyorum. Çünkü dürüstlük normal değil, meziyet sayılmaya başlandı.
- Namuslu adam / Namusuna kefilim.
Yok yahu, sana kim kefil olsun?
***
Lök gibi oturup yerinde sayan, sadece siyasettir.
Şu mitinglere bakınız:
Hamaset dolu nutuklar.
Abartılı vaatler.
Ve bindirilmiş kıtalar...
Mesela, Mersin’de miting mi var:
- Merhabayın Adanalılar / Selam size Antalyalılar / Hoş geldiniz Burdurlular.
Süper süper.
***
Çünkü... Türkiye’ye her türlü düşmanlığı yapıp, sonra hiçbir şey olmamış gibi sırtımızı okşamak ve yüzümüze gülmek, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir pişkinliktir.
Bu kadarını Fransa bile beceremezdi.
***
Yunanistan’a razıyım.
Bize olan nefretini ve hiddetini bâri gizlemiyor. Sabah akşam Türkiye’yi sayıklıyor. Öbür devletleri de kışkırtıp aramıza hep nifak sokmaya çalışıyor.
- Düşman, böyle olur işte.
Örnek olduğu için.
*
Şanlıurfa Belediye Başkanlığını ona verin, bütün çiftçilere elektrik bedava olsun.
- Amcam öyle söz verdi.
Namus sözü.
Hatta Şanlıurfa’nın bütün evlerine ve dükkanlarına da bedava.
Belki üste para bile dağıtır.
Ekonomi dehasını ise Masum Türker Hoca’ya miras bıraktığı karmaşık bir programdan biliriz. Masum Hoca enkaz devralmıştı diyemem ama nelerle boğuşmuştu.
*
20 yıl evvel... Bir de yazı hatırlıyorum... Murat Çelik’in yazısı diye kalmış aklımda...
Her yiğidin bir yoğurt yiyiş tarzı olduğu gibi Kemal Derviş’in de üzüm yiyiş tarzını okumuştum o yazıda.
Nasıl yermiş?
Çatal bıçakla...
Kabuğunu soyarak.
Çok denedim ama beceremedim.
Hele büyük ortak, kriz halinde:
- Hemen seçim.
- Derhal seçim.
- Şimdi seçim, şimdi.
Niye bu kadar acele ettikleri artık anlaşılıyor.
- İttifak’ın içine nifak kaçtı.
Ve ittifak, ‘ihtilaf’a doğru yol almaya başladı.
*
Yahu, adam zarif olduğu için, el’le yetindi.
Ya kol hareketi yapaydı...
Artı-Eksi
Seçim yarışı, futboldaki derbiye benzer.
Maçı kazanırsan sadece 3 puan değil, 6 puan kazanmış gibi olursun.
Çünkü ezeli rakip 3 puan kaybedeceğine göre puan farkını açar gidersin. Psikolojik üstünlük de caba.
***
Şimdi Millet İttifakı, 50+1’in peşinde... Oradan buradan birkaç puan daha toplamaya çalışıyor.
Sanırım Erdoğan daha da üzülür. Böyle zarif bir adayı başka nerede bulacak?
***
Bazı siyasetçi arkadaşlar içime bir kurt düşürdüler. Kemal Bey asıl adayı gizlemek için kendini ortalara atmış...mış.
Asıl adayı gizliyormuş.
Yıpranmasın diye.
Dedim ya.
Kemal Bey zarif insan.
***
Mehmet Barlas’ın dediği gibi, şimdiki çocuklar zannediyorlar ki, bunlar hep vardı.
***
Haydi onlar çocuk.
Ama koskoca adamlara ne demeli? Hamurları istemezükçülükle yoğurulduğu için, ne yapsan beğendiremezsin. Bir umursamazlık, bir nankörlük ve bir şımarıklık içindeler... Bütün eserleri, kendilerine lütfedilmiş bir müktesep hak gibi görürler.
Hem tepe tepe kullanırlar, hem de burun kıvırırlar.
Siyaset, gözlerini kör etmiştir.
Nefret de cabası.
***
Kapıyı da açmadı, içeri sokmadı.
İyi ya...
Kılıçdaroğlu’nun istediği de tam buydu işte.
Enkaz
- “Çare seçim.”
Yahu anladık...
Söyleye söyleye milleti seçimden soğutacaksınız... Günde yüz kere tekrarlamayın şunu... İçimize fenalık geldi.
Bakalım bu mitingler, hükümeti erken seçim’e zorlamaya yetecek mi?
Yetsin veya yetmesin.
Ama bir seçim rüzgarı estireceği muhakkaktır.
Dolayısıyla da bir seçim sektörü doğacaktır.
*
Seçim sektörü deyip geçmeyin.
Miting meydanlarıyla beraber, şehirde oteller, lokantalar, kahvehaneler tıklım tıklım dolacaktır.
Şehirlerarası otobüsler, seyyar köfteciler, simitçiler, lahmacuncular, ayrancılar neler neler.
2007’de, muhafazakâr Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı’na şiddetle itiraz eden muhalefet, aradan 10 yıl geçince (2018’de) onu tekrar Cumhurbaşkanı yapmak istedi.
Hatta daha önce Ekmeleddin Bey gibi bir mukaddesatçıyı bile resmen aday yaptı.
***
Değişim mi gelişim mi bilmem ama Merve Kavakçı’nın başörtüsüne büyük tepki gösterenler, yine 10 yıl geçince hidayete erip “Türban yasağını biz kaldırdık” diye övünmeye başladı.
Tevekkeli...
Merhum Ecevit sonunda ne demişti:
- Bu parlamento, toplumun 10 yıl gerisindedir.
Nitekim işte o parlamento, topluma 10 yıl sonra ancak yetişti. Yasaklar öyle kalktı.
Öbürünü Başbakan yaptı.
Hele ötekini?
Cumhurbaşkanı yaptı.
Eh, hançerlenmeyi hak’etti.
Al sana üç hançer.
......
Bir de önceden vardı.
Etti dört hançer.
Ama oldu diyelim.
Tayyip Erdoğan çıktı, bir açıklama yaptı.
Dedi ki:
- “Muhalefet madem çok ısrarlı, madem mitinglere bile başlıyor, madem seçim için bu kadar ‘zorluyor’, öyleyse pekâlâ... Kerhen de olsa erken seçime evet diyorum. Hodri meydan.”
Acaba ne olur?
***
Ne olacak?
Muhalefet çok sevinir.
Seçmenlerin yarıdan fazlasını gayrımilli buluyorsa, bunu açık ve net olarak söylemeli.
Nitekim söylemiştir.
Ben siyasetçinin “zeki ve ahlâklı olanını severim.” (Vay be)
***
Peki insan, ümitle oy beklediği kitleye, hiç gayrimilli der mi?
Der.
Hakaret etmiyor ki...
Bence iltifat ediyor. Zira
Hâlâ ve her gün...
“Ülkeyi seçime zorlamak için elimden ne gelirse yapacağım” demek, ne demek?
‘Zorlamak’ zaten tek başına ne demek?
......
Herkes bilir ki ‘ortalığın karışması’ demek...
‘Sokak çatışmaları’ dahil ‘her türlü kaos’ demek...
‘Ülkenin yangın yerine dönmesi’ demek.
*
Mümkünse...
2022’yle birlikte siyaset erbabı, yeni hamlelere hazırlanıyor.
En iyisini kendileri bilirler ama benim de naçizane bazı tavsiyelerim var.
***
Şöyle ki:
Kılıçdaroğlu için en iyi hamle, 2022’de HDP’lilerle aynı fotoğrafta gözükmemektir.
...........
Akşener için en hayırlı hamle, Kılıçdaroğlu’nun yanında fazla gözükmemektir.
...........
İmamoğlu için en faydalı hamle, her şeyi bir tarafa bırakıp sadece İstanbul’a konsantre olmaktır.
...........
Mansur Yavaş için en akıllıca hamle, -şimdiye kadar olduğu gibi-aynen devam edip, adaylık heveslisi izlenimi vermemektir.
...........
Karamollaoğlu için en isabetli hamle, meydancılığı bırakmaktır.
***
Yeni kurulan partiler var. Her biri iddialı yeni liderler var...
Mesela...
Mustafa Sarıgül’e en yakışacak olan hamle, hür, bağımsız, bağlantısız, angajmansız particilikte aynen devam ve ısrar etmektir.
...........
Muharrem İnce için en ilerici hamle, geriye dönüp hiç bakmamaktır.
...........
Öztürk Yılmaz için en doğru hamle, eski partisinden niye ayrıldığını tane tane anlatmaya devamdır.
...........
Ali Babacan için en onurlu hamle, yetiştiği ve kariyer yaptığı ocağı kötülememektir.
...........
Ahmet Davutoğlu için en etkili hamle, bilgisini ve birikimini sergilemektir.
*
Hepsi bu kadar mı?
Hayır.
Tamamını sığdıramadım. Başka bir gün devam ederiz. Özellikle Prof. Dr. Ümit Özdağ ve Doğu Perinçek dahil, uzun bir listem var.
Abdullah Gül unutulur mu hiç?