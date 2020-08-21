Nasıl bir müjdedir, henüz bilmiyoruz.
Çapını, ağırlığını, hızını, menzilini, kapsama alanını... Bilmiyoruz.
Bugün öğreneceğiz.
Ama “yeni bir dönem” başlatacağına göre, çok büyük bir müjde olsa gerek...
Hem de “eksen değişikliği” getirecek kadar.
Ne olabilir sahi?
*
- Acaba virüs aşısını mı bulduk?
Ama yetmez.
- Acaba yeni bir kıta mı keşfettik?
Eh, fena sayılmaz ama yine de hafif kalır.
Büyük, daha büyük bir müjde.
- Acaba İstanbul’un altında, bir İstanbul daha mı bulduk?
Aklıma neler geliyor.
*
Yahu müjdenin iyisi kötüsü olur mu?
Adı üstünde, müjde işte... Ama Türkiye sevdalılarına müjde.
İçimizdeki İrlandalılara değil.
Bilakis, onlara kara haberdir.
Çok üzüleceklerdir.
Zaten dünyanın en büyük müjdesini de verseniz, onlar yine çıkıp diyeceklerdir ki:
- Dağ fare doğurdu.
*
Buna hazırlığınız olsun.
Bakın, tekrarlıyorum.
Diyeceklerdir ki:
- Dağ fare doğurdu.
Çünkü onlara göre bittik, battık, mahvolduk, yarınlarımızı da kaybettik ya, bizi artık hiçbir müjde kurtarmaz.
Zaten bugünkü açıklamayı bile beklemeden, müjdeyi ağızlarında sakız edip canına okudular.
Allahım!..
Bana bugün öyle bir müjde gönder ki, en koyu Türkiye düşmanlarının bile gık diyecek halleri kalmasın.
Müjde
Nasıl bir müjdedir, henüz bilmiyoruz.
Çapını, ağırlığını, hızını, menzilini, kapsama alanını... Bilmiyoruz.
Bugün öğreneceğiz.
Ama “yeni bir dönem” başlatacağına göre, çok büyük bir müjde olsa gerek...
Hem de “eksen değişikliği” getirecek kadar.
Ne olabilir sahi?
*
- Acaba virüs aşısını mı bulduk?
Ama yetmez.
- Acaba yeni bir kıta mı keşfettik?
Eh, fena sayılmaz ama yine de hafif kalır.
Büyük, daha büyük bir müjde.
- Acaba İstanbul’un altında, bir İstanbul daha mı bulduk?
Aklıma neler geliyor.
*
Yahu müjdenin iyisi kötüsü olur mu?
Adı üstünde, müjde işte... Ama Türkiye sevdalılarına müjde.
İçimizdeki İrlandalılara değil.
Bilakis, onlara kara haberdir.
Çok üzüleceklerdir.
Zaten dünyanın en büyük müjdesini de verseniz, onlar yine çıkıp diyeceklerdir ki:
- Dağ fare doğurdu.
*
Buna hazırlığınız olsun.
Bakın, tekrarlıyorum.
Diyeceklerdir ki:
- Dağ fare doğurdu.
Çünkü onlara göre bittik, battık, mahvolduk, yarınlarımızı da kaybettik ya, bizi artık hiçbir müjde kurtarmaz.
Zaten bugünkü açıklamayı bile beklemeden, müjdeyi ağızlarında sakız edip canına okudular.
Allahım!..
Bana bugün öyle bir müjde gönder ki, en koyu Türkiye düşmanlarının bile gık diyecek halleri kalmasın.