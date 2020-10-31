Mesut Yılmaz

Gerçi Fransa’nın eski cumhurbaşkanları da Türkiye’ye pek sıcak bakmazlardı ama Macron gibisi hiç gelmedi.
Adam nefret kusuyor.
Kapı kapı gezip Türkiye’yi çekiştiriyor.
24 saat aklı Türkiye’de.
Gelip burada muhalefet liderliği yapsa ancak bu kadar olur.
Paşinyan
Çok kötü izler bırakıyor.
- Laik Cumhuriyet.
Coğrafyamızdaki ülkelere
ve rejimlerine bakıp, Atatürk’ü minnet
ve şükranla anıyoruz.
Türkiye geri dönmez.
Kimse döndüremez.
Bayramımız kutlu olsun.
Nüans
Şimdi ne olacak?
Söyleyeyim:
- Türkler, çarşı pazardan çekilince, Fransızlar en iyi müşterilerini kaybedecekler. (Hele bir de Arapları kaybederlerse, yandı gülüm keten helva.)
***
Nitekim Fransız Ticaret Bakanı, dün apar topar bir açıklama yapıp “Türk mallarına boykot düşünmediklerini” söyledi.
Tabii ki söyleyecek.
Ucu ceplerine dokununca, hemen hizaya geliyorlar.
Adı üstünde.
Hiç farketmiyor.
Bunlar dost olmayı bilmedikleri gibi, doğru dürüst düşman olmayı da beceremiyorlar.
Sadece sallıyorlar.
Boş geçtikleri gün yok.
Ya tehdit, ya blöf, ya hakaret.
Bu ülkelerin, Türkiye’den başka bir dertleri yok mu?
Yetti artık yahu.
Kabak tadı verdiler.
Tavsiye ediyorum:
- Ahmet Necdet Sezer.
Diyeceksiniz ki “Onu tanırlar, 7 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı.”
Mühim değil.
Kim hatırlayacak?
Seyir defteri
. Macron’un zihinsel durumu gündeme gelince, ben de şüphelendim doğrusu.
- Ruh hali.
Diyelim ki, finale kalan iki aday adayı Abdullah Gül ve Ali Babacan olsa.
Hangisine oy verirsiniz?
***
Böyle bir ön seçim elbet mümkün değil ama diyelim ki, Canan Kaftancıoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.
Hangisine oy verirsiniz?
Tıpkı bunlar gibi...
Farzedelim ki İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında bir oylama yapıldı.
Hangisine oy verirsiniz?
Bir 100’üncü Yıl Marşı gerekmez mi?
Tıpkı 10’uncu Yıl Marşı gibi muhteşem bir marş.
***
Şimdiden bir yarışma açılmalı.
Ya da yüksek yetenekli üç - beş - on müzisyenimize sipariş verilmeli...
***
Gerçi siparişle beste yapılmaz, beste, insanın içinden gelir ama eşref saati’ni yakalamak daima mümkün.
Daha 3 yıl var.
Bunu kim diyor?
Kılıçdaroğlu ne dese boş. Kimse aldırmıyor. Ama Akşener etkili oluyor. Tıpkı baltaya bakıp sapı bizdendir diye üzülen ağaçlar gibi.
***
Üstelik Akşener, iyi siyasetçi.
Her gün konuşup temcit pilavı gibi aynı lafları tekrarlamanın
hiçbir işe yaramayacağını, bilakis, bıktıracağını bildiği için, seyrek konuşuyor, seyrek yumruk sallıyor ama salladı mı da sarsıyor.
***
Bu özelliğini kaybetmemeli.
Azerbaycan’da sivil halk ateş altındadır.
- E sen de cevap ver.
Hayır.
Azerbaycan ahlakında, sivillere ateş açmak yoktur.
Nitekim Aliyev diyor ki:
- Cevabını savaş meydanında alırlar.
*
İşte, Ermenistan zaten buna güvenerek atışa devam ediyor.
Niye kıvırsın? Oy vereceği partiyi, göğsünü gere gere haykırır.
Eğer haykırmıyor da kıvırıyorsa, biliniz ki o, iktidar kanadına daha yakındır. Sadece tereddüt geçiriyor olabilir.
***
Açık yazalım.
Adam HDP’liyse HDP’ye oy vereceğim der. CHP’yi tutuyorsa, büyük bir keyifle CHP’ye oy vereceğini söyler... Zaten İktidar Partisi’nden nefret ediyorsa, hâlâ niçin kararsız olsun? Adresler bellidir.
Davutoğlu’ndan Babacan’a kadar bir dizi alternatif var.
- Kararsızmış.
Yalan.
Halkı yokluk ve kıtlık içinde kıvranırken, iki de uçağını kaybetti. En acısı da bebek katili damgası yedi.
Peki değdi mi?
Ne içindi bütün bunlar?
Şimdi nereye varmış oldu?
***
Ermenistan, yaptığı katliamın cevabını savaş meydanında alacağını bildiği için, hemen ateşkes’e sığınıyor ama ortalık sessizliğe bürünür bürünmez onu da ihlâl ediyor. Nasıl bir ahlâk bu?
***
Ermenistan, bir devlet gibi değil, gaddar bir
Ne yapıyorlar?
- Antrenörlük.
Savaşçı yetiştiriyorlar.
Yâni, sivil halkı öldürecek olan katilleri eğitiyorlar.
Nedir bu?
- Katliam.
Soykırımın yavrusu.
***
Çevre dediğim, sanmayın ki komşu ülkeler...
Hayır, orada bir problem yok... Problem içerde.
Keşfedilen ve keşfedilecek olan her rezerv metreküp, içimizdeki İrlandalılar’a kara haber’dir.
Bu böyle giderse, 2023’e kadar, Türkiye vallaha köşeyi döner.
***
Diğer taraftan...
Siyasete bakınız:
HDP karıştı... Kandil’le bağları çözülmeye yüz tuttu. Dağdan kaçıp annelerine sarılan gençler, bu çözülmeyi hızlandırıyor.
- Seçime gidip de ne yapacaksın?
Öyle ya:
- Aday değilsin ki.
İşte o kadar.
Püf noktası
Bahçeli, sert bir soru daha yöneltiyor:
- Ne vadettiler sana?
Çok uzun bir süre bu.
*
Dünya ve Türkiye öyle değişti ki, daha 27 yıl evvel kaybettiğimiz Özal bile mezardan kalkıp gelse tanıyamaz.
*
Muhalefette süre uzayınca,
sırf memlekete değil, herhalde dünyaya da uzak kalıyor insan... Bugün tanıdığı tek bir yabancı devlet adamı, tek bir yabancı diplomat var mıdır acaba? Nereden tanısın? Sıfırdan başlamaya mecbur.
*
Hele o parti
Ayrıca da Lavrov gibi dünya yıldızı bir diplomata saygısızlık ederek...
Acaba bir şahsiyet mi sergilemek istedi? Yoksa Lavrov’la yapılan 10 saatlik o toplantı, sadece bir tiyatro muydu?
Bu bir...
*
Bir de şu var:
Hep sorarsınız ya “Erivan kime güvenerek yola çıktı” diye...
Akla ilk Rusya geliyor.
Lakin Rusya, bundan
- Halbuki ateşkes için adeta yalvarıyordu.
- Rusya’nın torpiliyle sonunda ateşkes’i sağladı ama daha birinci dakikada ihlal etti.
- İhlal ettiği gibi bir de Azerbaycan’ın ihlal ettiğini söyledi.
......
Türk tarafına atfen neler uydurduğuna girmiyorum.
İşgalcilik de şöyle dursun... Ama bu kadar çok yalanı on güne sığdırdığına göre 100 yıllık soykırım masalı, başta Fransa, Amerika, Kanada olmak üzere, şimdi dünyaya kapak olsun.
- Cenevre'de buluşalımmış.
- Müzakereler başlasınmış.
Anlaşıldı.
"Komisyona havale" gibi bir şey.
Topları yine taca atacaklar.
İpe yine un serecekler.
O ara Ermenistan ateşkes’i sık sık ihlal edecek. (Etmeye başladı bile) Böyle böyle bir 30 yıl daha geçecek.
Kim öle kim kala.
Mesut Yılmaz
En saygı duyduğum tarafı:
- Halkı hiç aldatmadı.
- Yapamayacağı işi hiç vaat etmedi.
- Başka partiler, taban fiyatı için açık artırma yarışına girip köylüyü ve çiftçiyi kandırırken o, dik durup, hep ilkeli davrandı.
- İşçiye namus sözü verip de sonradan hiç kıvırmadı.
Mesut Yılmaz’ın en büyük meziyeti:
- Ciddiyetti.
Çünkü devlet adamıydı.
***
Muhalefet terbiyesi de yüksekti.
Dış meselelerde, hemen memleketinin üstüne kapanır, milli bütünlüğe büyük özen gösterirdi.
İç meselelerde de gelenekçi yapıya çok dikkat eder, hassas dengeleri gözetirdi.
***
Vefalıydı da.
En çetin rakipleri bile şunu bilirdi ki:
- Delikanlı adamdı.
Zaten de hep mert insanlarla arkadaşlık etti. Merhum
Feyyaz Tokar’ın bana yadigârıdır.
Memleketimin başı sağ olsun. Değerli eşi, çocuğu ve kardeşi başta olmak üzere, bütün aile efradına başsağlığı dilerim.
Mekanı cennet olsun.
Gündem / Siyaset
İlle de seçim.
Cumhuriyet Bayramı mesajında bile seçim diye tutturdu arkadaş.
Kendisi aday olmadığı halde neden seçim?
Nedeni var mı?
Oturduğu yerde:
- Demokrasiyi getirecek.
- Can ve mal güvenliğini sağlayacak.
- Tapu ve mülkiyeti koruyacak.
- Kolunuzdaki şık bir saati bile kayıt altına alacak.
Arkadaş, rejimin teminatıdır.
Kadınların çanta markaları bile ondan sorulur.
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