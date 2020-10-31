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Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Mesut Yılmaz

Rauf Tamer

Rauf Tamer

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Mesut Yılmaz

31 Ekim 2020

En saygı duyduğum tarafı:

- Halkı hiç aldatmadı.

- Yapamayacağı işi hiç vaat etmedi.

- Başka partiler, taban fiyatı için açık artırma yarışına girip köylüyü ve çiftçiyi kandırırken o, dik durup, hep ilkeli davrandı.

- İşçiye namus sözü verip de sonradan hiç kıvırmadı.

Mesut Yılmaz’ın en büyük meziyeti:

- Ciddiyetti.

Çünkü devlet adamıydı.

***

Muhalefet terbiyesi de yüksekti.

Dış meselelerde, hemen memleketinin üstüne kapanır, milli bütünlüğe büyük özen gösterirdi.

İç meselelerde de gelenekçi yapıya çok dikkat eder, hassas dengeleri gözetirdi.

***

Vefalıydı da.

En çetin rakipleri bile şunu bilirdi ki:

- Delikanlı adamdı.

Zaten de hep mert insanlarla arkadaşlık etti. Merhum

Feyyaz Tokar’ın bana yadigârıdır.

Memleketimin başı sağ olsun. Değerli eşi, çocuğu ve kardeşi başta olmak üzere, bütün aile efradına başsağlığı dilerim.

Mekanı cennet olsun.

Gündem / Siyaset

İlle de seçim.

Cumhuriyet Bayramı mesajında bile seçim diye tutturdu arkadaş.

Kendisi aday olmadığı halde neden seçim?

Nedeni var mı?

Oturduğu yerde:

- Demokrasiyi getirecek.

- Can ve mal güvenliğini sağlayacak.

- Tapu ve mülkiyeti koruyacak.

- Kolunuzdaki şık bir saati bile kayıt altına alacak.

Arkadaş, rejimin teminatıdır.

Kadınların çanta markaları bile ondan sorulur.

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Gündem

Rauf TAMER

Rauf TAMER

30 Ekim 2020
Bu ne takıntı böyle...

Gerçi Fransa’nın eski cumhurbaşkanları da Türkiye’ye pek sıcak bakmazlardı ama Macron gibisi hiç gelmedi.

Adam nefret kusuyor.

Kapı kapı gezip Türkiye’yi çekiştiriyor.

24 saat aklı Türkiye’de.

Gelip burada muhalefet liderliği yapsa ancak bu kadar olur.

 
Paşinyan 

Çok kötü izler bırakıyor.

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Cumhuriyet 97

Rauf TAMER

Rauf TAMER

29 Ekim 2020
Sadece Cumhuriyet değil.

- Laik Cumhuriyet.

Coğrafyamızdaki ülkelere

ve rejimlerine bakıp, Atatürk’ü minnet

ve şükranla anıyoruz.

Türkiye geri dönmez.

Kimse döndüremez.

Bayramımız kutlu olsun.

Nüans

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Boykot’a dair

Rauf TAMER

Rauf TAMER

28 Ekim 2020
Türk mallarına boykot çağrısı önce Fransa’dan geldiyse, eh, biz de mukabil çağrıda elbet bulunacaktık.

Şimdi ne olacak?

Söyleyeyim:

- Türkler, çarşı pazardan çekilince, Fransızlar en iyi müşterilerini kaybedecekler. (Hele bir de Arapları kaybederlerse, yandı gülüm keten helva.)

***

Nitekim Fransız Ticaret Bakanı, dün apar topar bir açıklama yapıp “Türk mallarına boykot düşünmediklerini” söyledi.

Tabii ki söyleyecek.

Ucu ceplerine dokununca, hemen hizaya geliyorlar.

Adı üstünde.

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Bıktırdılar

Rauf TAMER

Rauf TAMER

27 Ekim 2020
ABD veya AB...

Hiç farketmiyor.

Bunlar dost olmayı bilmedikleri gibi, doğru dürüst düşman olmayı da beceremiyorlar.

Sadece sallıyorlar.

Boş geçtikleri gün yok.

Ya tehdit, ya blöf, ya hakaret.

Bu ülkelerin, Türkiye’den başka bir dertleri yok mu?

Yetti artık yahu.

Kabak tadı verdiler.

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En iyi aday

Rauf TAMER

Rauf TAMER

26 Ekim 2020
Millet ittifakı, galiba tekrar döndü, Macron modeli bir başkan adayı aramaya başladı... Yani, “kimsenin tanımadığı biri.”

Tavsiye ediyorum:

- Ahmet Necdet Sezer.

Diyeceksiniz ki “Onu tanırlar, 7 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı.”

Mühim değil.

Kim hatırlayacak?

Seyir defteri

. Macron’un zihinsel durumu gündeme gelince, ben de şüphelendim doğrusu.

- Ruh hali.

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Pazar kahvesi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

25 Ekim 2020
﻿Çatı adayını tespit için önce aday adaylığı icad edilse.

Diyelim ki, finale kalan iki aday adayı Abdullah Gül ve Ali Babacan olsa.

Hangisine oy verirsiniz?

***

Böyle bir ön seçim elbet mümkün değil ama diyelim ki, Canan Kaftancıoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

Hangisine oy verirsiniz?

Tıpkı bunlar gibi...

Farzedelim ki İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında bir oylama yapıldı.

Hangisine oy verirsiniz?

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100. Yıl Marşı

Rauf TAMER

Rauf TAMER

23 Ekim 2020
2023’te 100 yıl olacak.

Bir 100’üncü Yıl Marşı gerekmez mi?

Tıpkı 10’uncu Yıl Marşı gibi muhteşem bir marş.

***

Şimdiden bir yarışma açılmalı.

Ya da yüksek yetenekli üç - beş - on müzisyenimize sipariş verilmeli...

***

Gerçi siparişle beste yapılmaz, beste, insanın içinden gelir ama eşref saati’ni yakalamak daima mümkün.

Daha 3 yıl var.

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Fark burada

Rauf TAMER

Rauf TAMER

22 Ekim 2020
“Hayaller doğalgaz.”

Bunu kim diyor?

Kılıçdaroğlu ne dese boş. Kimse aldırmıyor. Ama Akşener etkili oluyor. Tıpkı baltaya bakıp sapı bizdendir diye üzülen ağaçlar gibi.

***

Üstelik Akşener, iyi siyasetçi.

Her gün konuşup temcit pilavı gibi aynı lafları tekrarlamanın

hiçbir işe yaramayacağını, bilakis, bıktıracağını bildiği için, seyrek konuşuyor, seyrek yumruk sallıyor ama salladı mı da sarsıyor.

***

Bu özelliğini kaybetmemeli.

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Can Laçin

Rauf TAMER

Rauf TAMER

21 Ekim 2020
Fulya Öztürk’ün canlı yayınlarını CNN TÜRK ekranlarında heyecanla izliyoruz.

Azerbaycan’da sivil halk ateş altındadır.

- E sen de cevap ver.

Hayır.

Azerbaycan ahlakında, sivillere ateş açmak yoktur.

Nitekim Aliyev diyor ki:

- Cevabını savaş meydanında alırlar.

*

İşte, Ermenistan zaten buna güvenerek atışa devam ediyor.

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Kararsızmış...

Rauf TAMER

Rauf TAMER

20 Ekim 2020
Muhalif olan vatandaş, anketlerde kararsızım deyip kıvırır mı?

Niye kıvırsın? Oy vereceği partiyi, göğsünü gere gere haykırır.

Eğer haykırmıyor da kıvırıyorsa, biliniz ki o, iktidar kanadına daha yakındır. Sadece tereddüt geçiriyor olabilir.

***

Açık yazalım.

Adam HDP’liyse HDP’ye oy vereceğim der. CHP’yi tutuyorsa, büyük bir keyifle CHP’ye oy vereceğini söyler... Zaten İktidar Partisi’nden nefret ediyorsa, hâlâ niçin kararsız olsun? Adresler bellidir.

Davutoğlu’ndan Babacan’a kadar bir dizi alternatif var.

- Kararsızmış.

Yalan.

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Tuhaf şeyler

Rauf TAMER

Rauf TAMER

19 Ekim 2020
Ermenistan, nereden ve nasıl bulduysa tanklarının ve ağır silahlarının önemli bölümünü bırakıp kaçtı.

Halkı yokluk ve kıtlık içinde kıvranırken, iki de uçağını kaybetti. En acısı da bebek katili damgası yedi.

Peki değdi mi?

Ne içindi bütün bunlar?

Şimdi nereye varmış oldu?

***

Ermenistan, yaptığı katliamın cevabını savaş meydanında alacağını bildiği için, hemen ateşkes’e sığınıyor ama ortalık sessizliğe bürünür bürünmez onu da ihlâl ediyor. Nasıl bir ahlâk bu?

***

Ermenistan, bir devlet gibi değil, gaddar bir

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Pazar notları

Rauf TAMER

Rauf TAMER

18 Ekim 2020
Avrupalı general, Ermenistan kamplarında... Amerikalı general, Suriye kamplarında...

Ne yapıyorlar?

- Antrenörlük.

Savaşçı yetiştiriyorlar.

Yâni, sivil halkı öldürecek olan katilleri eğitiyorlar.

Nedir bu?

- Katliam.

Soykırımın yavrusu.

***

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2023’e kadar

Rauf TAMER

Rauf TAMER

17 Ekim 2020
Eğer bugün Karadeniz’den yeni bir doğalgaz haberi gelirse, özür dilemeliyiz, çevreye verdiğimiz rahatsızlık için.

Çevre dediğim, sanmayın ki komşu ülkeler...

Hayır, orada bir problem yok... Problem içerde.

Keşfedilen ve keşfedilecek olan her rezerv metreküp, içimizdeki İrlandalılar’a kara haber’dir.

Bu böyle giderse, 2023’e kadar, Türkiye vallaha köşeyi döner.

***

Diğer taraftan...

Siyasete bakınız:

HDP karıştı... Kandil’le bağları çözülmeye yüz tuttu. Dağdan kaçıp annelerine sarılan gençler, bu çözülmeyi hızlandırıyor.

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Sözün kısası

Rauf TAMER

Rauf TAMER

15 Ekim 2020
MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Kılıçdaroğlu’na sorduğu en güzel soru:

- Seçime gidip de ne yapacaksın?

Öyle ya:

- Aday değilsin ki.

İşte o kadar.

 

Püf noktası

Bahçeli, sert bir soru daha yöneltiyor:

- Ne vadettiler sana?

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Hazırlık’a dair

Rauf TAMER

Rauf TAMER

14 Ekim 2020
50-60-70 yıldır iktidardan uzak bir parti, belki devleti ve işleyiş biçimini unutmuştur bile...

Çok uzun bir süre bu.

*

Dünya ve Türkiye öyle değişti ki, daha 27 yıl evvel kaybettiğimiz Özal bile mezardan kalkıp gelse tanıyamaz.

*

Muhalefette süre uzayınca,

sırf memlekete değil, herhalde dünyaya da uzak kalıyor insan... Bugün tanıdığı tek bir yabancı devlet adamı, tek bir yabancı diplomat var mıdır acaba? Nereden tanısın? Sıfırdan başlamaya mecbur.

*

Hele o parti

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İki nokta

Rauf TAMER

Rauf TAMER

13 Ekim 2020
Ermenistan, velinimeti Rusya’yı hiçe sayarak...

Ayrıca da Lavrov gibi dünya yıldızı bir diplomata saygısızlık ederek...

Acaba bir şahsiyet mi sergilemek istedi? Yoksa Lavrov’la yapılan 10 saatlik o toplantı, sadece bir tiyatro muydu?

Bu bir...

*

Bir de şu var:

Hep sorarsınız ya “Erivan kime güvenerek yola çıktı” diye...

Akla ilk Rusya geliyor.

Lakin Rusya, bundan

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Kapak olsun

Rauf TAMER

Rauf TAMER

12 Ekim 2020
- Ermenistan, her şeyden önce kendi halkını kandırdı. Hezimete uğradığı halde zafer kazanıyor havasını yaydı.

- Halbuki ateşkes için adeta yalvarıyordu.

- Rusya’nın torpiliyle sonunda ateşkes’i sağladı ama daha birinci dakikada ihlal etti.

- İhlal ettiği gibi bir de Azerbaycan’ın ihlal ettiğini söyledi.

......

Türk tarafına atfen neler uydurduğuna girmiyorum.

İşgalcilik de şöyle dursun... Ama bu kadar çok yalanı on güne sığdırdığına göre 100 yıllık soykırım masalı, başta Fransa, Amerika, Kanada olmak üzere, şimdi dünyaya kapak olsun.

 

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Aynı taktik

Rauf TAMER

Rauf TAMER

11 Ekim 2020
- Masaya buyurunmuş.

- Cenevre'de buluşalımmış.

- Müzakereler başlasınmış.

Anlaşıldı.

"Komisyona havale" gibi bir şey.

Topları yine taca atacaklar.

İpe yine un serecekler.

O ara Ermenistan ateşkes’i sık sık ihlal edecek. (Etmeye başladı bile) Böyle böyle bir 30 yıl daha geçecek.

Kim öle kim kala.

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