Mesele basit

İster 2021 Haziran, ister
2022 Haziran, ister 2023 Haziran.
Merak ettiğim şudur:
Millet İttifakı kazanırsa, o ittifak, koalisyona nasıl dönüşecek acaba?
...........
Öyle ya...
- Bakanlıklar nasıl paylaşılacak?
Çünkü müttefiklerin her biri
Joe Biden, Amerikan Hazinesi’nin yönetimine, bir Türk Kadını’nı tayin ediyor.
Eh, İngiltere’yi zaten Osmanlı kökenli bir Başbakan yönetiyor.
Akdeniz’de Oruç Reis ve Barbaros rüzgarı esiyor.
Karadeniz’de Fatih ve Kanuni, bu fırtınaya rağmen destan yazıyor.
***
Dahası var.
Tıp Dünyası’nda Türk Doktorlar’ın yıldızı parlıyor.
Her dalda
Karla kaplı bir İstanbul göreceğiz herhalde.
Meteoroloji öyle söyledi.
Halbuki ben isterdim ki, hiç meteorolojiden duymuş olmayayım... Sabah kalkınca
“A, kar yağmış” diye şaşırayım.
Maşallah, artık bilim, bize bu kadarcık bir sürpriz zevki bile bırakmıyor. Güneşli günleri de zaten önceden söyleyip oyunbozanlık ediyor.
***
Haftanın 1 numaralı gündemi ise aşı.
Hani, var ya...
Bugün onları paylaşalım.
***
Trump’ın ayağı kaydı ya...
En yakınındakiler dahil, herkes birer tekme atmaya başladı.
Ah ah, Devr-i Sabık dersem, size bir şeyler çağrışım ettirmiş olur muyum acaba?
***
Siyasetin fıtratında olan bu linç heveskârlığı’nı anlıyorum ama ABD’li generallerin, Trump’ı teneke çalarak yolcu etmelerini hiç anlamıyorum. Yahu bu Trump, sizin eski Başkomutanınız değil mi? Ne biçim askersiniz siz?
***
Çünkü bu ‘sözde’ kelimesini hiç sevmem.
Ama yine de o meşhur kural’a uyarak “sözü kim söylemiş” ben önce dönüp ona bakarım.
Baktım.
Ve işte bu sebeple de konuya hiç girmedim.
Girmem de.
# Duvar yazısı
Cemal Gürsel’e bile “Sözde Cumhurbaşkanı” diyen olmadı.
Nüans
Sertleşerek kendi tabanını belki konsolide edebilirsin ama işte
o kadar. Çünkü rakip partiden tek çivi bile sökemezsin. Bilakis, rakibine iyi bir yapıştırıcı olursun.
*
Bu işin ustası, Kemal Kılıçdaroğlu’dur.
En büyük meziyeti, AK Parti tabanını kemikleştirmektir.
Çünkü kendisi, yüzde 25’lik seçmeniyle gayet mutlu.
Eh, AK Partililer de Kılıçdaroğlu’ndan gayet memnun.
Öyleyse, Mayıs 2010’dan beri süregelen bu
- Erdoğan, Güçlendirilmiş Başbakan olur.
Ve gündem
CHP liderine 1 milyon TL’lik bir tazminat davası daha.
- Vız gelir, vız.
Nasıl olsa parayı başkaları ödüyor.
Ne güzel şey.
- Ekmek elden su gölden.
Bu konforu bırakıp da ateşten gömleği giyerek, kim iktidar olmak ister?
Bazı bilim insanları, koronavirüsün bir biyolojik silah olduğunu söylediler ama bilimsel bir veri ortaya koyamadılar... Zaten bu öyle bir silahsa, bunun kâşifleri hiç açık verir mi? Karşı tedbiri de elbet almışlardır.
Onu geçelim.
***
Lâkin benim beynimi yıllardır bir başka şüphe kemiriyor.
Bu kadar çok kanser vakası olur mu? Türkiye’de her evde mutlaka bir kanserli hasta var.
Nedir bu?
Kanser bulaşıcı da değil... Öyleyse nedir bu yaygın kanser?
Nezleden daha yaygın.
Taa 70’li yıllardan aşina olduğumuz bu sloganlar, tekrar hortladı.
Kimsenin umrunda değil.
Değil ama ne zaman ki katil sermaye diye de bağırmaya başlayacaklar, siz o zaman seyreyleyin feryadı.
***
Maşallah...
Düzen değişikliği lafı da geri geldi... O da 70’li yıllardan kalma bir ezber.
Düzene çekidüzen deseler, eh, inanacağım ama düzen değişikliği tapu’nun delinmesine kadar varan, kötü anılar taşıyor.
Gerçi düzeni değiştiremediler, hatta
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, sanırım böyle bir yolu tercih ediyorlar.
Muharrem İnce deseniz, millet ittifakının yine içinde sayılır ama tek başına, yani kimseyle angajmana girmeden yürüyecek.
Mustafa Sarıgül, bağımsızlığını zaten ilan etti. İkinci turu bekleyecek.
***
Öztürk Yılmaz? Gerçi muhalif cephede görünüyor ama sırf antierdoğancılık yapmak için parti kurmuş değil...
Fatih Erbakan? Zaten babasının oğlu... Batı Kulüpçüler’le bir araya gelmez.
...........
Yeniler böyle...
Hep sorarlar ya:
- Güvenlik mi, özgürlük mü?
Yahu insan öldükten sonra, güvenlik de işe yaramaz, özgürlük de.
***
ABD’nin dünya kadar problemi var. Hepsini bir kenara bırakıp sadece Türkiye ile uğraşacağını hiç zannetmem.
Ama hâlâ uğraşacaksa da uğraşsın. Bu takıntı, bize ancak itibar getirir.
***
Joe Biden diyor ki:
Yine hakkımız bâki ama şimdilik ona ödünç verebiliriz.
*
Önce şunu sorayım: Dünyanın her tarafında istihbarat ağı kurmuş olan şu Amerika, Kongre Binası’nın baskına uğrayacağına dair küçücük
bir istihbarat alamadı mı? Vah...
*
Amerikan Polisi de aciz davrandı. Çünkü böyle olaylara karşı tecrübesiz.
Değerli ortağımız bir alo deseydi, evelallah oraya da yetişirdik.
*
Nereden başlasam?
***
Anketlerde kararsızlar bölümü, partilere yanlış dağıtılıyor. Yüz kere söyledik. Bir kere daha söyleyelim: Muhalif seçmen, kararsız olmaz. Kararsızım diyenlerin büyük çoğunluğu iktidara oy verip vermemek arasında bocalayanlardır. Yani kararsızlardan ziyade tereddüt sahipleri...
Yelpazeye dağıtılamazlar.
Hangi ölçüye göre dağıtıyorsunuz?
***
İttifak başka, koalisyon başka.
Cumhur İttifakı, nerden baksan bir İttfak’tır. Bozulduğu gün, herkes yine yerinde kalır. Öbürü ise
Yaygın bir ezberdir bu:
- “Menderes, seçim kararı alsaydı, 27 Mayıs darbesi olmazdı.”
Evet olmazdı.
Ama ancak, seçimi kaybettiği takdirde olmazdı.
***
Tıpkı bunun gibi:
- Demirel’le Ecevit uzlaşsaydı, 12 Eylül darbesi olmazdı.
Ve devamla:
Gizli bir ajanda var da, bunu
18 yıldır hayata geçiremiyorlar, öyle mi? Rejimi değiştirmek için bir 18 yıl daha mı lazım?
Güldürmeyin insanı.
Bu bir.
.........
İkincisi
Başörtülü Kadın Hakim’lerin, hiç olmazsa -artık- meşruiyeti var. Peki, hâlâ geçerli olan şapka devrimi’ne rağmen Şapkasız Erkek Hakim’lere cumhuriyet düşmanı diyebilir misiniz?
Vallaha çok şakacısınız.
En kestirme yol budur.
Öğretmenleri ayrı, çiftçileri ayrı, hakimleri savcıları, sanatçıları, sporcuları ayrı kategorize edip, nefes tüketeceğine, milletin tamamını, kılıç darbesiyle bir seferde biçip ikiye böldü:
Ahlâklılar / Ahlâksızlar.
***
Biraz ayıp etti ama belki bir tevil yoluna gidecektir.
Belki “maksadını aşmıştır.”
Kimbilir.
Belki de milleti değil,
İki kuruş zam aldılar ama burunlarından geldi. Taksimetreleri güncelleştirmek için sıraya girmek ne demek? Kilometrelerce kuyruk.
Teknoloji çağında bunun başka bir yolu yok muydu?
Allah başka bir sıkıntı vermesin.
- Buna da razıyız.
Zira taksimetre denen medeniyet zaten bize 1982’de geldi. Askeri Rejim’in otoritesiyle.
.........
Daha önce ne vardı?
Hiç. Taksi ücreti için her köşe başında
Hemen erken seçim diye de tutturmayın ha.
Hemen hakaret’e de başlamayın. Suç işlemeden cümle kurmayı nihayet öğrenin.
En mühimi de, ne kadar muhalif olursanız olun ama Allahaşkına Türkiye muhalifi olmayın... Yeter. “Can ve mal güvenliği yok” diyerek kendinizi rezil etmeyin.
***
Günlük hayata bakarsak...
Bunu size söylüyorum.
Ey sahte erkekler!
Kadın dövmekten, kadın öldürmekten bıkmadınız mı?
Mesele basit
“Artık sağ-sol diye bir şey yok” denince, İlhan Cihaner itiraz ediverdi:
- Sol’u yok farz etmeyin.
Cihaner, iyi ve değerli bir solcudur. Esasen sol’u kimsenin yok farz ettiği de yoktur.
Soru sadece şudur:
- Nerede bu solcular?
***
Sonar Başkanı ve güçlü bir yorumcu olan Hakan Bayrakçı’ya gidin sorun:
- Türkiye’deki solcular yüzde kaç?
Ama İlhan Cihaner, solcularla “solcuyum” diyenleri karıştırıyor.
Bayrakçı’yı teyit etmek için söylemek isterim ki:
- Solcu başka, “sol kampa mensup olmak” başka.
***
Sağ-sol için klasik bir tasnif vardır.
- 65’e / 35
Kim uydurduysa halt etmiş.
Oradaki 35, sağ iktidara karşı olan, hatta onlardan bıkan, gayrimemnun’ların oranıdır. Yarın 40’a, 50’ye de çıkabilir. Nitekim Ecevit’in 1977’de aldığı yüzde 42 oy, solcuların oranını mı gösteriyordu ki? Hayır.
O, yepyeni bir heyecandı.
Karıştırmayalım.
Bir de şunu unutmayalım:
“Sol’a mensup olmayı” entelektüel bir sınıf addeden,
hoş bir fantezi de vardır.
Olmalıdır da...
Ne şirin insanlardır onlar.
.........
Her neyse.
Daha fazla uzatmadan şöyle bir soruyla noktalayayım:
- Sizce CHP, solcu parti midir?
Başka sorum yok.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle