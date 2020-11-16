Mesafe’ymiş...

15 Temmuz gecesi, Yeşilköy’de tankın üstüne çıkıp darbeye direnseydi, vay haline... Şimdi bir grup partili arkadaşı onun yargılanmasını isteyecekti.
........
O böyle bir tuzağa düşmedi, bravo... Tankları pas geçti, gitti, bir dostunun evinde, sütlü kahvesini içerek, televizyonun karşısına paşa paşa oturup darbenin akıbetini bekledi.
İşte... Akıllı adam budur.
Ben, demokratın böyle olanını severim...
Yakındır
Panşiyan’ı Allah ıslah etsin... Ermeni Halkı’nın gururuyla da oynadı.
Bu,
Muharrem İnce de her şeye rağmen CHP’den istifa etmiyor.
“Birbirlerine katlanıyorlar” diyeceğim ama hayır. Katlanmıyorlar ki.
Rakip gibiler.
Hatta rakipten öte hasım gibiler. Yâni husumet de var.
***
İnce, gittiği her yerde halka soruyormuş:
- Partide mi kalayım, yoksa ayrılayım mı?
Kal diyenler, git diyenler... Anladık ama onlar demek istiyorlar ki, bitsin bu patırtı.
Aylardır, insanlar akşamları ekranların karşısına geçer, günlük korona tablosu’nu merakla beklerdi... Kaç vaka? Kaç vefat? Kaç test?
Şimdi kimsenin pek baktığı yok. Herkes kanıksadı.
Zaten ne maske kaldı, ne mesafe.
Hele bir de aşı ümidi doğdu ya, artık rehavet cesarete, hatta cinnete dönüştü.
Ve korona, bir nezle muamelesi görmeye başladı. Hepimize geçmiş olsun.
Aman ha, nezle bulaşıcıdır.
***
Bir yandan da yeni tedbirler alınıyor.
Güvenilmez, yalancı ve gayriciddi oluşu.
O devlet, isterse artık ağzıyla kuş tutsun, isterse bütün gezegenlere hükmetsin... Yine de itibarsızdır.
Elbet ondan çekineni, korkanı vardır ama seveni yoktur... Dünyanın nefretini toplamıştır.
*
Buna ek, bir de terörist devlet modeli var.
İşgalci, sömürücü, katil, gaddar, tarih hırsızı, müze soyucu, haram yiyici, utanmaz, arlanmaz ve doymaz bir tür.
*
Çok şükür, Türkiyem kimsenin toprağında, denizinde, petrolünde, şusunda busunda asla gözü olmayan, sadece misak’ı milli’ye odaklanmış, dünyanın en dürüst devletidir. Yurt savunmasından başka, hiçbir emeli yok.
Nihayet farkına vardı.
Dünyadaki bütün Ermenilere büyük kötülük ettiğini de anladı mı acaba?
Paşinyan, kendi milletine ırkçı, işgalci, saldırgan ve savaş suçlusu diye damga vurulmasına sebep olmuştur.
*
Ermeni Halkı, işte bu acıya dayanamamış, sonunda gidip Meclis’i basmış ve Meclis Başkanı’nı epey tartaklamıştır.
Haklıdır.
Basiretsiz, çapsız üstelik kifayetsiz ve muhteris devlet adamlarının getirdiği felaketlere, hiçbir halk müstahak değildir.
*
İster Atatürk deyin, ister Mustafa Kemal deyin, ister Gazi Paşa deyin... Fark etmez.
Adı, andımızdır.
***
Televizyonla herhalde pek tanışmamıştı.
Cep telefonu kullanmamıştı.
İnternet nedir bilmezdi.
Hızlı trene hiç binmemiş, asma köprülerden hiç geçmemiş, 50 bin kişilik statlarda hiç maç seyretmemişti.
Ama koyduğu hedeflere bakar mısınız?
Bugün içeriye dönelim.
Şimdi yeni bir dalga var. Duydunuz mu? Ona buna para teklif ediyorlarmış ki, birileri parti kursun diye... Kursun ki muhalif blok bölünsün diye.
Parayı kim verecek?
Parayı kim alacak?
Parti mi kuracak, parti mi vuracak?
Orası belli değil.
Çünkü isim yok, bilgi yok, bulgu yok... Eşkal bile yok.
Eh, böyle yalanların
Bu Amerika, yıllardır bize zaten düşmanlık yapmıyor mu?
YPG’yi binlerce kamyon silahla donatmıyor mu?
Güneyimizde bir terör koridoru kurdurmak istemiyor mu? S-400’ler ve F-35’ler konusunda karşımıza dikilmiyor mu?
Yahu bu Amerika, bizi sürekli tehdit etmiyor mu? Sürekli yaptırım uygulamıyor mu?
***
Geriye ne kaldı ki?
Kafamıza çuval geçiren de yine Amerika değil mi?
E
- Oylar atılmışken...
- Sandıklar kapanmışken...
- Sayım başlamışken...
Artık Trump veya Biden, hangi süreci yönetebilirdi ki?
Ve neyi değiştirebilirdi?
*
Seçim gecesi denince, aklıma hemen Muharrem İnce geliyor.
Çünkü:
Hay Allah.
Orada Yüksek Seçim Kurulu diye bir kesin karar mercii de yok.
Orada, Kılıçdaroğlu gibi racon kesecek bir filozof da yok.
Orada, kendisini tarafsız ve objektif olarak yutturan gazeteciler de yok.
Ayıklasınlar pirincin taşını.
Bize ne?
Ne halleri varsa görsünler.
*
İzmir-Bayraklı’da bir apartman.
Ve maalesef şimdi enkaz.
Vaktiyle adını apartmana veren Rıza Bey, eğer yaşıyorsa, Allah uzun ömürler versin... Fakat vefat ettiyse bile, adı hâlâ yaşıyor ve deprem vesilesiyle rahmetle anılıyor.
***
Arama-kurtarma çalışmaları, büyük fedakarlık ve titizlikle devam ederken, terbiyesiz adamın biri, beş kere on kere kuyruğa girip, yiyecek içecekleri poşete doldurup, kendi büfesine taşıyordu... Neyse ki yakalandı.
Ayşe Teyze bağırıyordu:
- Ben bu börekleri çörekleri hırsızlar için mi yaptım?
Adam pişkin.
- Deprem mi öldürür, bina mı?
Hayır.
İnsanı asıl bu öldürür.
Biz bu ölü soyucularını, korona salgınında da gördük.
Allah ıslah etsin.
***
Bekir Coşkun’la başlayan kayıplarımız, arka arkaya geldi.
Markar Esayan, Mesut Yılmaz, Burhan Kuzu
Ama yanı sıra, müthiş bir dayanışma...
İnsaniyetin en güzel örneği.
- Milli Ahlak’ın zaferi.
İşte, bir milletin anatomisi bu.
İzmirimize tekrar geçmiş olsun. Yaşadığı felaket bile, bize bir vahdet olarak yansımıştır. Kaç gündür başta Yunanistan olmak üzere, dünya hayretle ve gıptayla bizi seyrediyor.
Ve gündem
Bir taraftan da hayat elbet devam ediyor.
Yarın Amerika’da seçim var.
6.6 epey büyük deprem sayılır. Kaldı ki 6.9 olduğuna dair kayıtlar da var. Çok dikkatli ve titiz çalışmalar sayesinde kayıplarımız asgaride kalacak inşallah.
İzmir’e geçmiş olsun.
Bütün Ege’ye selam olsun.
Genel durum
- İklimler değişti.
- Mevsimler karıştı.
- Meteoroloji bile şaşkına döndü.
Dünya, acayip bir yörüngeye girdi.
- Halkı hiç aldatmadı.
- Yapamayacağı işi hiç vaat etmedi.
- Başka partiler, taban fiyatı için açık artırma yarışına girip köylüyü ve çiftçiyi kandırırken o, dik durup, hep ilkeli davrandı.
- İşçiye namus sözü verip de sonradan hiç kıvırmadı.
Mesut Yılmaz’ın en büyük meziyeti:
- Ciddiyetti.
Çünkü devlet adamıydı.
***
Gerçi Fransa’nın eski cumhurbaşkanları da Türkiye’ye pek sıcak bakmazlardı ama Macron gibisi hiç gelmedi.
Adam nefret kusuyor.
Kapı kapı gezip Türkiye’yi çekiştiriyor.
24 saat aklı Türkiye’de.
Gelip burada muhalefet liderliği yapsa ancak bu kadar olur.
Paşinyan
Çok kötü izler bırakıyor.
- Laik Cumhuriyet.
Coğrafyamızdaki ülkelere
ve rejimlerine bakıp, Atatürk’ü minnet
ve şükranla anıyoruz.
Türkiye geri dönmez.
Kimse döndüremez.
Bayramımız kutlu olsun.
Nüans
Şimdi ne olacak?
Söyleyeyim:
- Türkler, çarşı pazardan çekilince, Fransızlar en iyi müşterilerini kaybedecekler. (Hele bir de Arapları kaybederlerse, yandı gülüm keten helva.)
***
Nitekim Fransız Ticaret Bakanı, dün apar topar bir açıklama yapıp “Türk mallarına boykot düşünmediklerini” söyledi.
Tabii ki söyleyecek.
Ucu ceplerine dokununca, hemen hizaya geliyorlar.
Adı üstünde.
Mesafe’ymiş...
Bir “mesafe” lafıdır gidiyor.
HDP’ye güya ayar veriyorlar.
Diyorlar ki ona;
- Terör örgütüyle arana mesafe koy.
Ne demek bu?
- Örgütle ilişkini kesme ama bari fazla yaklaşma.
Yani makul mesafede durursa, HDP’yi hoş görecekler.
***
Sıfır tolerans varken, HDP’ye niye veriliyor bu avans?
Ona yanaşmak, onunla kaynaşmak isteyen partiler, terör örgütüyle ilişkini kes diyeceklerine, niçin mesafeye
rıza gösteriyorlar?
- Mesafe koy.
Ne kadar mesafe mesela?
10 metre mesafe mi koysun,
2 metre mi, kaç?
Limitiniz nedir?
***
Mesela, bir anayasa taslağı çalışmasına katılabilme hakkı için, HDP’nin, terör örgütüne kaç metre mesafeye kadar sokulabilmesine izin veriyorsunuz? Kırmızı çizginiz nerede başlıyor?
Mesela, dağa kaçırılan çocuklar mesafe’ye dahil mi?
Yine mesela, Meclis’te milli nitelik taşıyan hangi ortak bildiriye imza vermekten, onu muaf ve mazur sayacaksınız?
Kaç defa daha? Oradaki mesafe nedir? Kandil kadar yakın mı?
***
Sevsinler böyle mesafeyi.
Aman ha...
Örgüte daha fazla yaklaşmasın bu HDP.
Müttefikleri olan partiler ne kadar mesafe uygun görüyorlarsa işte o kadar.
Eğer ölçüyü kaçırırsa,
Prof. Kaboğlu bile onu bir daha almaz masaya.
Eh, onsuz bir anayasa taslağı da ortaklarının içine sinmez...
Zaten bakın Karamollaoğlu’na toplantı deşifre olduğundan beri ağzını açıp tek laf ediyor mu?
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle