Başında korona diye bir belâ var ama insanoğlu hâlâ yedi düvele çomak sokuyor, orayı burayı karıştırıyor.
Bu çürümüş bünye iflah olmaz.
Ne ikinci dalga, ne üçüncü dalga... Onu hiçbir şey tedavi etmez.
Aklı fikri silah, ölüm, işgal, istila, petrol, sömürü.
Gözü hiç doymaz.
***
Devlet dedikleri... Hatta süper devlet dedikleri kurumlar, aslında
bu kâinatta birer nokta, birer figüran olduklarını hâlâ idrak edemiyorlar.
Güçlerinin kaç gram ettiğini korona karşısında gördük.
- Sen kimsin yahu?
Denizde kum.
Bir virüslük canın var.
***
Elindeki teknoloji neye yarar?
Tarih boyunca milyonlarca cana kıydın ama bak, bir virüs karşısında ne kadar âcizsin.
İlahi adalet’e inanmıyorsun, bâri tabiata inan.
Tabiata inanmıyorsun, bâri ilme inan, kimyaya inan, tıbba inan, coğrafyaya inan... Nedir bu şımarıklık, bu aç gözlülük, bu saldırganlık, bu pişkinlik, yalancılık ve ahlâksızlık?
***
Al, Libya da senin olsun, Suriye de, Irak da, Filistin de... Dünya senin olsun.
Ama yarın senden daha canavar bir alim bilgin çıkar, bir virüs bulur, beşeriyete son verir, senin medeniyetin yaya kalır. Nükleer silahlar da neymiş? Sen böcek kadar bir virüse teslim oldun.
Önce nezleye bir çare bul da ikinci dalgayı sonra konuşalım.
Medeniyetmiş...
Dünya hâlâ akıllanmadı.
Başında korona diye bir belâ var ama insanoğlu hâlâ yedi düvele çomak sokuyor, orayı burayı karıştırıyor.
Bu çürümüş bünye iflah olmaz.
Ne ikinci dalga, ne üçüncü dalga... Onu hiçbir şey tedavi etmez.
Aklı fikri silah, ölüm, işgal, istila, petrol, sömürü.
Gözü hiç doymaz.
***
Devlet dedikleri... Hatta süper devlet dedikleri kurumlar, aslında
bu kâinatta birer nokta, birer figüran olduklarını hâlâ idrak edemiyorlar.
Güçlerinin kaç gram ettiğini korona karşısında gördük.
- Sen kimsin yahu?
Denizde kum.
Bir virüslük canın var.
***
Elindeki teknoloji neye yarar?
Tarih boyunca milyonlarca cana kıydın ama bak, bir virüs karşısında ne kadar âcizsin.
İlahi adalet’e inanmıyorsun, bâri tabiata inan.
Tabiata inanmıyorsun, bâri ilme inan, kimyaya inan, tıbba inan, coğrafyaya inan... Nedir bu şımarıklık, bu aç gözlülük, bu saldırganlık, bu pişkinlik, yalancılık ve ahlâksızlık?
***
Al, Libya da senin olsun, Suriye de, Irak da, Filistin de... Dünya senin olsun.
Ama yarın senden daha canavar bir alim bilgin çıkar, bir virüs bulur, beşeriyete son verir, senin medeniyetin yaya kalır. Nükleer silahlar da neymiş? Sen böcek kadar bir virüse teslim oldun.
Önce nezleye bir çare bul da ikinci dalgayı sonra konuşalım.