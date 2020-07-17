Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Medeniyetmiş...
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Medeniyetmiş...

17 Temmuz 2020

Dünya hâlâ akıllanmadı.

Başında korona diye bir belâ var ama insanoğlu hâlâ yedi düvele çomak sokuyor, orayı burayı karıştırıyor.

Bu çürümüş bünye iflah olmaz.

Ne ikinci dalga, ne üçüncü dalga... Onu hiçbir şey tedavi etmez.

Aklı fikri silah, ölüm, işgal, istila, petrol, sömürü.

Gözü hiç doymaz.

***

Devlet dedikleri... Hatta süper devlet dedikleri kurumlar, aslında

bu kâinatta birer nokta, birer figüran olduklarını hâlâ idrak edemiyorlar.

Güçlerinin kaç gram ettiğini korona karşısında gördük.

- Sen kimsin yahu?

Denizde kum.

Bir virüslük canın var.

***

Elindeki teknoloji neye yarar?

Tarih boyunca milyonlarca cana kıydın ama bak, bir virüs karşısında ne kadar âcizsin.

İlahi adalet’e inanmıyorsun, bâri tabiata inan.

Tabiata inanmıyorsun, bâri ilme inan, kimyaya inan, tıbba inan, coğrafyaya inan... Nedir bu şımarıklık, bu aç gözlülük, bu saldırganlık, bu pişkinlik, yalancılık ve ahlâksızlık?

***

Al, Libya da senin olsun, Suriye de, Irak da, Filistin de... Dünya senin olsun.

Ama yarın senden daha canavar bir alim bilgin çıkar, bir virüs bulur, beşeriyete son verir, senin medeniyetin yaya kalır. Nükleer silahlar da neymiş? Sen böcek kadar bir virüse teslim oldun.

Önce nezleye bir çare bul da ikinci dalgayı sonra konuşalım.

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
İlişkimiz eziyet haline geldiGüzin Ablaİlişkimiz eziyet haline geldi17.07.2020
İlahiyatçı Ali Köse: ‘Bir FETÖ gitti bin FETÖ geliyor’Nedim ŞENERİlahiyatçı Ali Köse: ‘Bir FETÖ gitti bin FETÖ geliyor’17.07.2020
Aşı için 170 firma yarışıyorYalçın BAYERAşı için 170 firma yarışıyor17.07.2020
Bana birkaç gün müsaadeAhmet HAKANBana birkaç gün müsaade17.07.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.