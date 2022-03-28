- CHP ile HDP arasında fark kalmadı.
Evet, kalmadı ama hangisinin patron olduğu anlaşılamıyor.
*
Deseler ki bana:
- Demirtaş’ı mı tercih edersin yoksa Kılıçdaroğlu’nu mu?
- Vallaha yüz kere Demirtaş’ı.
*
Deseler ki bana:
- Pervin Buldan’ı mı tercih edersin yoksa Kılıçdaroğlu’nu mu?
- Sorulur mu? Bin kere Pervin Hanım’ı... Hatta bin kere Figen Yüksekdağ’ı...
......
Niçin diye sorarlarsa:
- Ben ‘meçhul’ü sevmem.
Hatta korkarım.
Siz korkmaz mısınız?
*
Bir yandan da düşünüyorum.
Ne kadar esrarengiz dış müsibet varsa bizi buluyor.
Çernobil patlar, önce Türkiye’yi tehdit eder.
Asya gribi çıkar, beri tarafta İngiltere’de Deli Dana diye bir salgın başlar, önce Türkiye’ye bulaşır. Müsilaj dedikleri bela, haydii, gelir Marmara Denizimizi bulur.
*
Hangi birini sayayım?
Sibirya kaynaklı soğuk dalgası, Türkiye’yi istila eder: Her yerde kar...
Suriye’de iç savaş çıkar, faturası Türkiye’ye kesilir:
5 milyon mülteci.
Bakar mısınız?
Dünyada eşi menendi görülmemiş bir iş daha geldi başımıza: İki ülke, Ukrayna-Rusya çarpışıyor, fakat taa Odessa’da denize döşenen mayınlar, yüze yüze gelip İstanbul’u tehdit ediyor... Hayırdır inşallah.
‘Meçhul’e dair...
Devlet Bahçeli diyor ki:
- CHP ile HDP arasında fark kalmadı.
Evet, kalmadı ama hangisinin patron olduğu anlaşılamıyor.
*
Deseler ki bana:
- Demirtaş’ı mı tercih edersin yoksa Kılıçdaroğlu’nu mu?
- Vallaha yüz kere Demirtaş’ı.
*
Deseler ki bana:
- Pervin Buldan’ı mı tercih edersin yoksa Kılıçdaroğlu’nu mu?
- Sorulur mu? Bin kere Pervin Hanım’ı... Hatta bin kere Figen Yüksekdağ’ı...
......
Niçin diye sorarlarsa:
- Ben ‘meçhul’ü sevmem.
Hatta korkarım.
Siz korkmaz mısınız?
*
Bir yandan da düşünüyorum.
Ne kadar esrarengiz dış müsibet varsa bizi buluyor.
Çernobil patlar, önce Türkiye’yi tehdit eder.
Asya gribi çıkar, beri tarafta İngiltere’de Deli Dana diye bir salgın başlar, önce Türkiye’ye bulaşır. Müsilaj dedikleri bela, haydii, gelir Marmara Denizimizi bulur.
*
Hangi birini sayayım?
Sibirya kaynaklı soğuk dalgası, Türkiye’yi istila eder: Her yerde kar...
Suriye’de iç savaş çıkar, faturası Türkiye’ye kesilir:
5 milyon mülteci.
Bakar mısınız?
Dünyada eşi menendi görülmemiş bir iş daha geldi başımıza: İki ülke, Ukrayna-Rusya çarpışıyor, fakat taa Odessa’da denize döşenen mayınlar, yüze yüze gelip İstanbul’u tehdit ediyor... Hayırdır inşallah.