Ünlü CHANEL firması, maske üretimine başlıyor... Virüs tehlikesini şıklık’la göğüsleyecek.
Şair ne demişti:
“Bir elinde cımbız,
Bir elinde ayna”
İşte tam öyle bir dünya.
***
Lâkin Avrupalı, dün uyandığında göçmen dalgası’nın, kapıya dayandığını gördü. Hem de kontrolsüz bir dalga bu... Korona mikrobu taşıyan, taşımayan, artık Allah ne verdiyse...
Bu kadarcık korku onlara yeter.
***
Türkiye, virüse karşı aldığı olağanüstü tedbirlerden sonra, vatandaşlara şu çağrıda bulundu:
- Kucaklaşmayın.
- Öpüşmeyin.
- Tokalaşmayın.
Yahu, zaten öyle bir kutuplaşmışız ki, selamlaşmaya bile yüzümüz yok.
***
Bunları konuşurken, 33 şehit haberi yüreğimizi yakmaktadır.
Bu işe Amerika ne diyor:
- Türkiye’nin yanındayız.
NATO ne diyor:
- Türkiye’nin yanındayız.
Dalga geçer gibiler.
Öyle veya böyle.
Gelelim sadet’e.
Bugün şubat bitiyor. Verdiğimiz süre de bitiyor. Gece saat 24.00’ten itibaren, yeni bir dönem başlayacak.
Dualarımız Mehmetçik’ledir.
***
Ne NATO, ne ABD, ne de AB.
Hiçbirine ihtiyaç yok. Hele bu saatten sonra hiç yok.
Türkiye, tek başına kaldığı zaman, daha kuvvetli oluyor.
Maskeli dünya
Ünlü CHANEL firması, maske üretimine başlıyor... Virüs tehlikesini şıklık’la göğüsleyecek.
Şair ne demişti:
“Bir elinde cımbız,
Bir elinde ayna”
İşte tam öyle bir dünya.
***
Lâkin Avrupalı, dün uyandığında göçmen dalgası’nın, kapıya dayandığını gördü. Hem de kontrolsüz bir dalga bu... Korona mikrobu taşıyan, taşımayan, artık Allah ne verdiyse...
Bu kadarcık korku onlara yeter.
***
Türkiye, virüse karşı aldığı olağanüstü tedbirlerden sonra, vatandaşlara şu çağrıda bulundu:
- Kucaklaşmayın.
- Öpüşmeyin.
- Tokalaşmayın.
Yahu, zaten öyle bir kutuplaşmışız ki, selamlaşmaya bile yüzümüz yok.
***
Bunları konuşurken, 33 şehit haberi yüreğimizi yakmaktadır.
Bu işe Amerika ne diyor:
- Türkiye’nin yanındayız.
NATO ne diyor:
- Türkiye’nin yanındayız.
Dalga geçer gibiler.
Öyle veya böyle.
Gelelim sadet’e.
Bugün şubat bitiyor. Verdiğimiz süre de bitiyor. Gece saat 24.00’ten itibaren, yeni bir dönem başlayacak.
Dualarımız Mehmetçik’ledir.
***
Ne NATO, ne ABD, ne de AB.
Hiçbirine ihtiyaç yok. Hele bu saatten sonra hiç yok.
Türkiye, tek başına kaldığı zaman, daha kuvvetli oluyor.