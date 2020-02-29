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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Maskeli dünya

29 Şubat 2020

Ünlü CHANEL firması, maske üretimine başlıyor... Virüs tehlikesini şıklık’la göğüsleyecek.

 

Şair ne demişti:

“Bir elinde cımbız,

Bir elinde ayna”

İşte tam öyle bir dünya.

***

Lâkin Avrupalı, dün uyandığında göçmen dalgası’nın, kapıya dayandığını gördü. Hem de kontrolsüz bir dalga bu... Korona mikrobu taşıyan, taşımayan, artık Allah ne verdiyse...

Bu kadarcık korku onlara yeter.

***

Türkiye, virüse karşı aldığı olağanüstü tedbirlerden sonra, vatandaşlara şu çağrıda bulundu:

- Kucaklaşmayın.

- Öpüşmeyin.

- Tokalaşmayın.

Yahu, zaten öyle bir kutuplaşmışız ki, selamlaşmaya bile yüzümüz yok.

***

Bunları konuşurken, 33 şehit haberi yüreğimizi yakmaktadır.

Bu işe Amerika ne diyor:

- Türkiye’nin yanındayız.

NATO ne diyor:

- Türkiye’nin yanındayız.

Dalga geçer gibiler.

Öyle veya böyle.

Gelelim sadet’e.

Bugün şubat bitiyor. Verdiğimiz süre de bitiyor. Gece saat 24.00’ten itibaren, yeni bir dönem başlayacak.

Dualarımız Mehmetçik’ledir.

***

Ne NATO, ne ABD, ne de AB.

Hiçbirine ihtiyaç yok. Hele bu saatten sonra hiç yok.

Türkiye, tek başına kaldığı zaman, daha kuvvetli oluyor.

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