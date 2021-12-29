Masal gibi

Biliyorsunuz.
Baykal’ın bu jesti, bu nezaketi, cezasız kalmadı. Kemal Bey, partiyi alıp kaçtı.
***
Lakin, aynı şey, şimdi galiba kendi başına geliyor.
Büyük bir keşifte bulunarak İstanbul Belediye Başkanlığı’na layık gördüğü İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor. Yaygın kanaat bu.
Yani, Kılıçdaroğlu’nun yarattığı ejderha, önce Kılıçdaroğlu Bey’e baş kaldırıyor... Hayli de taraftar buluyor.
***
Ne derler hani?
Yeni yılın ilk iş günü, eğer pazartesiye rastlıyorsa, o yıl çok bereketli geçermiş.
İşte, 2022’nin ilk iş günü pazartesidir.
3 Ocak Pazartesi.
***
Şimdiden kutlu olsun.
Şimdiden...
Yani eski yılın son pazartesisinden, yeni yılın ilk pazartesisine selam olsun.
***
Hasetten çatlayacak gibi.
Dolar yükselirken nasıl göbek atıyor idiyse, dolar düşerken de karalar bağlıyor.
Eleştirmeye kalkıyor ama beceremiyor... Sürekli saçmalıyor.
............
Sonunda düşündü taşındı ya da bir geri zekalının aklına uydu, taktik değiştirdi.
Yeni iddiası şu:
- Dolar 1 gecede 6-7 lira birden düşmez... Bu imkansız... Demek ki, işin içinde bir bit yeniği var... Araştırılması lazım.
***
ABD ve Yunanistan, Ege ve Akdeniz’de ortak devriye anlaşması imzaladılar.
Kime karşı bu?
- Belli ki Türkiye’ye karşı.
Biz zannederdik ki, Türk düşmanı Yunanistan, hep Amerika’nın arkasına saklanıyor.
Tersiymiş meğer...
ABD meğer Yunanistan’ın arkasına saklanıyormuş.
***
Tıpkı bunun gibi.
Salondakiler alkışlıyor ama ön sırada oturanların suratları bir karış.
*
Homurtular duyuyoruz:
- Hükümet Hazine’nin parasıyla kumar oynuyor.
- Türk Ekonomisi’ni daha beter günler bekliyor.
- Dünyada böyle abuk bir model yok.
Ve ardından da en büyük çelişki:
- Bunu niye daha evvel yapmadılar?
Çok üzüldüler, çok.
Onlar bekliyordu ki, dolar 30 lira olsun, 40 lira olsun.
Hele bir arkadaşım var. Dolar düşünce karalar bağladı.
Dedim ki:
- Yahu senin dolarla bir işin yok. Niye bu kadar dert ediyorsun?
Dedi ki:
- Mesele dolar değil, hâlâ anlamadın mı?
*
Birine göre Cumhuriyet elden gidiyor, öbürüne göre de din tehlikede.
Hâlâ mı?
- Yahu yapmayın, ne din elden gidiyor, ne de Cumhuriyet.
Laf dinleyen kim!
***
Sağdaki yobazlarla soldaki yobazlar, aslında birbirlerine çok benziyor.
Önce dili siyasallaştırdılar.
Sonra
(Maçtan önce yazıyorum.) Lig başından beri ona buna puan dağıttıkları yetmiyor, kendi aralarında da birbirlerine puan ikram ediyorlar.
Dünkü, 3 ihtimalli bir derbiydi.
E ne oldu?
3 ihtimalden hangisi gerçekleşirse gerçekleşsin, kime yarayacaktı ki?
Söyleyin bakalım:
- Kime yaradı?
Ve siyaset
Evet...
Bu defa tersi oldu: Garibanların asgari ücreti, tuzu kuruların bile çenesine vurdu.
Kimsenin gözü kalmaz inşallah.
Helâl paradır.
Futbol
Penaltı kararlarından kimse memnun değil. Bugün bana, yarın sana.
Gerçi penaltı, futbolun bir parçasıdır ama bu kadar çok penaltı, futbolu hafifletiyor. Ve şans faktörünü öne çıkartıyor.
Çünkü ceza sahasına düşen her yüksek top dahil, kale önünde oluşan her karambol, acayip penaltılar doğuruyor. Elinizi kolunuzu nereye saklayabilirsiniz?
Kuralı koyan zevat, ömründe hiç futbol oynamamış galiba.
En iyisini kendileri bilirler ama benim de naçizane bazı tavsiyelerim var.
***
Şöyle ki:
Kılıçdaroğlu için en iyi hamle, 2022’de HDP’lilerle aynı fotoğrafta gözükmemektir.
...........
Akşener için en hayırlı hamle, Kılıçdaroğlu’nun yanında fazla gözükmemektir.
...........
İmamoğlu
Çatı aday ya Kılıçdaroğlu.
Ya da Kılıçdaroğlu.
............
Aksi halde ne olur?
Her koyun kendi bacağından asılır. Nokta.
Yeni dünya
Bir
Beklemesine elbet bekler de, ne var ki, İttifak’ın diğer partilerini de beraberinde sürükleyip batırır.
***
Koray Aydın boşuna mı şunu diyor:
- Seçilemeyecek birinin adaylığını kabul edemeyiz.
Özgür Özel boşuna mı şunu diyor:
- Öyle bir aday çıkaracağız ki, Atatürk bile onaylardı.
Hatta HDP, boşuna mı şunu diyor:
- Çatı adayı için bizim onayımız alınmalı.
Özetleyeyim:
Millet İttifakı’nda gerçek adayın kim olduğunu öğrense, Atatürk bile çok beğenir ve dermiş ki:
- İşte benim cumhurbaşkanım.
Yani o derece mükemmel bir aday.
Bunu kim söylüyor?
Özgür Özel... Bravo.
***
Özgür Bey, çok dikkatli bir siyasetçidir. Söylediği her lafın nerelere kadar uzanacağını iyi bilir.
Ne terör, ne bölücülük.
Hepsi vız gelir.
Bizi çökertecek olan tek tehlike: Milli, manevi ve ahlâki değerlerde çöküntü.
Allah korusun.
Ama korkuyorum. Çünkü dürüstlük normal değil, meziyet sayılmaya başlandı.
- Namuslu adam / Namusuna kefilim.
Yok yahu, sana kim kefil olsun?
***
Lök gibi oturup yerinde sayan, sadece siyasettir.
Şu mitinglere bakınız:
Hamaset dolu nutuklar.
Abartılı vaatler.
Ve bindirilmiş kıtalar...
Mesela, Mersin’de miting mi var:
- Merhabayın Adanalılar / Selam size Antalyalılar / Hoş geldiniz Burdurlular.
Süper süper.
***
Çünkü... Türkiye’ye her türlü düşmanlığı yapıp, sonra hiçbir şey olmamış gibi sırtımızı okşamak ve yüzümüze gülmek, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir pişkinliktir.
Bu kadarını Fransa bile beceremezdi.
***
Yunanistan’a razıyım.
Bize olan nefretini ve hiddetini bâri gizlemiyor. Sabah akşam Türkiye’yi sayıklıyor. Öbür devletleri de kışkırtıp aramıza hep nifak sokmaya çalışıyor.
- Düşman, böyle olur işte.
Örnek olduğu için.
*
Şanlıurfa Belediye Başkanlığını ona verin, bütün çiftçilere elektrik bedava olsun.
- Amcam öyle söz verdi.
Namus sözü.
Hatta Şanlıurfa’nın bütün evlerine ve dükkanlarına da bedava.
Belki üste para bile dağıtır.
Ekonomi dehasını ise Masum Türker Hoca’ya miras bıraktığı karmaşık bir programdan biliriz. Masum Hoca enkaz devralmıştı diyemem ama nelerle boğuşmuştu.
*
20 yıl evvel... Bir de yazı hatırlıyorum... Murat Çelik’in yazısı diye kalmış aklımda...
Her yiğidin bir yoğurt yiyiş tarzı olduğu gibi Kemal Derviş’in de üzüm yiyiş tarzını okumuştum o yazıda.
Nasıl yermiş?
Çatal bıçakla...
Kabuğunu soyarak.
Çok denedim ama beceremedim.
Hele büyük ortak, kriz halinde:
- Hemen seçim.
- Derhal seçim.
- Şimdi seçim, şimdi.
Niye bu kadar acele ettikleri artık anlaşılıyor.
- İttifak’ın içine nifak kaçtı.
Ve ittifak, ‘ihtilaf’a doğru yol almaya başladı.
*
Masal gibi
Ortak adayda aranılan vasıfları sayarken, aslında Kılıçdaroğlu kendini tarif ediyordu:
- Dürüst olan biri.
- Sevilen sayılan biri.
- Türkiye’de herkesin kabul edeceği biri.
Büyük tevazu...
***
Dikkatimi en çok çeken vasıf da şuydu:
- Nefsine hakim biri.
Ne demekti bu?
‘Tek adam’lığın cazibesine kapılmadan, parlamenter sistemde ısrarlı olacak biri.
Vay be.
Büyük fedakârlık.
***
Bu eşkal, kendini övmeye yetmemiş olacak ki, bir vasıf daha ekledi:
- Devlet deneyimi olan biri.
Der demez.
Millet hep bir ağızdan:
- Tamam, şimdi buldum: Gandi.
***
Fakat o ne?
Devlet deneyimi denince, “Abdullah Gül mü acaba” diyenler de oldu.
Haklılar.
Bir SSK dönemi ya da bir hesap adamlığı hatırası, devlet deneyimi için yetmeyebilir. Halbuki Abdullah Gül epey tecrübe sahibi... Onu bu vesileyle hatırlamak bile bir terbiyedir.
***
Her neyse...
Asıl diyeceğimi unutmayalım.
CHP’de başka telden çalanlar var.
Mesela:
Aday öyle biriymiş ki, Atatürk yaşasaymış, o bile “İşte benim Cumhurbaşkanım” dermiş.
***
Kim bu gizli aday?
Kılıçdaroğlu olamaz.
Çünkü o, gizli aday değil... Alenen ortalıkta geziyor.
Öyleyse kim?
Bu Gölge Adam’ı Kılıçdaroğlu bile bilmiyor. Ama seçim isterim diye her gün bağırıyor. Bir taraftan da İmamoğlu adaylığa hazırlanıyor. Siz hiç böyle bir kargaşa gördünüz mü?