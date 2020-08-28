Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Madem öyle
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Madem öyle

28 Ağustos 2020

Aylarca camiler kapalı kaldı da ne oldu? Din elden gitti mi?

23 Nisan, 19 Mayıs gibi milli kutlamalar kısıtlandı da ne oldu? Cumhuriyet elden gitti mi?

Şimdi 30 Ağustos kutlamaları kısıtlanacak da ne olacak? Atatürk unutulacak mı?

Hayır... 100 kere hayır.

......

Ama elde sermaye kalmayınca, hele bir de Ayasofya gibi doğalgaz gibi faktörler arka arkaya gelip de sizi köşeye sıkıştırınca, böyle saçmalamaya başlarsınız işte.

......

Atatürk ne unutulur ne de unutturulur.

Laik Cumhuriyet’e ne gölge düşer ne de düşürülür.

Bunu aklınızdan nasıl geçirebiliyorsunuz? Gerçekten hayret.

*

Yine de bu kadar milliyetçi duygular sergilemeniz, hepimizi mutlu ediyor.

Haydi milliyetçi demeyelim de yurtsever diyelim, gönlünüz olsun.

Lakin bir yurtsever “Türkiye’de can ve mal güvenliği yoktur” demez... Abarttı farzedelim, ağzından kaçırdı ama bir yurtsever, bunca şehidimizi görmeyip de “YPG bize mi saldıracak” diye -alay edercesine- sorarak milletin damarına basmaz.

Hele iyi bir yurtsever “Türkiye tarafı” diye misak-ı milli’ye koordinat biçen bölücülerin karşısında susmaz.

Dahasını saymaya dilim varmıyor. Özetlersek; sırf bayram kutlamalarıyla kuvai milliyeci olunmaz. 30 Ağustos’un yüce anlamını 365 gün yüreğinde hissedeceksin.

*

Bir dakika...

“Malazgirt’e yasak yok,  30 Ağustos’a yasak var” ne demek?

Hiç de öyle değil.

Kısıtlamalar eşittir.

Ama böyle bir kıyaslama da yakışık almaz.

Kılıçdaroğlu gibi iyi bir Anadolu çocuğu Malazgirt’i bu kadar yanlış bir tartışmanın içine atmaz.

Bu ne evham?

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Top Kimde KalırsaŞahap Bayram TOKGÖZ Top Kimde Kalırsa28.08.2020
Her kalemi eline alan çocuk kitabı yazmamalıFulya SoybaşHer kalemi eline alan çocuk kitabı yazmamalı28.08.2020
Latif Demirci çiziyor...Latif DEMİRCİLatif Demirci çiziyor...28.08.2020
Güzel oyuncu nazara geldiMehmet ÜstündağGüzel oyuncu nazara geldi28.08.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.