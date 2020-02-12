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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Laf aramızda

12 Şubat 2020

- Cemaat değil de meğer terör örgütü olduğu anlaşıldıktan sonra FETÖ’yü niye desteklersiniz?

Bu da soru mu?

Desteklerim, çünkü her ikimizin de düşmanı aynı...

Yâni, biz sonradan müttefik olduk.

***

- Terör örgütlerine duyduğunuz bu sempati nereden geliyor?

Bu da soru mu?

Sempati duyuyorum, çünkü

her ikimizin de düşmanı aynı... Yâni, kader bizi onlarla da müttefik yaptı.

***

- AB’den gelen hakaretlere niye siz sessiz kalıyorsunuz?

Bu da soru mu?

Kalıyorum, çünkü hoşuma gidiyor. Çünkü nefret duygularımız aynı hedefe doğru koşuyor...

Yâni, sessiz bir ittifak bu...

Yoksa aslında ben yerli ve milli bir hainim.

****

- “TC kalktı” diyorsunuz... Her tarafta TC yazıyor. Kör müsünüz?

Hayır, kör değilim, yalancıyım... Dünyaya gelmiş en büyük yalancı benim... Alemi kör ve sersem sanırım.

***

- Bilerek değilse bile bilmeyerek... Her duruş ve tavrınızla 15 Temmuz darbecilerine hâlâ cesaret ve cür’et vermiyor musunuz?

Veriyor muyum sâhi?

İltifat ediyorsunuz.

Ah, ne mutlu bana.

***

İşte...

Hayali bir küçük röportaj yaptım.

Kendim sordum, kendim cevaplayıp yazdım.

Herhalde kendim okurum.

Gelecek röportaja kadar... 

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